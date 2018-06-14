Як регіонали з бютівцями побилися та помирилися (фоторепортаж)

В останній день четвертої сесії Верховної Ради нардепи демонстративно, на очах у всієї країни, кинулися захищати “закон і справедливість”... кожен у міру свого розуміння. Тут були й “бої без правил” біля трибуни та президії ВР... “Стрибки у висоту” через парканчик, що розділяє ложі для помічників парламентаріїв та технічний сектор системи «Рада»... Демонстрація інтелекту й технічної обізнаності (принаймні, на пошуки кнопки, що вимикає усі мікрофони на робочих місцях нардепів та електронні табло в сесійній залі, наші обранці витратили не багато часу).

Спікер парламенту Володимир Литвин нервував й навіть погрожував, що не закриватиме сесію, мовляв, хай надто активні “слуги народу” приходять працювати «у суботу, неділю, понеділок...» Втім, обійшлося без крайнощів. Сесію закрили, наступне “шоу під куполом на Грушевського” відбудеться аж 1 вересня. Хоча можливі варіанти. У БЮТ вже заговорили про можливість скликати позачергову сесію. Мовляв, там ще кадрові питання невирішені залишилися...

На що може перетворитися позачергова сесія ВР сьогодні не надто важко прогнозувати. Хоча... як продемонстрували сьогоднішні події, у лавах бютівців ще жива думка про те, що регіонали – не зовсім втрачені для суспільства. Скажімо, пропонуючи Литвину проводити голосування підняттям рук, якщо вже система “Рада” не працює, бютівець Міщенко додав: «Ну не будуть же вони (нардепи від ПР) кидатися нам на руки».

Втім усе закінчилося на ліричній ноті. БЮТ та ПР зійшлися на... необхідності скликання позачергової сесії ВР. Лідер фракції блоку імені прем’єра Іван Кириленко вже за годину після закриття сесії заявив, що вже наступного тижня БЮТ передасть керівництву парламенту необхідні для призначення позачергової сесії підписи, бо залишилося дуже багато нерозглянутих питань. Зокрема Кириленко згадав про зміни до закону про вибори Президента.

Й майже водночас такий самий месідж пролунав від першого заступника лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова: позачергова сесія Верховної Ради відбудеться або наступного тижня, або у серпні. Й збиратимуть її заради того, щоб ухвалити зміни до закону про вибори Президента України. Тут регіонали одностайні з бютівцями: це зробити необхідно.

Більше того, вони готові піти на вражаючу поступку: відкласти законопроекти про підвищення соціальних стандартів (через які ПР блокувала Раду, вимагаючи розглянути їх першим, і тільки першим питанням, до того ж тільки з позитивним результатом голосування) на “наступний крок”. Причому, за словами Єфремова, це вже не вимога, а сподівання ПР на добру волю БЮТ: «Я сподіваюся, що наступним кроком буде домовленість щодо підвищення рівня соціальних стандартів», - заявив регіонал.

Втім навіть такого зворушливого єднання двох найбільших фракцій ВР проти “зовнішнього ворога” може виявитися замало. Скажімо, бютівець Сергій Міщенко вже прогнозує президентське вето на зміни до закону про вибори голови держави. А задля його подолання одного лише “тактично-ситуативного” союзу, що вчергове вже майже склався у парламенті, не вистачить. Доведеться залучати ще когось. А цей “хтось” сьогодні виглядав не дуже задоволеним...

Ганна Ткаченко

Фото Володимира Гонтара та Олександра Косарєва / УНІАН