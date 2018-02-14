САП просить арештувати мера Одеси Труханова з альтернативою застави в 50 мільйонів гривень

Керівник САП Холодницький сподівається, що суд в Києві сьогодні обере запобіжний захід меру Одеси.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) подали до Солом’янського районного суду Києва клопотання про обрання меру Одеси Геннадію Труханову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 50 млн грн.

Читайте такожМера Одеси Труханова затримали у аеропорту "Бориспіль" і передали співробітникам НАБУЯк передає кореспондент УНІАН, про це керівник САП Назар Холодницький повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в 50 млн грн для Одеського міського голови, 30 млн для його заступника і 10 млн кожному з інших учасників вказаної схеми із вказаного провадження», - заявив він.

«Справи будуть слухатися, ймовірніше, у Солом’янському районному суді (Києва). Сподіваюся, що буде сьогодні, оскільки по Одеському міському голові клопотання вже доставлено до суду, чекаємо розподілення на конкретного суддю, і сподіваємося сьогодні також встигнути доправити клопотання про обрання запобіжного заходу його заступнику», - додав Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Національне антикорупційне бюро України заявило про затримання мера Одеси Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

Вони підозрюються в скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу ("заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем").

13 лютого детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру чотирьом посадовим особам мерії Одеси, зокрема й меру.