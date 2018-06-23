Що означає демарш Савченка?

Заступник голови Національного банку Володимира Стельмаха Олександр Савченко пішов у відставку. На прес-конференції в УНІАН 11 вересня він звинуватив Нацбанк у валютних махінаціях, у непрозорому рефінансуванні банків, сказав, що Секретаріат Президента втручається в справи Нацбанку, повторюючи слово в слово звинувачення однієї політичної сили. Він також вибачився за те, що закликав свого часу громадян зберігати свої заощадження в національній валюті. Що означає таке запізніле й публічне каяння й відхід високопосадженого банківського клерка? Про це ми запитали в експертів.

Дмитро Піддубний, президент корпоративного фонду «Рінако Прогрес»:

САВЧЕНКО ГОТУЄТЬСЯ СТАТИ ГОЛОВОЮ НБУ, ЯКЩО ПЕРЕМОЖЕ ТИМОШЕНКО

Дуже ймовірно, що вся ця заворушка навколо відставки Савченка була пов’язана з тим, що він планує стати головою Нацбанку.

Новий керівник НБУ має іти під політичним прапором. Якщо послухати його заяву, то вона більш політична, а не економічна. І має на меті показати, що є суттєві проблеми в Нацбанку, і їх потрібно радикально вирішувати. Відповідно, виникає питання, хто може це зробити?

Звісно, така людина, яка має досвід роботи, яка бачить проблему.

І справді, Савченко – один з можливих кандидатів на посаду голови Нацбанку.

Хто його просуватиме? БЮТ, звісно. Та поки, я так розумію, не буде нового Президента, ніхто питання про нового голову не порушуватиме. Вірогідно, що 18 грудня Стельмах піде у відставку. Його повноваження виконуватиме в.о. голови правління, а потім після виборів, якщо переможе Юлія Тимошенко, внесуть кандидатуру Савченка.

Зараз його відставка аж ніяк не вплине на політику Нацбанку. Як би там не було, там має місце жорстка ієрархія, яка дуже чітко пов’язана зі Стельмахом. І поки він є головою Національного банку, він працюватиме. Усі потуги зняти його марні.

Микола Томенко, віце-спікер ВР (БЮТ):

КЕРІВНИК НАЦБАНКУ ПРОВОДИТЬ В СП БІЛЬШЕ ЧАСУ, НІЖ НА СВОЄМУ РОБОЧОМУ МІСЦІ

Сьогодні треба говорити не тільки про Савченка, а й про інших фахівців у галузі банківської справи з Нацбанку і поза ним. Вони чітко бачать, що тенденція до політизації діяльності Нацбанку та перетворення його фактично в складник Секретаріату Президента стала очевидною. Останнім часом керівник Національного банку проводить в Секретаріаті більше часу, ніж на своєму робочому місці. Це означає, що Нацбанк, незважаючи на декларацію про необхідність незалежного інституту, перетворився в структурний підрозділ СП.

Тому Савченко та інші експерти вказують на те, що ми мусимо перетворити Нацбанк у незалежну інституцію, як це передбачено чинним законодавством.

Що хотів добитися цим Савченко? Можливо, він знає про якісь плани чи якісь зловживання в НБУ і хотів про це попередити. Він як людина, що виконує певні функції в банку, не хотів бути причетним до махінацій чи якихось інших проблем у майбутньому.

Борис Кушнірук, економіст:

ТАКИЙ ГУЧНИЙ ДЕМАРШ – НЕ ЩО ІНШЕ, ЯК СПРОБА ТИМОШЕНКО НАТИСНУТИ НА КЕРІВНИЦТВО БАНКУ

Абсолютно очевидно, що Савченко мав виступити з цією заявою. Це все пов’язано з передвиборчою кампанією.

Інша справа, що бюджет потерпає від нестачі бюджетних коштів. Тому такий гучний демарш – це не що інше, як спроба Юлії Тимошенко натиснути на керівництво Нацбанку, аби той ще надрукував грошей для держбюджету.

Савченка ж перекупили не сьогодні, це було набагато раніше. Пам’ятаєте, як наприкінці минулого року були спроби зробити Савченка в.о. голови Нацбанку? Саме тоді його позбавили можливості прийняття будь-якого рішення в банку. Навесні цього року з-під нього в забрали всі підрозділи. Тому було зрозуміло, що він піде – питання полягало тільки в тому, коли і як?

Як відомо, Тимошенко особливим креативом ніколи не відзначалася… Зараз на повну йде виборча кампанія, тому їй потрібно шукати нових винуватців ситуації з бюджетом. І, звісно, грошей… Пам’ятаєте, як торік, після звинувачень Тимошенко, Нацбанк погодився дати гроші на закриття дірок в бюджеті? Гадаю, вона розраховує, що цього разу відбудеться те саме.

Також вона хоче ще раз зафіксувати, що винуватцями економічних негараздів в Україні є не уряд, а Нацбанк, і таким чином відвертаючи увагу від себе. Тобто ще раз наголосити, що уряд працює, а всі йому заважають.

Олександр Рябченко, директор Міжнародного інституту приватизації, управління власністю та інвестицій:

У ЗАЯВІ САВЧЕНКА НЕМАЄ ЖОДНИХ СЮРПРИЗІВ, ФАКТАЖУ

У тому, що заявив Савченко, жодних сюрпризів немає чи б якогось фактажу, конкретики. Усі зауваження, які він висловив, не є новиною, у ЗМІ вони гуляють більш як півроку, відтоді, коли відбулося падіння курсу національної валюти, масоване рефінансування. Наприклад, історія з рефінансуванням банку «Надра»...

Наскільки мені відомо, він не був у команді, яка керує Національним банком. Його обрізали в повноваженнях, він майже ні нащо не впливав. Зрозуміло, що перебувати в команді, не впливати, але відповідати разом з ними за те, що відбувається, – це кепська справа.

Не вважаю, що його заяви спричинять якісь бурхливі події, бо жодних таємниць Нацбанку він не відкрив.

Сергій Терьохін, екс-міністр економіки, голова парламентського Комітету податкової та митної політики (БЮТ):

ВІН ХОТІВ ПОКАЗАТИ, ЩО ПОЛІТИКА ВАЛЮТНОГО КИДАЛИ НАЦБАНКУ – ПОРОЧНА

При такій монетарній валютній політиці, яку зараз проводить правління Національного банку, пост Савченка непотрібний. Оскільки його основним завданням останніми роками було саме встановлення прозорої валютної системи в Україні. А сьогодні маємо чотири різні курси, тобто це щось неймовірне взагалі в монетарній системі. Валютні аукціони Нацбанку відбуваються непрозоро, за дивними механізмами, які, як правильно каже Савченко, дають заробляти комусь від 6 до 9 мільйонів на день. Тобто він зрозумів, що йому не потрібно бути цапомвідбувайлом, оскільки прийде час, і ми повернемося, як кажуть, до розбору польотів, що зараз відбувається в Нацбанку. Перші ластівки вже є…

З одного боку, в Савченка це – вияв інстинкту самозбереження, з другого – реакція на те, що ринкові засади грошово-кредитної політики зараз Нацбанку непотрібні, оскільки все відбувається в ручному закритому режимі.

Савченко як фахівець хотів просто привернути увагу до того, що не всі дурні в Нацбанку, є люди, які розуміють, що політика валютного кидали, яку зараз проводить правління, – порочна. Її потрібно змінювати.

Не думаю, що його гучна відставка найближчим часом якось вплине на політику Нацбанку. Оскільки наші закони таким чином вигадані, що пана Стельмаха і його камарилью практично неможливо змістити з їхніх посад.

Опитала Оксана Климончук