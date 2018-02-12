Очевидець розповів, як Саакашвілі волочили сходами, а він нестямно кричав

Саакашвілі сидів в ресторані за столиком на другому поверсі. Йшли відразу цілеспрямовано до нього. Його заламали і вивели через чорний хід.

Співробітники ресторану, в якому відбулося затримання екс-президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Михеїла Саакашвілі розповіли як це відбувалося.

Читайте такожСБУ та МВС заявили про непричетність до затримання Саакашвілі"Саакашвілі кричав. Його виволокли по сходах. Він нічого не встиг зробити. Стягнули зі сходів і потягнули на вулиці. Було багато криків", - розповіла адміністратор ресторану.

Також вона зазначила, що Саакашвілі намагався втекти через кухню, але не встиг.

"Все сталося дуже швидко, буквально хвилини за дві. Вломилось десь чоловік 25, посадили охорону на підлогу біля головного входу в ресторан, частина зайшла зверху до столика на другому поверсі,де сидів Саакашвілі. Йшли відразу цілеспрямовано до нього. Його заламали і вивели через чорний хід. Більше нікого не затримували. В цей час в ресторані були й інші відвідувачі, всі дуже злякалися", - розповіла офіціантка, передає "Страна".

Зараз ресторан працює в звичайному режимі.