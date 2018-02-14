Саакашвілі подав судовий позов проти МВС, міграційної служби та прикордонників

Політик просить суд визнати незаконними дії правоохоронців з виконання рішення про його видворення до Польщі.

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов видвореного з України політика Міхеїла Саакашвілі.

Читайте такожСаакашвілі помітили в аеропорту Амстердама (фото)Як повідомляє прес-служба суду, відповідачами у позові зазначені Державна міграційна служба, Адміністрація Державної прикордонної служби та Міністерство внутрішніх справ України.

«Позивач просить суд визнати незаконними дії відповідних структурних утворень ДМС, ДПС та МВС від 12 лютого 2018 року щодо виконання рішення про повернення Міхеіла Саакашвілі до країни попереднього перебування. Також позивач просить суд зобов’язати відповідне структурне утворення Державної міграційної служби скасувати дане рішення», - зазначається у повідомленні.

Наразі суд розглядає питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі після затримання в одному із ресторанів Києва передали до Республіки Польща за процедурою реадмісії.

У Держприкордонслужбі зазначили, що Саакашвілі повернуто до Польщі, звідки він прибув з порушення українського законодавства. У Державній міграційній службі України зауважили, що польською стороною надано згоду на реадмісію Саакашвілі відповідно до Угоди між Україною та Європейським співтовариством про реадмісію осіб від 18 червня 2007 року.

Згодом на офіційному сайті Прикордонної служби Польщі з’явилося повідомлення про те, що Саакашвілі вже перебуває на території цієї країни.

«Підставою для прийняття рішення було прийняття заяви про реадмісію, подане Державною міграційною службою України до головнокомандувача Прикордонної служби. Беручи до уваги той факт, що Саакашвілі є чоловіком/дружиною громадянина держави-члена Європейського Союзу, запит української сторони був визнаний позитивно», - зауважили у прикордонному відомстві Польщі.