РФ хоче розміняти Донбас на Крим та створити на сході інструмент впливу на Україну – посол

Крім того Кремль своїми агресивними діями на сході України намагається примусити США до іншого рівня діалогу, переконаний дипломат.

Росія здійснюючи агресію, намагається розміняти Донбас на Крим та створити на сході постійно діючий інструмент впливу на Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України, надзвичайний та повноважний посол України Сергій Корсунський під час експертної дискусії «Конфлікт на Донбасі у 2018 році: заморозити не можна врегулювати» сьогодні в Києві.

«Мені здається, що коли ми говоримо про Донбас, то слід розрізняти, що для Росії – це на 100% зовнішній конфлікт, який має зовнішній вимір. Вона (Росія) ніяким чином не претендує, щоб вирішити якісь внутрішні проблеми або підняти авторитет Путіна в черговий раз до «неймовірних висот», - заявив він.

Читайте такожЕкс-посол США в РФ розказав, чому не можна визнавати анексію Криму

Говорячи про мету, яку переслідує Росія триваючим конфліктом на сході України, Корсунський зазначив: «вона має мету: спробувати розміняти Донбас на Крим, примусити американців все-таки говорити Росією якось інакше, ніж вони говорять зараз і, звичайно, вирішити головне питання – це отримати постійно діючий інструмент впливу на Україну».

«Для України ситуація абсолютно протилежна – це (конфлікт на Донбасі – УНІАН) внутрішня проблема. Ми, намагаючись повернути Донбас не вирішуємо ніяких зовнішніх проблем, ми намагаємось вирішити нашу внутрішню ситуацію», - зауважив дипломат.