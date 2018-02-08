Коли наші снайпери ефективно працюють, пропаганда Росії набирає обертів - Грицак

Видання опублікувало матеріал з головою СБУ Василем Грицаком у якому він сказав, зокрема, що "Росія постійно твердить", що ЦРУ та українська розвідка "об’єднались разом і всюди є разом".

Військова та розвідувальна співпраця з США важливіші для України, ніж заяви Дональда Трампа, який ухвалив рішення надати Україні зброю.

Читайте такожВ СБУ розповіли свою версію подій стосовно спецоперації НАБУ в міграційній службіТакий висновок робить журналіст Bloomberg у матеріалі з головою СБУ Василем Грицаком, додаючи, що Грицак є останнім від кого можна очікувати похвал на адресу президента Трампа за його політику стосовно Росії, передає Голос Америки.

Нещодавно, адміністрація поінформувала Конгрес, що не буде вводити нові санкції, які Конгрес схвалив минулого року у відповідь на втручання до виборів, викликавши різку критику Конгресу.

Точка зору Грицака інша. На зустрічі з журналістами в Вашингтоні, Грицак наголосив: "Я переконаний, що президент Трамп розуміє загрози для України від Росії". Такі слова очікувані, переконане видання, адже Україна – слабка країна і потребує допомоги США і не хоче без причини сперечатись з президентом США.

Грицак навів такі аргументи на користь політики Трампа: "ми аналізуємо дії уряду США. Це включає не тільки санкції, але і надання летальної зброї та інші дії". "Наші контакти з американською розвідкою зараз на висоті", - зазначив Грицак.

Хоча адміністрація Обами змогла ввести і підтримувати важливі санкції, вона все ж не хотіла надто близької співпраці з військовими та розвідкою США і утримувалась від надання летальної зброї Україні.

Адміністрація Трампа схвалила надання летальної зброї Україні. Також СБУ має більш тісну співпрацю з ЦРУ стосовно розслідувань.

Навіть без допомоги на полі бою, присутність США в Україні злить Росію. "Росія постійно твердить", що ЦРУ та українська розвідка "об’єднались разом і всюди є разом", - зазначив Грицак.

"Кожного дня вони бачать людей в камуфляжі, і говорять що ЦРУ є в Україні. Коли наші снайпери ефективно працюють, російська пропаганда набирає обертів. Це показує, що вони вас бояться", - говорить Грицак.