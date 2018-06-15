Василь Кисельов: Янукович не здатний слухати про партійні проблеми більш як три хвилини

До вчорашнього дня народний депутат України й колишній голова кримської парторганізації Партії регіонів Василь Кисельов, якого 15 вересня виключили з лав партії за заподіяння шкоди репутації партії, не бажав спілкуватися з пресою. Казав, що бажання та готовність говорити відверто “має визріти”. Та нарешті колишній яструб з оточення лідера опозиції, який озвучував, м’яко кажучи, найбільш жорсткі погляди партії, вийшов на прес-конференцію, заявив, що Янукович програє всі базові регіони й запропонував йому піти з посади голови партії.

Ми поставили кілька запитань колишньому першому заступнику голови парламентської фракції ПР.

Я ПРО МЕЛЬНИКА НЕ ЗГАДУВАВ, АЖ ПОКИ ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ НЕ ВСУНУВ МЕНІ ЙОГО В СПИСОК

Василю Олексійовичу, кримська проблематика вами сприймається дуже хворобливо...

Якщо справи ітимуть так і надалі, то до Криму в кримінальному плані можуть повернутися лихі 90-і. Подумайте самі. Депутат Верховної Ради Криму Олександр Мельник на стадіоні мало не скалічив суддю, а прокурор не дає порушити кримінальну справу. Він бив суддю під час футбольного матчу в присутності двохсот уболівальників! А прокуратура відмовляє в порушенні справи проти Мельника.

Це свідчить про те, що ми приїхали...

Тепер конкретно про свій досвід. Звертаються до мене виборці з конкретним проханням допомогти зупинити незаконне будівництво в парку відпочинку. Фірма того самого Мельника “Старбуд” займає ділянки землі, будує офісні та розважальні центри, не маючи ні дозволів, ні узгоджень, ні техніко-економічного обґрунтування. І коли я порушую ці питання, мені просто погрожують фізичною розправою. Мельник і зараз кричить: я подаватиму на Кисельова та на Москаля в суд. А чого досі не подав? У міліції є докази, що він мене замовив, що він хотів найняти кілера. Є міліцейські чини, які вели це питання...

Ваш однопартієць Борис Колесников розповідав, що якби вас замовили, то принаймні ймовірних виконавців міліція уже давно б пов’язала.

Злочин не було скоєно, людина відмовилася його виконувати... За що її притягати? Мельник, Гриценко (голова кримського парламенту. – Авт.) кричать, що подаватимуть до суду (за наклеп? – Авт.). Може, вони почекають до кращого часу. Вони сподіваються: якщо переможе Віктор Федорович, то вже ніколи нікого не боятимуться. Зараз вони хоч Москаля бояться (Геннадій Москаль – заступник міністра внутрішніх справ України, керівник управління МВС у АРК. – Авт.) Прокуратура їх прикриває, але до певного часу. Коли будуть виконані все процесуальні дії, то криміналітет із влади буде притягнено до відповідальності.

І я нікого не боюся. Пам’ятаю, коли в Криму самопроголосився президент Мєшков, то я вийшов на трибуну й намагався його зупинити. Тоді я був головою найбільшої агрофірми Радянського Союзу “Дружба народів”. Я казав Мєшкову: усе погано закінчиться. А наступного дня до мене від Мєшкова прибігли. Почали мене обшукувати. Я пройшов усе це давно... Я переживу й сьогодні. Мені непросто, бо я розбудовував партію (ПР) в Криму вісім років.

А відколи ви знаєте депутата Олександра Мельника, якого так хоче посадити Геннадій Москаль?

А я його не знав... Знав, що було таке угрупування “Сейлем”, коли я був представником Президента в Криму. Потім, дякувати долі, Москаль 1997 року став головою кримської міліції, Шуба був прокурором, Касьяненко – керівником СБУ, – то вони практично їх усіх з Криму викинули. Одні розбіглися, інших посадили. Я про Мельника не згадував до 2006 року, аж поки Віктор Федорович не всунув мені його в список. Я кажу йому: не можна. Ось тобі дані на нього “Скорпіона” (був такий підрозділ у силових структурах, який займався організованими злочинними групами). Він казав: так треба. Я мав усі дані на Мельника, бо якійсь час як представник Президента в Криму був куратором тих служб, мав право запросити такі дані. На жаль, я не переконав Януковича.

МЕНЕ ЛЮДИ ПИТАЮТЬ, СКІЛЬКИ І ЯК ЧАСТО ТРЕБА ЗДАВАТИ ГРОШІ НА ПР

А яким було ваше подальше спілкування з Мельником як колегою-політиком?

Ніяким. Привіт – привіт. Усе. Але перед останнім Новим роком до мене почали приходити люди, підприємці – як члени партії, так і ті, хто підтримує Партію регіонів. Кажуть, ми розуміємо, що на Партію треба здавати гроші, але хочемо знати, скільки і як часто. Вони кажуть, така й така людина приходить кожного місяця й каже: дай.

Це той самий ваш герой?

Так... Я покликав його й питаю: чому ти це робиш – це ж біди на виборах наробить. Ти, прикриваючись партією, збираєш данину. А на партію при цьому жодної копійки за три роки не дав. І тут почалося: він обізлився, увійшов в раж, каже, що ломиком голову проломить.

А в принципі гроші в Криму ви збирали?

Так. Членські внески були, деякі бізнесмени давали, хоч я не шикував. Газету видавали, якісь проблеми у виборців вирішували. За кожну копійку я звітував на політрадах.

Як гадаєте, чи піде за вами частина кримських партійців?

Мені дуже потрібно, щоб Віктор Федорович розумів: значна частина і партійців, і простих кримчан скаже свою думку щодо мене й щодо нього на виборах. Те, що зроблено за ті роки Мельником у владі, – велика шкода. Рейтинг регіонів дуже низький. Люди розуміють, хто їх поборами обклав. Мене підтримує дві третини організації. Тому керівництво не ризикнуло звільняти мене з посади голови партії на республіканській конференції. Вони це зробили через президію політради. Бо через конференцію мене б не могли зняти.

МЕНЕ ХОТІЛИ УСУНУТИ, ЩОБ МЕЛЬНИК СТАВ ХАЗЯЇНОМ КРИМУ

А що передувало вашому звільнення?

Спочатку мене викликали, сказали здати парторганізацію людині, яка ходить під Мельником. Сказали, що заберуть працювати в центр. Я сказав: добре, але я перейду в центр тільки після виборів у місцеві ради. Бо я чітко розумів, що мене хочуть усунути, аби Мельник одноосібно сформував списки в ради всіх рівнів. І все, він – хазяїн Криму.

Віктор Федорович не зрозумів мене й не підтримав. Він дуже зайнятий і не здатний це слухати більш як три хвилини. Каже: поспішаю, мушу бігти. Мені пропонували в Києві все, роботу, посаду. Але мені дорогі люди, ті, хто створював Партію регіонів у Криму. Вони ж потрібні новим господарям тільки для того, щоб провести кампанію. А далі – все.

Давайте перейдемо до вашого бізнесу. Депутат Криму Олександр Мельник каже, що ви маєте компанію, яка хоче будувати газопровід?

У наш час соромно про таке зізнаватися. Але я не маю ніякої компанії, яка б могла будувати газопровід.

А ваша донька нібито керує санаторієм у Криму, який ви приватизували?

Які дурниці. Донька живе в Києві й сидить у декреті.

А Мельник каже, що він займався чесним бізнесом. Нібито була в нього у 90-і роки якась компанія “Кардинал”...

Про “Кардинал” не знаю. Але знаю, чим він ще займався... Думаю, Геннадій Москаль скаже своє слово, прояснить ситуацію з його біографією. І, до речі, у кримчан одна надія – на Москаля. Бо всі дуже добре пам’ятають, коли він прийшов у 1997 році – стало легше дихати. Правда, тоді його прокуратура підтримувала, а зараз саботує, блокує його роботу. Коли я називаю факт захоплення землі, то прокуратура не дає порушити кримінальну справу. Хоча коли є інші захоплення, тобто захоплення інших фігурантів, то вони реагують, женуть туди “Беркут”, ОМОН.

Це – жах. Але люди розуміють усе, і своє слово на виборах скажуть. Якщо не скажуть, то тоді в мене й жалю не буде. Якщо люди будуть готові віддати владу тим, хто їх оббирає, це означатиме, що вони заслуговують на таку владу й на таке ставлення.

А ви радили керівництву партії – якщо вже їм такий дорогий Мельник, той хай співпрацюють із ним непублічно?

Я весь час їм казав: хоч би на час виборчої кампанії заженіть Мельника за Можайськ. Нехай він тут не маячить, не командує. Мені кажуть: та на нього нічого нема, нічого не довели, доказів нема. Я кажу, сьогодні нема, завтра буде. Є епізоди по ньому, які нікуди не дінеш, а Москаль уміє працювати. Коней не жене, збирає потихеньку, а потім – як вистрелить.

А ви знали віце-прем’єра Криму Сафонцева, якого вбили в 1997 році? Убивцю нещодавно нібито затримали в Іспанії...

Звичайно... Двічі був у нього в лікарні. Після вибуху я підняв усіх на ноги, викликав головного військового хірурга України. Але врятувати його не вдалося. Тоді при ньому й хлопець з охорони помер. Перший рік я ще зустрічався з його сім’єю. Треба повернутися до цього питання...

Москаль розглядає версію – Сафонцева вбили люди, які хотіли балотуватися по тому самому округу в кримський парламент. Невже опоненти могли обрати такий спосіб “боротьби”?

Тупий спосіб. Проте надійний. Вони ж були впевнені, що керуватимуть вічно. А я вірю, що зло буде покарано. Не може бути, щоб вони так безкарно чинили. Вони все одно постануть перед судом.

ГРИЦЕНКА ДВІЧІ ВРЯТУВАЛИ ГОЛОСИ БЮТІВЦІВ

Як думаєте, чому нинішнього спікера ВР Криму Анатолія Гриценка, який тоді балотувався в одному окрузі з Сафонцевим, кримському парламенту двічі не вдалося відправити у відставку?

Він намагається грати на настроях, іти на поступки. Двічі його врятували від відставки голоси бютівців. Деякі політики не розуміють, що рятуючи його від відставки, йому забезпечують адміністративний, фінансовий ресурс на вибори...

У нас тільки минула перша стадія накопичення капіталу, а перші гроші завжди брудні. У країні живе повно бандитів, які вже й не зовсім бандити. Вони легалізували свої бізнеси, стверджують, що стали добрими хлопцями, жертвують гроші на благодійність, годують державний бюджет...

То що, ми маємо плекати їх і охороняти? Пестувати? Це про кого ви кажете, що він бандит?

Людина, чиє прізвище починається на букву “М”? Він не бандит, він – депутат сьогодні. Те, що він бандит, треба довести. А довести це неможливо, поки цього не хоче прокуратура.

Мельника, наприклад, уже везли в СІЗО до Одеси. Але не довезли. Шкода, бо в СІЗО його чекали люди, які вже давали свідчення.

ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ МЕНЕ З ПАРТІЇ Я ДІЗНАВСЯ З ІНТЕРНЕТУ

А як ви дізналися про те, що вас виключили з партії?

Мені подзвонили приятелі, сказали, що є така новина в Інтернеті. Я кажу, та ні, це розводняк. Як мене, члена президії політради, могли не викликати та не попередити? Дивлюся 5-ий канал, там Колесников каже: я підтверджую на сто відсотків, що Кисельова виключено з “Регіонів”.

Тоді я почав думати: чому, за що? Потім читаю пояснення: авторитет партії підриваю. Чим? Тим, що проти Мельника борюся? Але Мельник навіть не член партії! Я дав команду його не приймати, тож куди він не сунувся, його не прийняли. Він писав заяви, а я давав команду не приймати. Може, зараз ускочить? Ну, тоді рейтинг партії “підскочить”.

Усі кажуть, що ваше майбутнє буде пов’язане з Блоком Юлії Тимошенко. Москаль, який уже є фактично членом команди БЮТ, про вас тепло каже, а ви – про нього.

Моє майбутнє не буде пов’язане з БЮТ.

Мені не по душі те, що робить Янукович, я не розумію, куди він жене партію. Його гра з Президентом Ющенком дає сподівання Президенту протриматися при владі. Вони діють із Президентом в унісон, не виключено, що домовляються про зрив виборів. Я не сприймаю те, що робить Янукович.

Але мені не по душі й те, що робить Тимошенко. Я хочу, щоб Янукович зрозумів: якщо ми програємо президентські вибори, то на місцеві вибори можна не йти. Їх ми програємо повсюдно.

А щодо висловів Москаля, то він правильно сказав: кримінал не має політичного забарвлення. Кримінал – це кримінал, з ним слід боротися, до якої б партії він не належав.

Але очевидно, що вам доведеться дрейфувати в бік іншої політичної сили. Ви вважалися яструбом у оточенні Януковича. Ви готові пом’якшити свої погляди щодо колективної безпеки, єдиної помісної церкви, “другої” державної мови?

Ні, не готовий, це мої ідейні принципи. Але ви все так змішали...

Друга російська мова на сьогодні – це утопія. Триста голосів у парламенті, а за великим рахунком – 338, це – нереально. Але якщо буде Президент готовий підписати закони Верховної Ради про вживання російської мови в певних напрямках науки, освіти, медицини, юриспруденції, судовій системі, то це реальніше... Не треба й робити другої державної.

А щодо НАТО, ніхто мене ніколи не переконає, що ми мусимо бути в НАТО. Сьогодні Саркозі заявив про необхідність створення системи європейської безпеки. Його підтримав у цьому питанні Берлусконі, його підтримує Ангела Меркель. Тому нащо вигадували велосипед? Треба створювати систему, куди б могли ввійти і Україна, і Росія.

Ідея бойових груп Європи гуляє вже десять років. Чи вірите в її реалізацію?

А чому ні? Коли ми такі розумні, скажіть мені, чому НАТО не може очистити Аденську затоку від піратів? Якби НАТО захотіло навести там лад, то зробило б це за двадцять чотири години. Поставте там два авіаносці, і тільки з’являється на рейді баркас, то піднімається винищувач, і цей баркас іде на дно. Потопили п’ять-шість – і нема корсарів.

Можу уявити, який би піднявся ґвалт, якби НАТО підігнало кораблі до берегів Сомалі. Хоч який "поганий" альянс, але норми міжнародного права для них непорожній звук.

Це їхня свята місія. Це смішно, корсари у ХХІ столітті. Для того, щоб це було зроблено, потрібна воля і бажання однієї людини – генсека НАТО.

Тому щодо НАТО ви мене не переконаєте... Так само мене ніхто не переконає, що може бути єдина помісна церква. Це я кажу – православний християнин. А куди всіх інших діти? Найстрашніші війни розгорталися на міжконфесійному ґрунті.

Церковний розкол за каноном – це шоста рана на тілі Спасителя. А я не хочу, щоб любимих паствою священиків, які дозволяють собі не підтримувати певного кандидата, потім випирали з приходів. За помісної церкви з цим якось простіше буде...

Це ви про Януковича? Але він – віруюча людина. Він у храм ходить.

У нас зараз усі кандидати віруючі. Просто не бачиш горизонтів їхнього кандидатського благочестя.

І хіба це не прекрасно?

Розмовляла Лана Самохвалова