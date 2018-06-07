Віхи тижня: Україна шукає Лозінського, уряд залишився без поповнення, Янукович готовий виправити помилку Ющенка
Економічні показники залишаються безрадісними. Одним високопоставленим мисливцем в Україні стало менше...
Одним високопоставленим мисливцем в Україні стало менше. Партія регіонів продовжила відшліфовувати турботу про благо народу. Економічні показники залишаються безрадісними.
|Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ
Все вийшло як по нотах: БЮТ вкотре пройшов процедуру очищення (правда, не від політичного перебіжчика, а кримінального злочинця), Генеральна прокуратура показала свою принциповість, законодавці відреагували на резонансний злочин. Президент Ющенко в черговий раз закликав відмінити депутатську недоторканність, але законодавці поставилися до побажань глави держави без належного ентузіазму. Для повноти картини нагадаємо, що пан Лозінській встиг перед отриманням «сердечного» депутатського мандата походити у лавах прихильників Віктора Януковича. Певно, ні Віктор Федорович, ні Юлія Володимирівна об`єктивно не зацікавлені побачити горе-мисливця на лаві підсудних.
Для Тимошенко випадок з Лозінським став приводом вчергове виступити за прийняття імперативного мандата, який дозволить оперативно наводити лад у лавах підконтрольної політичної сили. Крім того, фракції Партії регіонів і БЮТ прийняли нову редакцію закону про вибори Президента (поки тільки в першому читанні), де по суті позбавляють усіх кандидатів на вищий державний пост, за винятком власних лідерів, шансів на перемогу. Наші леді і джентльмени, як відомо, не гірше англійських змінюють правила, які заважають їм вигравати. Оригінально чинив опір незручній для себе новації лідер «Фронту змін» Арсеній Яценюк. Молодий політик не має в своєму розпорядженні власної парламентської фракції, тому наповнив країну власними зображеннями на рекламних щитах і лайт-боксах з обіцянкою врятувати країну.
Повоювати доведеться не тільки Арсенію Петровичу, але й нинішньому спікерові парламенту Володимирові Литвину. Технологи, які працюють з парламентським головою, не стали обтяжувати себе тонким налаштуванням електорату, ось Володимир Михайлович при кожній слушній нагоді і повторює «Країні таки потрібен Литвин!». Безумовно, йому вдалося переконати в цьому свою сім`ю і родичів, а колег по Верховній Раді - ні. Ті чудово знають про взаємозв`язок між особистим рейтингом спікера і популярністю Верховної Ради і знущально саботують процес законотворчості. Партія регіонів не дозволила поповнити лави уряду новими міністрами. Більш того - регіонали вустами Миколи Азарова погрозили розпустити парламент, якщо той не проголосує за підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати.
|Віктор Янукович
Сама Юлія Тимошенко продовжує демонструвати чудеса політичної еквілібристики. Кожного місяця протягом напівроку прем`єр бадьоро рапортує про виконання бюджету і наповнення Пенсійного фонду. Цього разу Юлію Володимирівну не зупинило навіть повідомлення Держкомстату про падіння об`ємів ВВП у першому кварталі поточного року на 20,3%. Україна стала лідером в Європі за цим показнику, але уряд панікувати не збирається. Йому ніколи - потрібно допомагати прем`єрові перемогти на президентських виборах.
Євген Магда