Ющенко може оголосити конституційний референдум, якщо народ цього захоче

Мета президентського указу – з’ясувати в народу, яким чином реформувати Конституцію і в який спосіб це робити... Інтерв’ю з заступником голови Секретаріату Мариною Ставнійчук.

У день повноліття України Віктор Ющенко у святковому зверненні до українського народу оголосив, що підписує указ про проведення загальнонаціонального обговорення внесеного ним проекту нової редакції Конституції. «Я готовий вислухати думку кожного українця», – сказав з головного майдану країни Президент.

Політики, експерти, журналісти сприйняли ці слова гаранта як намір оголосити всеукраїнський референдум щодо затвердження президентського проекту без участі Верховної Ради, як того вимагає 13-й розділ Основного Закону. Багатьох не заспокоїла навіть поява відповідного указу на офіційному сайті глави держави, у якому й слова про референдум немає.

Ми звернулися до заступника глави Секретаріату Президента, представника Президента в Конституційному Суді та Центральній виборчій комісії Марини Ставнійчук з проханням пояснити суть президентського указу.

Марино Іванівною, яка мета оголошення указу? (Повна його назва – «Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України»). Які правові наслідки матиме це рішення?

Безперечно, Президент зацікавлений у прямому діалозі з людьми. Всенародне обговорення законодавчих ініціатив, насамперед таких, як внесення змін до Конституції, є надзвичайно важливою формою прямої, безпосередньої демократії. Хочу наголосити: всенародне обговорення є самостійною формою прямої демократії.

Завдяки всенародному обговоренню можна врахувати позицію народу з ключових та принципових положень проекту Віктора Ющенка.

Результатом загальнонаціонального обговорення зазвичай є вдосконалення тексту тих законодавчих ініціатив, які виносяться на всеукраїнське обговорення. У даному випадку головна мета Віктора Ющенка – роз’яснення народові суті конституційних пропозицій Президента. Дуже важливим є усвідомлення громадянами необхідності ухвалення принципових пропозицій глави держави до Основного Закону.

Можливо, люди запропонують уточнення чи вдосконалення деяких положень проекту. Оскільки саме народ є єдиним джерелом влади в країні, ці пропозиції розглядатимуться, узагальнюватимуться, доопрацьовуватиметься.

Президент прийняв рішення винести свій законопроект на всенародне обговорення ще й тому, що парламент за півроку перебування цього документа в стінах Верховної Ради так і не спромігся його розглянути й направити до Конституційного Суду для відповідних висновків.

Віктор Ющенко завжди виходив з того, що Конституція має готуватися не під когось, не під певну політичну силу, у тому числі й не під переможця майбутніх президентських виборів. Процес оновлення Конституції повинен мати об’єктивний характер. Тому відповідальні політики мали б внести зміни до Основного Закону ще до президентських виборів, аби ті, хто претендуватиме на найвищу державну посаду, чітко розуміли принципи організації та розподілу влади в Україні на всіх рівнях і те, за якою конституційною моделлю обиратиметься і працюватиме Президент. А народ, у свою чергу, розумів, з якими повноваженнями він обирає Президента України.

На жаль, політикум не впорався з такою відповідальною роботою і не вважав за необхідне бодай провести серйозну дискусію з цього приводу.

У якій формі проходитиме всенародне обговорення?

В указі передбачено, що проект нової редакції Конституції буде опубліковано в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник Президента України». Це буде зроблено вже сьогодні. Також центральним та регіональним друкованим засобам масової інформації буде запропоновано опублікувати цей проект для якомога ширшого ознайомлення громадян України з його положеннями. У принципі процес презентації Президентом своїх конституційних ініціатив триває вже практично з кінця березня, але системна робота в цьому напрямку розгортатиметься в найближчі три з половиною місяці – під час реалізації указу про всенародне обговорення.

Указом передбачено, що воно проводитиметься до 1 грудня 2009 року, а до 15 грудня за результатами всенародного обговорення мають бути сформульовані узагальнені пропозиції до проекту. Після цього вони будуть передані Президентові, який вирішуватиме – яким чином рухатися далі в конституційному процесі.

Буде забезпечено належний фаховий рівень обговорення, із залученням експертів, фахівців. В указі Президент доручив Національному інституту стратегічних досліджень забезпечити узагальнення пропозицій, що надходитимуть у процесі всенародного обговорення законопроекту, із залученням представників правозахисних та інших громадських організацій, провідних учених у галузі конституційного права, у сфері суспільно-політичних наук та фахівців.

Передбачається також проведення соціологічних досліджень, у тому числі й щодо ставлення громадян України до тих чи інших положень проекту Ющенка. Проводитимуться, зокрема, анкетні опитування.

Велика увага приділятиметься обговоренню конституційних змін у Інтернет-просторі. Як мінімум на трьох сайтах – Президента, Інституту стратегічних досліджень, партії «Наша Україна» – будуть відкриті окремі сторінки для обговорення Конституції від Віктора Ющенка.

Президент спиратиметься на широку громадську ініціативу. Думаю, у регіонах до цього процесу долучаться й місцеві органи влади – глава держави дав доручення Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям всебічно сприяти проведенню всенародного обговорення.

Чи можна очікувати появи нового президентського проекту змін до Конституції після завершення всенародного обговорення?

Президент, вносячи свій законопроект на розгляд парламенту, сподівався на широку публічну дискусію – як в політикумі, так і в більш широкому колі. На жаль, цього не відбулося. Тому, безперечно, за результатами всенародного обговорення законопроект може бути істотно доопрацьований.

А які шанси, що Верховна Рада так само не блокуватиме його проходження й після проведення обговорення?

Політики мають зважати на думку людей...

Очевидно, що народ, як носій влади, не може стояти осторонь процесів реформування Основного Закону.

Чи може йтися про затвердження нової Конституції безпосередньо на референдумі чи указом Президента за його результатами?

Президент завжди демонстрував свою відданість чинній Конституції, у тому числі й щодо ухвалення змін до Основного Закону. Та ніхто не може позбавити Президента права звернутися до народу щодо проведення широкого обговорення своїх конституційних пропозицій...

Як далі розпоряджатиметься Президент результатами всенародного обговорення? Думаю, вони можуть бути, зокрема, й певною мірою формою впливу на народних депутатів щодо необхідності ухвалення змін до Конституції. Стаття 69 Основного Закону передбачає, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії. Тобто всенародне обговорення і є однією з форм народного волевиявлення. Після всенародного обговорення політики не зможуть ігнорувати його результати, тобто думку народу щодо необхідності реформування Конституції.

Як я розумію, поки що про оголошення конституційного референдуму не йдеться?

На сьогодні – ні. Можливо, така ініціатива виникне в людей...

Президент же ставить за мету провести безпосередній діалог з народом, який він представляє. Його мета – з’ясувати в громадян, яким чином, на їхню думку, необхідно реформувати Конституцію і, можливо, у який спосіб це потрібно робити. Якщо в ході всенародного обговорення буде висунуто народну ініціативу щодо проведення всеукраїнського референдуму, гадаю, Президент може її підтримати. Я цього не виключаю, оскільки, на глибоке переконання Президента, ухвалення Конституції має відбуватися відповідно до волі народу.

Не можна проводити конституційний референдум без такого етапу, як всенародне обговорення... Я не виключаю, що в громадськості може виникнути ініціатива проведення референдуму щодо затвердження Конституції, можуть бути висунуті й інші ініціативи. На сьогодні в суспільстві обговорюються пропозиції щодо проведення Національної конституційної асамблеї чи Конституційних зборів, віче тощо. Народ не може бути заручником того, що політики не дослухаються до його потреб і не забезпечують його інтереси.

Розмовляла Олена Гітлянська