Тимошенко не хоче більше чути ніякої критики свого бюджету

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Секретаріат Президента й парламентську опозицію підготувати і запропонувати уряду альтернативний проект державного бюджету на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам У Кабінеті міністрів.

«З цієї хвилини я не приймаю ніякої неконструктивної критики, не приймаю ніяких гучних заяв від будь-яких опонентів, а чекаю тільки збалансований альтернативний, цілісний проект бюджету на 2010 рік, причому з розбивкою по регіонах, із доведенням до кожного населеного пункту, з усіма балансами й з усіма галузями, з макропоказниками, на яких базуватиметься цей проект бюджету», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, коментуючи критику Секретаріату Президента на адресу уряду в зв`язку з підготовленим проектом держбюджету на 2010 рік.

Прем`єр підкреслила, що уряд готовий взяти участь в обговоренні альтернативного варіанту держбюджету. «Якщо після громадського обговорення будь-який альтернативний бюджет буде кращим і збалансованішим, ніж урядовий законопроект, я гарантую, що в разі підтримки суспільством альтернативного проекту наша урядова команда його розгляне, а фракція в парламенті, яка представляє нашу політичну силу, за такий кращий бюджет із задоволенням проголосує», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що замість неконструктивної критики на адресу уряду її опоненти повинні звернутися до своїх аналітичних центрів і кращих фахівців із пропозицією розробити альтернативний законопроект про державний бюджет на 2010 рік.

«Моя мета, як прем`єр-міністра, не перебувати всередині будь-яких політичних протистоянь і суперечок. Я хочу залишитися за межами їх. Моє завдання – отримати найкращий, який тільки можна формувати, проект бюджету на 2010 рік. Я вважаю, що в цей важкий кризовий період потрібно не сваритися, не займатися критиканством, не влаштовувати політичні війни, не вести пусті розмови, а давати країні результат», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.