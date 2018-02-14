Рішення про захоплення Криму ухвалював особисто Путін - екс-депутат Держдуми (відео)

Рішення про анексію Криму було ухвалене з ініціативи особисто президента Російської Федерації Путіна у ніч на 23 лютого.

Президент Росії Володимир Путін особисто ухвалив рішення про початок анексії Криму в ніч на 23 лютого 2014 року. Про це заявив колишній депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов під час допиту у справі про державну зраду екс-президента Януковича в Оболонському суді Києва.

Читайте такожЕкс-депутат Держдуми розповів про отриманий Януковичем $1 мільярд за відмову від асоціації з ЄС «Це інформація з рівня учасників цієї наради, що рішення про анексію Криму було ухвалене в ніч з 22 на 23 лютого з ініціативи особисто президента Російської Федерації Путіна Володимира Володимировича. Цю інформацію я вважаю достовірною», – сказав Пономарьов.

За його словами, російська влада в лютому 2014 року мала результати соціологічних опитувань в Україні. Згідно з ними президент Янукович, який влаштовував Росію, поступався в другому турі ймовірних дострокових виборів. З огляду на це влада Росії мала кілька сценаріїв політики щодо України.

«Один зі сценаріїв мав на увазі якесь загострення на території Криму, щоб на ситуації загострення обрати того кандидата, якого б хотів Кремль. Але це не був план збройного захоплення, це був план загострення, збурення, загрози, який би дозволив зберегти Україну цілісною, а не захопити окрему частину території. Цей план із захоплення окремої частини території, наскільки я розумію, був дуже емоційний. У Путіна, коли він побачив події Майдану, – другий раз людина, яку він підтримував, програла, цього разу змушена була тікати з країни, він (Путін – ред.) був змушений особисто займатися його евакуацією, збереженням його життя, – і Путін сприймав це як зраду з боку міжнародної спільноти, вторгненням у сферу його особистих життєвих інтересів», – вказав Пономарьов.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.