У Києві затримали Саакашвілі (відео)

Саакашвілі затримали за запитом Міграційної служби, повідомляють ЗМІ.

У Києві в ресторані "Сулугуні" на Музейному провулку затримали лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

У коментарі ТСН.ua затримання політика підтвердив його соратник Давід Сакварелідзе.

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"Михайла затримали спецпризначенці, його відвезли у невідомому напрямку", - сказав він.

За даними джерел ТСН.ua у правоохоронних органах, Саакашвілі затримали за запитом Міграційної служби.

Повідомляється, що його затримували люди в масках і з написами на куртках "Державна прикордонна служба".

Відео з тим, як силовики вриваються до ресторану, опубліковано на сторінці Саакашвілі у Facebook.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого соратник лідера «Руху нових сил» Давід Сакварелідзе заявив, що спецпідрозділ СБУ «Альфа» має намір затримати Саакашвілі в готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv (вул. Набережно-Хрещатицька, 1).

Водночас речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська у коментарі УНІАН спростувала це повідомлення. «Ця інформація не відповідає дійсності», - сказала вона.