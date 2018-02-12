Саакашвілі везуть в аеропорт "Бориспіль", можуть сьогодні депортувати до Варшави — соратниця

Саакашвілі, за інформацією його соратників, везуть до Борисполя.

Лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі вже сьогодні, 12 лютого, можуть видворити з України.

Опального політика після затримання повезли до аеропорту "Бориспіль". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила соратниця Саакашвілі Ліза Богуцька.

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"Попередньо їдемо в аеропорт "Бориспіль". Рейс на Варшаву о 17:25. Схоже, що Мішу хочуть вивезти цим рейсом", — йдеться у її повідомлення.

Водночас адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький повідомив журналістам, що це лише припущення, передає "Громадське".

Як повідомляв УНІАН, вдень 12 лютого Міхеїла Саакашвілі затримали у ресторані "Сулугуні" в Києві люди у камуфляжі.

Наразі невідомо, хто затримав Саакашвілі. У ГПУ, СБУ та МВС заявили, що не мають до цього відношення.