Віхи тижня: Україна шукає Лозінського, уряд залишився без поповнення, Янукович готовий виправити помилку Ющенка

Одним високопоставленим мисливцем в Україні стало менше. Партія регіонів продовжила відшліфовувати турботу про благо народу. Економічні показники залишаються безрадісними.

Віктору Лозінському належить на власній шкурі відчути, що таке діалектика. Ще вчора непомітний парламентарій-бютівець і господар значних мисливських угідь сьогодні сам став об`єктом полювання. Ліцензію правоохоронним органам на пошук нардепа, який переступив закон, видали 415 парламентаріїв, які проголосували за задоволення його заяви про відмову від депутатського мандата. Зрозуміло, що «героя дня» у цей момент у сесійній залі не було, припускають, що він міг завбачливо залишити межі країни.

Все вийшло як по нотах: БЮТ вкотре пройшов процедуру очищення (правда, не від політичного перебіжчика, а кримінального злочинця), Генеральна прокуратура показала свою принциповість, законодавці відреагували на резонансний злочин. Президент Ющенко в черговий раз закликав відмінити депутатську недоторканність, але законодавці поставилися до побажань глави держави без належного ентузіазму. Для повноти картини нагадаємо, що пан Лозінській встиг перед отриманням «сердечного» депутатського мандата походити у лавах прихильників Віктора Януковича. Певно, ні Віктор Федорович, ні Юлія Володимирівна об`єктивно не зацікавлені побачити горе-мисливця на лаві підсудних.

Для Тимошенко випадок з Лозінським став приводом вчергове виступити за прийняття імперативного мандата, який дозволить оперативно наводити лад у лавах підконтрольної політичної сили. Крім того, фракції Партії регіонів і БЮТ прийняли нову редакцію закону про вибори Президента (поки тільки в першому читанні), де по суті позбавляють усіх кандидатів на вищий державний пост, за винятком власних лідерів, шансів на перемогу. Наші леді і джентльмени, як відомо, не гірше англійських змінюють правила, які заважають їм вигравати. Оригінально чинив опір незручній для себе новації лідер «Фронту змін» Арсеній Яценюк. Молодий політик не має в своєму розпорядженні власної парламентської фракції, тому наповнив країну власними зображеннями на рекламних щитах і лайт-боксах з обіцянкою врятувати країну.

Повоювати доведеться не тільки Арсенію Петровичу, але й нинішньому спікерові парламенту Володимирові Литвину. Технологи, які працюють з парламентським головою, не стали обтяжувати себе тонким налаштуванням електорату, ось Володимир Михайлович при кожній слушній нагоді і повторює «Країні таки потрібен Литвин!». Безумовно, йому вдалося переконати в цьому свою сім`ю і родичів, а колег по Верховній Раді - ні. Ті чудово знають про взаємозв`язок між особистим рейтингом спікера і популярністю Верховної Ради і знущально саботують процес законотворчості. Партія регіонів не дозволила поповнити лави уряду новими міністрами. Більш того - регіонали вустами Миколи Азарова погрозили розпустити парламент, якщо той не проголосує за підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати.

Головний опозиціонер Віктор Янукович, схоже, найменше зацікавлений у сплеску політичної активності в середині літа. Рейтингові показники лідера Партії регіонів наче підштовхують його до відпустки, за час якої серйозних потрясінь статися не повинно. Під час візиту до Луганська Янукович не без злорадності відзначив, що Ющенко нарешті усвідомив помилковість внесення кандидатури Юлії Тимошенко на пост прем`єр-міністра. Але ніхто не може убезпечити Віктора Федоровича від повторення подібної «помилки».

Сама Юлія Тимошенко продовжує демонструвати чудеса політичної еквілібристики. Кожного місяця протягом напівроку прем`єр бадьоро рапортує про виконання бюджету і наповнення Пенсійного фонду. Цього разу Юлію Володимирівну не зупинило навіть повідомлення Держкомстату про падіння об`ємів ВВП у першому кварталі поточного року на 20,3%. Україна стала лідером в Європі за цим показнику, але уряд панікувати не збирається. Йому ніколи - потрібно допомагати прем`єрові перемогти на президентських виборах.

Євген Магда