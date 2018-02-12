Затримання Саакашвілі: у ГПУ кажуть, що не причетні

За словами Сарган, прокуратура "не здійснює там ніяких дій, навіть процесуального керівництва".

Генеральна прокуратура України не причетна до затримання лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

Про це УНІАН заявила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

"Всі дії, які зараз відбуваються, - поза нашою компетенцією. Генеральна прокуратура не здійснює там ніяких дій, навіть процесуального керівництва. Ми до цього не причетні", - запевнила вона.

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У свою чергу, речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян на запитання, чи брали участь представники ДПСУ у затриманні Саакашвілі, відповів: "Поки не можу сказати. У мене немає інформації".

Як повідомляв УНІАН, соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе написав у Facebook: "Міхеїла Саакашвілі затримали в ресторані "Сулугуні" (провулок Музейний, 10): три буси "Фольксваген", номерні знаки АА (номер одного з них - АА0121СН). Всі їдемо туди!". Разом з тим, Сакварелідзе не уточнив, представники якої правоохоронної структури проводили затримання.