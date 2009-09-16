Кириленко: уряд розробив "унікальний" бюджет

Голова фракції Блоку Юлії Тимошенко Іван КИРИЛЕНКО заявляє, що уряд розробив “унікальний” проект державного бюджету на 2010 рік, який передбачає перерозподіл коштів на користь місцевих бюджетів.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою парламентської фракції БЮТ коментарі І.КИРИЛЕНКА.

“Саме за прем’єрства Юлії ТИМОШЕНКО в Україні врешті-решт закінчується епоха безправ’я по відношенню до місцевих громад та органів місцевого самоврядування. У всіх країнах світу незалежні органи місцевого самоврядування, які розпоряджаються своїми коштами, самостійно дбають за добробут свого населення – це одна з підвалин стабільності держав, гарантія їх розвитку та захисту громадян”, - – підкреслив І.КИРИЛЕНКО.

Саме місцева влада, зауважив він, найбільше орієнтується і знає потреби свого населення. І саме на місцях можливе найбільш ефективне та оперативне вирішення гострих проблем та соціально-економічного розвитку територій.

За словами голови фракції БЮТ, розроблений урядом бюджет-2010 є “унікальним, особливо в умовах кризи”, котра “завжди відмітає застарілі підходи і стереотипи, які не в стані адекватно та оперативно реагувати на виклики складного часу”. Він переконаний, що уряд розробив і втілив у бюджеті на 2010 рік єдино правильний і максимально ефективний шлях якнайшвидшого виходу країни з кризи.

“В Україні тисячі суб’єктів місцевої влади, які можуть і готові нести відповідальність і системно вирішувати проблеми своїх громад. Єдине, що необхідно зробити – делегувати їм відповідальність, повноваження, а головне - створити їм для цього фінансову базу”, - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Протягом всієї історії незалежності України, вважає політик, "на державний бюджет дивились, як на дійну корову”. Натомість запропонований бюджет на 2010 рік, наголосив І.КИРИЛЕНКО, це не лише фінанси, а й новітня політика держави. “Новий бюджет повністю ламає логіку консерватизму і застою попередніх років, коли все стягувалось до центру, а тут все грабувалось і розтягувалось. У складних кризових умовах, коли кожна копійка на вагу золота, прем’єр-міністр зробила мужній крок, революційність якого полягає у тому, що левова частка зароблених грошей залишається на місцях”, - зазначив І.КИРИЛЕНКО. Такий підхід, переконаний він, своєю чергою, створює колосальну мотивацію для місцевих влад.

“Наші опоненти по різному будуть оцінювати бюджет. Але ніхто не може сумніватися в тому, що, розробивши бюджет на 2010 рік, уряд ТИМОШЕНКО зробив перші реальні кроки революційного реформування держави, створив потужний стимул для органів місцевого самоврядування з максимальною ефективністю виконувати свої владні повноваження і бути відповідальними перед своїми громадами”, - наголосив І.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, У Верховній Раді України 15 вересня 2009 року зареєстровано проект закону «Про державний бюджет України на 2010 рік», поданий Кабінетом міністрів України.