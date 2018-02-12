Під АП серед прихильників Саакашвілі помітили молодиків у чорній уніформі без розпізнавальних знаків (відео)

Себе молодики на мітингу на підтримку Саакашвілі називають "революційними правими силами".

На вулиці Банковій неподалік Адміністрації президента відбувається акція прихильників депортованого з України екс-керівника Одещини Міхеїла Саакашвілі.

Вони зібралися з боку Інститутської, де розташована будівля НБУ, йдеться в сюжеті ТСН.

Незадоволених видворенням Саакашвілі прийшло кілька десятків – значно більшу скількість людей на Банковій складають журналісти, блогери, стрімери та правоохоронці.

Акція відбувається загалом спокійно, за винятком одного епізоду, коли агресивних чоловік підійшов до кордону представників Національної гвардії та почав нецензурно ображати правоохоронців та провокувати їх. При його затриманні виникла невелика штовханина.

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Згодом до акції долучилася група чоловіків у чорній уніформі без якихось розпізнавальних знаків, але в масках. Свою роль вони не пояснювали, але себе назвали прихильниками правих поглядів.

"Це революційні праві сили України", - заявив один із молодиків. А відповідаючи на питання, чи планують вони якісь силові дії та що робитимуть в разі початку сутичок із поліцією, один із людей в одностроях сказав: "Ми розкажемо віршики, заспіваємо щось".

Час від часу серед активістів з’являлися політики, зокрема соратник Саакашвілі екс-заступник генпрокурора Давид Сакварелізде. Однак жоден із них не озвучив чіткого плану дій та перспектив мітингу на Банковій. І хоча люди привезли гучномовці та колонки, що не свідчить про намір швидкого завершення протесту, у натовпі дискутують про те, чи ночуватимуть активісти на вулиці, чи переберуться до наметового містечка біля Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на розі вулиць Інститутська та Банкова проходить акція на підтримку лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі, якого сьогодні за процедурою реадмісії передано до Польщі.