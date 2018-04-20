19 нових облич Мороза

Парламентський список СПУ змінився мало. З нього зникло прізвище Юрія Луценка, але додалися прізвища кількох бізнесменів та директорів, зокрема й активних кучмістів у минулому...

До Ради потрапили аграрний та освітній міністри - Олександр Баранівський і Станіслав Ніколаєнко,губернатори Полтавської та Одеської областей - Степан Бульба і Василь Цушко, голова ФДМУ Валентина Семенюк.

Є давній редактор “Сільських вістей” Іван Сподаренко та його колега по газеті Іван Бокий (вони, щоправда, з Ради нікуди й не дівалися). Ще один редактор – партійної газети “Товариш” - Анатолій Черніков.

Першу п’ятірку замикає голова Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) Сергій Червонописький. СПУ в парламенті представлятиме гендиректор комбінату ім. Ілліча Володимир Бойко ( на фото ) й бізнесмен-перехідник Андрій Деркач, син екс-голови СБУ Леоніда Деркача. Його колега Сергій Матвієнков, колега Бойка по меткомбінату, фігурував не лише у згаданому прокучмівському мегаблоку “За Єду!”, а й у фракції “Європейський вибір” та “Регіонах України”. Останні двоє є не лише фінансистами партії, їх, кажуть, соціалісти ледве не вмовляли записатися до своїх виборчих списків.

Далі серед керівників значиться голова спостережної ради ЗАТ "Сєвєродонецьке об`єднання "Азот" Олексій Купченко,голова спостережної ради акціонерного комерційного банку "Східно-Європейський банк" Михайло Гончаров; Ярослав Мендусь керівник компанії "Сінема" (відомої через кінострічку "Помаранчеве небо”), він же – радник Мороза. Далі – Анатолій Бугаєць, гендиректор відкритого акціонерного товариства "Турбоатом”, який фігурував серед підписантів звернень промисловців на підтримку Януковича у 2004 році.

Бізнесменам-соціалістам масово не пощастило – більшість із них посіли непрохідні місця, починаючи з третього десятку. Залишилися лише директор ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Система” Сергій Чукмасов, Голова ради директорів корпорації "АІС" Василь Поляков, головний спеціаліст ЗАТ "АвтоЗАЗ” Сергій Кузьменко, генеральний директор ТОВ "Мале колективне підприємство "Топаз” Микола Данілін. Повний список депутатів дивіться тут.

НОВІ обличчя

Семенюк Валентина Петрівна

Ніколаєнко Станіслав Миколайович

Червонописький Сергій Васильович

Бульба Степан Степанович

Цушко Василь Петрович

Кунченко Олексій Петрович

Гончаров Михайло Олександрович

Волга Василь Олександрович

Мендусь Ярослав Петрович

Бугаєць Анатолій

Баранівський Олександр Петрович

Бондарчук Іван Миколайович

Сільченко Василь Андрійович

Чукмасов Сергій Олександрович

Тарасов Володимир Володимирович

Поляков Василь Леонідович

Кузьменко Сергій Леонідович

Данілін Микола Олексійович

Чмирь Сергій Михайлович