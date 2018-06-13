«Надра України» - чергова жертва порочної практики політпризначенців

Україну не перестає лихоманити від нескінченної низки скандалів навколо керівних посад у державних компаніях, які мають стратегічне значення для країни.

Так, 19 серпня відбувся черговий цікавий епізод: колишній керівник НАК «Надра України» Едуард Ставицький до початку робочого дня повернувся в «рідний дім» у супроводі представників Державної виконавчої служби Солом`янського району Києва і співробітників приватної охоронної фірми «Санк». Посилаючись на рішення Апеляційного суду Києва (від 4 серпня 2009 року), державний виконавець пред`явив акт про поновлення Ставицького на посаді.

Ближче до ночі того ж дня Мін`юст відмінив розпорядження Виконавчої служби і о першій годині ночі 20 серпня до кабінету керівника «Надр» увійшов нинішній керівник компанії Олександр Пономаренко. Відновлення статус-кво супроводжувалося гучним скандалом між Тимошенко і регіоналами.

Свій-чужий

На думку Юлії Тимошенко, це було нічим іншим як спробою незаконного захоплення будівлі «Надр» колишнім керівником компанії Едуардом Ставицьким. На екстреному засіданні Кабміну 20 серпня прем`єр була жорсткою і категоричною: це – підступи її опонентів з Партії регіонів.

«Вчора було здійснено рейдерске захоплення командою Януковича на чолі з паном Ставицьким, який безпосередньо є людиною народного депутата Джарти (міністр екології в уряді Віктора Януковича в 2006-2007 роках). Вчора цей пан Ставицький разом із сімома охоронцями, разом з людьми, які допомагали їм силовим способом вриватися до будівлі НАК «Надра України»... І ця компанія була захоплена», - заявила Тимошенко.

За словами прем`єра, Ставицький шукав в офісі печатку і документи компанії для того, щоб знову передати під контроль «регіоналів» родовища нафти і газу, які були повернені в державну власність. «Крім того, на корупційній основі найближчому оточенню (В.Януковича) було видано 19 ліцензій на видобуток нафти і газу», - заявила прем`єр.

До цього Тимошенко додала ще й звинувачення в тому, що через компанію у власність В.Януковича і його оточення було передано дві будівлі в центрі Києва, а також урядову резиденцію «Межигір`я», яка згодом стала особистою власністю лідера Партії регіонів.

Далі було ще цікавіше. Рішення суду про поновлення Ставицького на посаді глави НАК “Надра України” на екстреному засіданні Кабмін виконав, але як... «Нам необхідно поновити пана Ставицького, виконуючи корупційне рішення суду, і відразу ж його звільнити», - Юлія Володимирівна особисто пояснила міністрам потрібний порядок дії. Що власне й відбулося.

Варто нагадати, що 30 січня 2008 року Кабінет міністрів призначив головою правління “Надр” Олександра Пономаренка. Тоді ж Ставицький і позбувся «спірної» посади. Але якщо Ставицького Тимошенко називає людиною Януковича, то Пономаренко до свого призначення був народним депутатом від БЮТ. Користуючись лексикою прем`єра, нинішнього главу «Надр» можна сміливо назвати людиною Тимошенко. Отже, якщо абстрагуватися від усіх звинувачень на адресу Партії регіонів, можна говорити, що в кадровій політиці нинішній Кабмін нічим не кращий від попереднього і продовжує керуватися принципом «свій-чужий». Якщо главою держкомпанії і призначається представник не від партії влади, то відбувається це винятково відповідно до політичної доцільності і ніяк інакше. При цьому професійні якості кандидатів на керівні посади залишаються на другому плані.

Ставицький - вільний стрілець?

Певна річ, регіонали не могли залишити без уваги різкі випади прем`єра. Правда, заступник голови ПР Микола Азаров не знайшов нічого кращого, ніж ще раз нагадати Тимошенко про її колишнього соратника – Лозінського. Азаров порадив Юлії Володимирівні розібратися з «лозінківщиною», замість того, щоб намагатися відібрати будинок (резиденція «Межигір`я») у Віктора Януковича. Не дуже витончений пасаж, особливо з урахуванням того, що обидві сторони конфлікту у будь-який спосіб рекламують своє прагнення жити в правовій державі.

В той же час Азаров категорично заявив, що керівництво його політсили не має жодного відношення до подій навколо «Надр». «Керівництво Партії регіонів не було в курсі вчорашніх подій, і ніякого юридичного супроводу в цьому партія не надавала», - сказав він.

На прикладі цього конфлікту, на думку регіонала, «ми повинні переконатися, який режим чекає країну у разі міфічної перемоги одного з претендентів у Президенти». «Саме так діятиме ця влада: відновлюють людину на посаді, тобто, визнають законність рішення суду, і відразу ж звільняють», - обурився Азаров, підкресливши, що в таких випадках рішення суду необхідно оскаржувати в касаційному порядку.

Звичайно, використання теми Лозінського для завдання асиметричних ударів по супротивникові буде ще довго залишатися вельми привабливою для ПР зброєю, але це - не підстава вірити у те, що Ставицький в офісі «Надр» діяв на свій страх і ризик. До того ж М.Азаров, по суті, залишив без коментарів практично всі звинувачення в корупції на адресу його партії. Та й реакцію на спроби Тимошенко залишити Януковича «бомжом» також переконливою не назвеш.

Нюанс

Політичні ігри без правил привчили нас у всьому бачити прихований намір. Ось і скандал навколо «Надр України» багатьом здався пов`язаним з перспективами голосування в парламенті за подолання вето Президента на законопроект про фінансування Євро-2012. Іншими словами, ПР могла спробувати узяти під контроль «Надра» в обмін на обіцянку допомогти БЮТ подолати вето.

В зв`язку з цим Азаров відзначив, що ситуація навколо НАК не має ніякого відношення до питання фінансування чемпіонату, а також до закону про вибори Президента. З урахуванням провалу спроби зміни влади в офісі «Надр», схоже, що це дійсно так і є. Інакше ситуація виглядає просто абсурдною, хоча у нас буває і не таке.

Далі буде

А зараз думка героїв події. Глава правління «Надр» Олександр Пономаренко заявляє, що причина «рейдерської атаки» - бажання Ставицького втілити в життя рішення, які були прийняті правлінням НАК ще в 2007 році. «В першу чергу, йдеться про об`єкти нерухомості і майнові комплекси, які знаходилися в Статутному фонді НАК «Надра України». Це і будівля офісу компанії на вулиці Володимирській, 34, і експедиція нафтогазоразвідки в Полтаві, відчужена на користь компанії «Голден Деррік», і трансакція урядової резиденції «Міжгір’я», яка пройшла через НАК, хоча цей об`єкт і не має до нас ніякого відношення», - уточнив Пономаренко.

Слід зазначити, що компанію «Голден Деррік», як пишуть ЗМІ, контролює все той же екс-глава Мінприроди Василь Джарти.

Що стосується Сахалінського родовища природного газу (Краснокутський район Харківської області), яке, на думку Тимошенко, було однією з головних цілей підступних планів ПР, то, за словами глави правління компанії, ліцензія на користування ним закінчилася ще навесні цього року. “На цьому родовищі знаходяться майнові комплекси і свердловини, які належать компанії і, якщо їх комусь передати або продати, то ми вже не зможемо там проводити розвідку природного газу”, - пояснив Пономаренко і додав: «В цілому, можна припустити досить багато причин спроби захоплення компанії, якщо порахувати в грошовому вираженні, то рішення зі всіх перерахованих питань потягнуть на десятки мільйонів доларів».

При цьому він відзначив, що за час перебування в офісі «Надр», «загарбникам» не вдалося реалізувати свої плани. Причому, якщо вірити Пономаренку, і не вдалося б апріорі, так що сенс гучних заяв прем`єра на засіданні Кабміну стає не зовсім зрозумілим. «У цих людей не було доступу до багатьох важливих документів компанії, у них не було доступу до офіційної печатки «Надра України», а підпис керівника компанії без рішення правління на серйозних договорах і документах є нелегітимним», - стверджує Пономаренко.

Але глава компанії, як і Тимошенко, припускає, що захоплення офісу «Надр» планувалося за участю керівництва Партії регіонів. Він уточнив, що «рейдерська атака» відбулася 19 серпня, оскільки саме цього дня закінчувався термін добровільного виконання рішення Апеляційного суду про відміну наказу про звільнення Ставицького. «Вони використовували дату перевірки виконавчою службою суду виконання його рішення для проникнення в офіс НАК «Надра України», - пояснив Пономаренко. Цікаво, невже Тимошенко збиралася добровільно виконати рішення суду і повернути «людину Джарти» в крісло керівника НАК?

Власне, ні для кого не секрет, що кадрова політика відносно топ-менеджмента українських держкомпаній тісно пов`язана з політикою, а нові призначення відбуваються абсолютно непрозоро і нерідко з порушенням встановленої процедури. Тільки цього року ми спостерігали подібну ситуацію в «Укртрансгазі», «Укртранснафті» і Центрі земельного кадастру.

Але, як учить нас товариш Ньютон, на всяку дію обов`язково знайдуться хитрощі у відповідь. Дізнавшись про те, що уряд планує їх звільнення, держчиновники високого рангу вже традиційно йдуть на лікарняний, який може розтягнутися і на півроку, звільнити ж «страждальця» закон не дозволяє. Але й у разі звільнення не все втрачено – можна подати позов до «правильного» суду, який поновить на посаді. Зрозуміло, нічого подібного не могло б відбутися в таких масштабах, якби екс-керівники держкомпаній не відчували могутньої підтримки політичних сил, владою яких вони й були призначені.

Ну а після президентських виборів держкомпаніям України явно світить чергова хвиля захоплень – нова влада неминуче наслідує заразливий приклад призначати на стратегічні пости виключно своїх людей. Або можливо спробує переламати традицію, та й піде на принцип – найм за професійними якостями, а не за ступенем вірності рідній партії і дружнім з нею бізнес-структурам. Хотілося б вірити, та щось заважає.

Антон Лосєв

УНІАН-Економіка