В НАБУ підтвердили затримання Труханова та його заступника

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.

Прес-служба НАБУ офіційно підтвердила факт затримання мера Одеси Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана у київському аеропорту «Бориспіль».

Читайте такожЖурналісти знайшли доказ наявності у мера Одеси російського громадянстваУ заяві, оприлюдненій на сайті Антикорупційного бюро, зазначається, що посадовців затримали за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України («Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем»).

Зазначається, що наразі з усіма підозрюваними проводяться слідчі та процесуальні дії, вирішується також питання про обрання запобіжних заходів.

Раніше повідомлялось, що мера Одеси Геннадія Труханова затримали у столичному аеропорту "Бориспіль". Згодом стало відомо також про затримання його заступника Павла Вугельмана, який прибув до України з Ізраїлю.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого слідчі НАБУ в аеропорту "Бориспіль" вручили підозру Труханову, який прибув з-за кордону. 13 лютого детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заочно повідомили Труханову про підозру в розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем.

Крім того, в ході проведення слідчих дій за цим самим кримінальним поовадженям було затримано трьох осіб. Також про підозру повідомлено заступнику мера, директору департаменту комунальної власності та голові постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради, а також ще одній особі - оцінювачу. Вживаються заходи щодо встановлення місця знаходження підозрюваних і, в разі їх відсутності, вирішуватиметься питання про оголошення їх у розшук.

За версією слідства, Труханов та інші посадовці можуть бути причетні до схеми із завдання збитків місцевому бюджету Одеси. Так, у вересні 2016 року мерія Одеси придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу ДП «Завод «Краян», за 185 млн грн у приватної структури, яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованим ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн грн.

Отримані від мерії 185 млн грн фірма-продавець, як стверджується, спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, керівник якої наразі перебуває в зоні АТО.