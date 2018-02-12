Саакашвілі видворили з України – ДПСУ

Як підкреслили у Держприкордонслужбі, політик перебував на території України незаконно.

Лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі у відповідності до наявних судових рішень видворили з України, повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Читайте такожУ партії Саакашвілі заявляють, що його затримали співробітники ДержприкордонслужбиЯк нагадав речник ДПСУ у Facebook, 22 вересня минулого року Мостиський суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.

Крім того, 3 січня цього року Окружний адмінсуд Києва відмовив політику у позовних вимогах до державної міграційної служби у визнанні його біженцем, а 5 лютого Київський апеляційний адмінсуд повторно не задовольнив скаргу Саакашвілі на рішення Міграційної служби про відмову в оформленні документів про визнання біженцем.

«У відповідності до наведених вижче судових рішень дана особа перебувала не території України незаконно, а тому, із дотриманням усіх юридичних формальностей була повернута до країни, звідки прибула, порушуючи вітчизняне законодавство», - підсумував Слободян.

Раніше повідомлялось, що 12 лютого Міхеіла Саакашвілі затримали у Києві. Згодом у ЗМІ з`явились повідомлення, за якими політик вилетів до Польщі.