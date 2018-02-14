Саакашвілі запропонував створити у ЄС "список Магнітського" з українськими корупціонерами

За словами Саакашвілі, він, перебуваючи в Європі, буде більш небезпечний для президента України Петра Порошенка.

Колишній голова Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що разом із європейськими та американськими політиками створить український «список Магнітського», до якого буде включено корупціонерів.

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Про це він сказав у Варшаві на брифінгу, який транслювало Радіо Свобода.

"У найближчі тижні я буду активно працювати з Європарламентом, з європейськими політиками, з американськими політиками. Ми будемо створювати свій "список Магнітського" по українській корупції. Ми робитимемо їх нерукопотиснутими, якими вони, де-факто, вже є", - заявив Саакашвілі.

"Ми зробимо їх і формально нерукопотиснутими", - додав він.

За словами Саакашвілі, він ефективно протидіятиме українській владі, перебуваючи в Європі.

"Дуже серйозно помиляєтесь, Петре Олексійовичу. За сучасних технологій, за комунікацій, за можливості людей пересуватися... і, слава Богу, в нас є безвіз... Я буду майже такий самий ефективний в Європі в найближчі тижні, як і був би в Україні", - заявив він.

За словами Саакашвілі, він, перебуваючи в Європі, буде більш небезпечний для президента України Петра Порошенка.

"В Україні, навпаки, мене щодня переслідували, за мною стежили, постійно влаштовували провокації, постійно записували, постійно застосовували фізичну силу, заарештовували, а тут я на волі. Європа вільна. І Україна буде вільна. І вільний Саакашвілі для вас у 10 разів більш небезпечний, ніж навіть той, якого ви переслідували в Україні", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Саакашвілі був затриманий співробітниками правоохоронних органів у ресторані в центрі Києва, після чого, за словами його соратників, був вивезений у невідомому напрямку.

У Державній прикордонній службі України заявили, що Саакашвілі повернули до Польщі в порядку реадмісії, звідки він прибув у порушення українського законодавства.