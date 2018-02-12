Саакашвілі везуть в аеропорт "Бориспіль", можуть сьогодні депортувати до Варшави — соратниця
16:19, 12 лютого 2018Політика
1528 1
Саакашвілі, за інформацією його соратників, везуть до Борисполя.
Саакашвілі можуть сьогодні вислати до Варшави рейсом о 17:25 / фото УНІАН
Лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі вже сьогодні, 12 лютого, можуть видворити з України.
Опального політика після затримання повезли до аеропорту "Бориспіль". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила соратниця Саакашвілі Ліза Богуцька.
Читайте такожСаакашвілі депортують з України - ЗМІ
"Попередньо їдемо в аеропорт "Бориспіль". Рейс на Варшаву о 17:25. Схоже, що Мішу хочуть вивезти цим рейсом", — йдеться у її повідомлення.
Водночас адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький повідомив журналістам, що це лише припущення, передає "Громадське".
Як повідомляв УНІАН, вдень 12 лютого Міхеїла Саакашвілі затримали у ресторані "Сулугуні" в Києві люди у камуфляжі.
Наразі невідомо, хто затримав Саакашвілі. У ГПУ, СБУ та МВС заявили, що не мають до цього відношення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Депортація Саакашвілі