Про бюджет-2010 – як про небіжчика: або добре, або ніяк

Інакше і не протрактуєш слова Юлії Тимошенко, що «з цієї хвилини» вона не приймає «ніякої неконструктивної критики». Замість щоби критикувати, опоненти Тимошенко мали би натомість підготувати «збалансований альтернативний, цілісний проект бюджету на 2010 рік, причому з розбивкою по регіонах, із доведенням до кожного населеного пункту, з усіма балансами й з усіма галузями, з макропоказниками». Так, як це робила сама Ю.В в 1998 році на посаді голови парламенського бюджетного комітету в очолюваній Олександром Ткаченком Раді, ускладнюючи життя тодішньому міністру фінансів Ігорю Мітюкову.

Попри непряму заборону прем`єра висловлюватися на адресу бюджету 2010 без обов`язкової ейфорії, враження від цього 860-сторінкового документу – як від передвиборчої «розтяжки» над дорогою.

Повітряна кулька ВВП і надуті доходи

Номінальний ВВП 2010 року, закладений у фундамент, перевищує розрахунковий(оцінка експертного середовища та міжнародних фінансових організацій) на 122 млрд гривень. Урядовий прогноз – 1 трлн 178 млрд грн, в той час як оцінка МВФ, оприлюденена на його офіційному сайті - 1 трлн 056 млрд грн. Враховуючи 40-відсотковий перерозподіл ВВП через бюджетні доходи в Україні (включно з Пенсійним фондом), шляхом невибагливої статистичної маніпуляції отримуємо 50 млрд грн неіснуючих доходів, які «витрачаємо» на медикаменти для пенсіонерів, надбавки для медиків та освітян і навіть на «створення фільмів національного виробництва» у сумі 50 млн грн...

Навіщо нам бюджет, якщо є Стабілізаційний Фонд?

Стабілізаційний Фонд, вірус якого потрапив у тіло бюджетного організму рівно рік тому, був імплантований з найщирішими намірами – слугувати буфером на випадок назвичайної економічної ситуації. Але ідея СФ припала до смаку урядові – ще б пак, розподіляй кошти на свій смак і розсуд, не питаючи дозволу у Ради. СФ перетворився на кишеньковий фонд Кабміну, з якого фінансується все, що заманеться – від облаштування вулиці Олімпійської у Броварах (розпорядження КМ №385-р від 19.08.09) до гучно розрекламованого «здійснення заходів з безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки».

Поясніть мені, неуку, чи належить асфальтування вулиці Олімпійської у місті Бровари (більшість у міській раді якого належить, звісно, БЮТ) до фінансування «довгострокових інфраструктурних, інвестиційних та інноваційних проектів загальнодержавного значення», на яке, власне, і мають витрачатися кошти Стабілізаційного фонду згідно Закону, який його породив – від 31.10.2008?!

А породив він монстра, який збільшується в обсягах, запланувавши собі на наступний рік вже 27 млрд гривень. Витрачатимуться ці кошти на напрями, що навмисно виписані без зайвої конкретики – від придбання спортивного інвентаря для ДЮСШ - до створення рекреаційних зон. Фактично, це бюджет у бюджеті, яким Кабмін розпоряджається одноосібно. Влада йде білоруським шляхом, де президент давно вже має свій власний безконтрольний бюджет, який є монетарним засобом реалізації власних політичних, в т.ч., передвиборних цілей.

Системи бюджетного вирівнювання в Україні більше не існує?

Влада небезпідставно вважаєнову систему міжбюджених відносин, запропоновану проектом бюджету-2010, тим буксиром, що витягне документ із передвиборного болота. Не будемо зайвий раз повторюватися про прямі трансфертні стосунки сільських бюджетів з Мінфіном, про те, що будь-яка помилка в розрахунках трансфертів (а їх буде чимало) буде ліквідуватися – на радість місцевим жителям - особистим розпорядженням Тимошенко про латання дірки за рахунок коштів того ж самого Стабілізаційного Фонду. Звернемо увагу лише на одне – чиїмось вольовим рішенням (можна лише здогадуватися, чиїм) в Україні пропонується ліквідувати систему бюджетного вирівнювання, за якої частина бюджетів отримує дотації з державного бюджету, а частина, більш заможних, територіальних громад, навпаки, переказує кошти до центрального бюджету.

Так от, пропонується, що бюджети-донори (звісно, окрім Києва, щоби кияни знали, як обирати Черновецького) не переказуватимуть ані копійки до державного бюджету. Безпрограшне популістичне рішення, якому аплодуватимуть тисячі, в той час як над його наслідками задумаються одиниці. Якщо дотепер ми йшли латиноамериканським шляхом кричущої нерівності у розподілі доходів громадян, то відтепер, задля політичної передвиборчої кон`юнктури, пропонується те ж саме і для бюджетної забезпеченості на місцях. Розрахунок чіткий – бюджети з високим рівнем доходів прогодують самі себе, а решта – стануть в чергу за подаянням від Кабміну.

Вам доводилося проїжджати Петропавлівською Борщагівкою під Києвом, таким собі Козином по південний бік Києва? Село і без того купалося в грошах, віддаючи при цьому частину доходів районному Києво-Святошинському бюджету, а той, в свою чергу – державному бюджету. Тепер, коли в коді бюджетної класифікації 10313519000 в додатку 6 до проекту закону про Держбюджет на 2010 рік в графі «вилучення» напроти Петропалівської Борщагівки стоїть «0», у цьому селі вулиці моститимуть золотом, а у сусідньому Вишневому, міський голова якого має пунктик щодо гранітних бордюрів, ці бордюри тепер будуть з італійського мармуру.

Шахтарів не обійдено

Окрім напряму головного передвиборного удару – місцевих бюджетів, проектантами не обійдено увагою інший вирішальний чинник виборів – шахтарів. Державна фінансова підтримка шахт збільшується вдвічі, і ми вже доходимо до абсурду – на гривню кожного виданого на-гора державними копальнями вугілля припадає вже дві гривні державного спонсорства. Уряд навіть не переймається непослідовністю бюджетного тексту – одна стаття урочисто забороняє списання податкових боргів, а інша, поруч, списує 2,5 млрд грн боргів шахт перед Пенсійним Фондом.

Бюджет-2010 заслуговує на найвищу оцінку - з точки зору передвиборних технологій.

Чи не кожна стаття бюджету, окрім технічних, вже готова для того, щоб її без зайвого форматування перенести на бігборд.

Станіслав Голубенко