Наливайченка допитують у справі про незаконні польоти колишніх посадовців та СБівців в Росію

У Головному слідчому управлінні Служби безпеки України проводиться допит як свідка екс-голови СБУ Валентина Наливайченка у справі про сприяння правоохоронцями у незаконному перетині кордону колишніми високопосадовцями. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«Головним слідчим управлінням Служби безпеки України розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, у ході якого досліджуються факти сприяння співробітниками правоохоронних органів, у тому числі і Служби безпеки України, колишнім високопосадовцям та керівникам правоохоронних органів у незаконних перетинах державного кордону України протягом 2014 – 2015 років», - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці в рамках провадження встановили, що у 2014-2015 роках співробітники СБУ «організували незаконний перетин державного кордону України одним із колишніх керівників СБУ, який разом із лідером ГО «Український вибір» Віктором Медведчуком здійснив декілька вильотів до Російської Федерації без проходження прикордонного та митного контролю».

За цим фактом одному із співробітників СБУ вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що під час розслідування виникла необхідність допитати як свідка колишнього голову СБУ Наливайченка. 21 вересня Наливайченко допитується щодо відомих йому обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, поінформували у СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Наливайченко на прес-конференції заявив, щойого викликають на допит до СБУ. «Я піду на допит 21 вересня з документами, які доводять наявність зв’язків з ФСБ РФ керівництва як найближчого оточення самого Порошенка, так і СБУ. Керівництва, не рядових співробітників», - наголосив Наливайченко, продемонструвавши відповідні документи присутнім.