Помічник екс-представника України у Радбезі ООН на суді розповів, як Росія захоплювала Крим

Свідок у ході допиту розповів про обставини захоплення Криму російськими військами, а також про події під час засідань Радбезу ООН наприкінці лютого 2014 року.

Суд у справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича допитав помічника колишнього постійного представника України у Радбезі ООН Юрія Сергеєва Андрія Цимбалюка, який нині є радником постійного представництва України при ООН.

Читайте такожСправа "банди Януковича": у ГПУ розповіли про затриманих двох фігурантівЯк передає кореспондент УНІАН, на суді Цимбалюк розповів, що анексію Криму Росія здійснила за допомогою своїх військових підрозділів без опізнавальних знаків.

Він додав, що дії російських військових наприкінці лютого 2014 року порушили норми міжнародного права, а також договір про дружбу між Україною і Росією, Будапештський меморандум а також статут ООН.

Він розцінює анексію Криму як агресію проти України з боку Росії.

Окрім того, Цимбалюк розповів про те, що 28 лютого на засіданні Радбезу ООН Україна поінформувала міжнародну спільному про початок захоплення Криму.

Він також повідомив, що на засіданні Радбезу 3 березня 2014 року, яке було скликано за ініціативи Росії тодішній представник Росії в Радбезі Віталій Чуркін продемонстрував звернення Януковича до Путіна, у якому закликав ввести російські війська в Україну.

Цимбалюк висловив переконання, що цим листом Росія намагалася легітимізувати вторгнення своїх військ в Україну.

Слід зазначити, що адвокати Януковича у своїх питаннях наполягали на тому, що українські дипломати в Радбезі обманули міжнародну спільноту тому, що не донесли до неї позицію Януковича, який наприкінці лютого 2014 року декілька разів заявляв, що він є легітимним президент і що в Києві відбувся державний переворот, на що Цимбалюк відповідав, що в своїй діяльності після втечі Януковича з Києва він керувався постановою ВР від 22 лютого 2014 року, якою Януковича визнано таким, що самоусунувся від виконання обов’язків президента України.

Після завершення допиту Цимбалюка суд оголосив перерву на 30 хвилин, після якої заплановано допит наступного свідка – Валентина Наливайченка, який після втечі Януковича був призначений виконуючим обов'язки голови СБУ.

Також сьогодні планується допитати Ігоря Тенюха, який після втечі екс-президента і до обрання президентом Петра Порошенка виконував обов’язки міністра оборони.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.