Савченко: Нацбанк втягнули у політику і комерцію (доповнена)

Національний банк України сьогодні не є незалежною структурою, його втягнуто до політичних і комерційних схем. Про це заявив заступник голови правління Національного банку України Олександр САВЧЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Зараз Нацбанк, на мою думку, не є незалежною структурою. На жаль, його втягнуто у політику, і іноді навіть, через деякі схеми, у комерцію, що абсолютно неприпустимо для будь-якого центрального банку», - сказав О.САВЧЕНКО.

Він вважає абсолютно виправданим рефінансування комерційних банків у період кризи, однак зазначає, що має здійснюватися тотальний контроль виданих коштів. Таким чином, можна було не допустити використання цих грошей на валютному ринку, виведення їх з банків через псевдокредитування і використання для виплат преміальних топ-менеджерам банків. Кошти рефінансування мають використовуватися для кредитування економіки і видачі депозитів національним підприємствам.

О.САВЧЕНКО вважає, що висока волатильність української валюти у короткі періоди свідчить про зловживання на цьому ринку і дає можливість певним структурам заробляти мільйони доларів.

Він наголосив, що знищення корупційних схем у банківській системі і притягнення до відповідальності банкірів, які в них беруть участь, позитивно вплине на курс національної валюти.

О.САВЧЕНКО закликав правоохоронні органи притягати до відповідальності тих людей, власників і псевдовласників комерційних банків, які через схеми кредитування виводили кошти рефінансування, а зараз не повертають ці гроші.

При цьому він високо оцінив професійні якості правління і працівників Нацбанку. О.САВЧЕНКО відзначив, що сьогодні на Національний банк тиснуть з боку Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Секретаріату Президента. Банкір просить «відійти, не втручатися у діяльність Національного банку". "Повірте, рядовий фахівець Національного банку знає і вміє на порядок більше, ніж кращі працівники Секретаріату. Дайте їм працювати, не тисніть на них, не вимагайте неадекватних дій», - сказав О.САВЧЕНКО.

При цьому він відмовився назвати прізвища тих, хто може бути причетний до комерційних схем у банківській сфері.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови Національного банку України О.САВЧЕНКО сьогодні заявив, що подає у відставку.

«У зв`язку з моєю незгодою з валютно-курсовою, монетарною і кредитною політикою, яка проводиться керівництвом Національного банку України і призводить до дестабілізації валютного курсу, падіння валового внутрішнього продукту, збільшення числа неплатоспроможних банків, мільярдних втрат заощаджень населення і підприємств, а зрештою – до безпрецедентного зниження життєвого рівня населення, згідно з абзацом третім Закону про державну службу, подаю у відставку», - сказав сьогодні О.САВЧЕНКО на прес-конференції в УНІАН.