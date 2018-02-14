Заступнику Труханова вручили підозру у "Борисполі", ЗМІ повідомляють про його затримання

За інформацією ДПСУ, Вугельман прибув до України з Ізраїлю.

Заступнику мера Одеси Геннадія Труханова Павлу Вугельману вручили підозру в аеропорту "Бориспіль". В той же час, у ЗМІ з'явилися повідомлення про його затримання.

Читайте такожЗаступнику Труханова вручили підозру у "Борисполі", ЗМІ повідомляють про його затриманняРечник Державної прикордонної служби Олег Слободян в коментарі УНІАН зазначив, що прикордонники виконали стосовно посадовця доручення НАБУ.

"Щодо даного громадянина також сьогодні прикордонники виконали доручення правоохороного органу, відповідно, НАБУ. Поінформували ініціатора, приїхали слідчі, вручили йому підозру".

Він уточнив, що Вугельман прилетів з Ізраїля.

Водночас в прес-службі НАБУ на питання, чи вони можуть підтвердити інформацію про затримання Вугельмана в "Борисполі", лише зазначили, що інформація уточнюється.

Тим часом, «Українська правда», посилаючись на НАБУ, повідомляє про затримання Вугельмана.

Журналістка Наталія Седлецька у Facebook також повідомила, що посадовець прилетів з Тель-Авіва. За її інформацією, прикордонники затримали його для передачі співробітникам НАБУ, які мають вручити Вугельману підозру.

Раніше повідомлялось, що мера Одеси Геннадія Труханова затримали у столичному аеропорту "Бориспіль".

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого слідчі НАБУ в аеропорту "Бориспіль" вручили підозру Труханову, який прибув з-за кордону. 13 лютого детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заочно повідомили Труханову про підозру в розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем.

Крім того, в ході проведення слідчих дій за цим самим кримінальним поовадженям було затримано троє осіб. Також про підозру повідомлено заступнику мера, директору департаменту комунальної власності та голові постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради, а також ще одній особі - оцінювачу. Вживаються заходи щодо встановлення місця знаходження підозрюваних і, в разі їх відсутності, вирішуватиметься питання про оголошення їх у розшук.

Прес-служба Одеської міської ради заявляла, що Труханов поїхав у відрядження до Чехії. Однак у Міністерстві промисловості і торгівлі Чехії та Міністерстві закордонних справ цієї країни повідомили, що не мають інформації про відрядження Труханова до Праги.