Рішення по справі Януковича можуть скасувати через заочну процедуру - Горбатюк

Горбатюк наголошує на необхідності внесення змін до законодавства щодо заочного засудження.

Начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявляє про загрозу скасування рішення у справі еколишнього президента України Віктора Януковича через застосування заочної процедури.

Про це Горбатюк повідомив в ефірі Радіо Свобода.

«Дозвіл суду на заочне розслідування – це черговий крок до завершення справ стосовно тих осіб, які слідство, за матеріалами зібраних доказів, вважає організаторами злочинів, вчинених під час протесту. Але заочна процедура, яка регулюється КПК, викликає велику кількість нарікань з точки зору відповідності міжнародним конвенціям і практиці Європейського суду. На практиці це може означати, що, навіть пройшовши цю процедуру, можна однозначно отримати скасування вироку міжнародним судом», – пояснив він.

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Горбатюк наголошує на необхідності внесення змін до законодавства щодо заочного засудження. «Інколи складається враження, що, певне, комусь вигідно, щоб були сумніви у легітимності цих процесів, щоб ті, хто під ними перебувають, в наступному отримували шанс чисто з процедурних питань скасувати вироки у справах», – зауважив начальник Департаменту спецрозлідувань.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Печерський районний суд м. Києва дозволив провести заочне досудове розслідування стосовно колишнього президента України Віктора Януковича, екс-голови Служби безпеки України Олександра Якименка та колишнього першого заступника СБУ Володимира Тоцького у справі протидії Майдану. Щодо ще трьох фігурантів кримінального провадження - Віталія Захарченка, Віктора Ратушняка та Петра Федчука - клопотання прокурорів про заочне досудове розслідування розглядатимуться найближчим часом, зазначила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.