Коли саме Україна отримає "Джавеліни" поки точно сказати неможливо - посол США

Посол США в Україні Марі Йованович зазначила, що передача "Джавелінів" проходить процедуру затвердження у Конгресі США.

Коли саме Україна отримає американські переносні протитанкові ракетні комплекси "Джавелін", поки точно сказати неможливо, оскільки в Конгресі США триває процедура затвердження, повідомила посол США в Україні Марі Йованович під час церемонії передачі приладів нічного бачення ЗСУ від уряду США.

Читайте такожПолторак зустрівся з главою Пентагону і розповів про терміни передачі "Джевелінів" (відео)«Не можу дати конкретну відповідь, оскільки сам процес проходить зараз процедуру розгляду і затвердження, зокрема і в Конгресі», – сказала Йованович, відповідаючи на запитання радіо Свобода.

Начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що «за планом реалізації цього проекту уже попрацювали експертні групи, які ознайомилися з місцями зберігання, з місцями підготовки наших військовослужбовців».

«У нас немає з цим особливих проблем. Тож ми чекаємо на якнайшвидше вирішення цієї процедури – передачі нам «Джавелінів», – сказав Муженко.

Міністр оборони Степан Полторак раніше заявляв, що американські протитанкові комплекси будуть в Україні вже цього року.

Оборонний бюджет США на 2018 фінансовий рік передбачає надання Україні $350 млн оборонної допомоги, зокрема і можливість передачі летальної зброї.