Геннадій Москаль: Принизливо для кримських депутатів сидіти поряд з кримінальним злочинцем

Геннадій Москаль у середині серпня знову був призначений начальником Кримської міліції. Нагадаємо, що це вдруге Геннадій Геннадійович приходить на півострів як його головний міліціонер. Йому випало очолювати Кримське ГУ МВС з 1997 по 2000 рік, коли Крим вважався дуже криміногенною зоною. І центральна, і регіональна преса пише про успішно проведену ним тоді кампанії із зачистки півострова від місцевих ОЗГ. За півтора місяці свого керівництва Кримським главком Москаль встиг публічно назвати імена трьох кримінальних авторитетів, які сидять у кримському парламенті, і заявив, що голова кримського парламенту Анатолій Гриценко цих самих депутатів підтримує. Ще він попросив генпрокурора відмінити ухвалу про закриття кримінальної справи, фігурантом якої є ще один кримський депутат Олександр Мельник, і зловив в Іспанії ймовірного вбивцю віце-прем`єра Криму Олександра Сафонцева, який загинув від вибуху бомби 1998 року. Пан Москаль відповів на запитання УНІАН.

Геннадію Геннадійовичу, організовані злочинні угруповання «Сейлем», «Башмаки», що лютували в Криму в 1990-х, – це вже історія вітчизняного кримінального жанру, чи вони присутні в житті півострова?

Це – минуле. Але люди з цього минулого сьогодні сидять в кримській владі і займають там дуже відповідальні посади, впливають на процеси на півострові. Злочинність проникла до органів влади, стала глибшою. А самі авторитети обзавелися покровителями в Києві.

А якими легальними видами бізнесу вони володіють, що контролюють? Продаж землі, нерухомість, будівництво, торгівлю.

Олександр Мельник, депутат Верховної Ради Автономної республіки Крим, проти якого ви хочете відновити кримінальну справу, каже, що всі кримінальні справи проти нього вигадані вами. І що ви зводите з ним рахунки. Він говорить, що порушення кримінальної справи проти нього має політичний характер...

Я завжди говорив і говорю, з того самого 1997 року, коли я проводив роботу з ліквідації ОЗГ в Криму, що він відповість за все, що зробив. Він був одним з лідерів організованого злочинного угруповання. Він причетний до ряду злочинів, і в природі, і в світі все так влаштовано – добро перемагає. Тому він за все відповість. І це величезна помилка Партії регіонів довіряти свій імідж, своє партійне будівництво людині з кримінальним минулим. В одному з торішніх інтерв`ю його «колега» Рувім Аронов теж говорив, що, мовляв, все неправда, але тепер сидить в Одесі за ДТП, і за інше теж сидітиме.

А Олександр Мельник говорить, що в бурхливі 90-і роки він займався чесним бізнесом, очолював агентство «Кардинал», яке займалося проблемою неповернення банківських кредитів, страхувало машини, квартири...

Який чесний бізнес? Яке страхування? Він кримінальний авторитет, розумієте? Я готовий за свої слова відповісти перед сотнями суддів, включаючи Європейський. Я вважаю принизливим для чесних кримських депутатів сидіти в одному сесійному залі з карним злочинцем. Я багато раз говорив «регіоналам», відкличте свого депутата – так не можна. Ваш виборець не повинен бачити, що ви включаєте в список людей, про яких кримчани говорять із здриганням. Не слухають – вони «своїх» не здають.

А за скількома епізодами проходить депутат Мельник у вашому відомстві? Я, скориставшись Інтернетом, налічила чотири.

Яка різниця? Навіть якщо б був один. Людина, що має таке минуле, не повинна бути у влади. А що нині відбувається? Він підім`яв під себе все. Спікер кримського парламенту Гриценко – це його тінь, у нього лоб пітніє, коли йому дзвонить Мельник. Мер Сімферополя Бабенко не здатний підписати навіть накладну для звичайної швабри без згоди Мельника.

Але хочу нагадати, що 2006 року Мельника вже «брали». І після трьох днів перебування в СІЗО випустили.

На жаль, я не був тоді начальником Кримського главку. Я працював у Луганську.

Я чула, що за Мельника тоді активно боролися «регіонали». А оскільки восени 2006 року йшлося про створення широкої коаліції в парламенті за участю НУ–НС і Партії регіонів, то Секретаріату довелося піти на поступки регіоналам і випустити Мельника.

Знаєте, я ніколи не зрозумію, як можна йти на подібного роду поступки. Так, політики можуть і повинні домовлятися між собою, але вони не мають права домовлятися з криміналітетом. Не мають права – і все. Це аксіома. Я хочу пригадати 1997 рік, коли я займався ліквідацією ОЗГ в Криму за Президента Кучми.

Я будь-якої миті міг подзвонити Кучмі, міністрові Кравченку, голові Адміністрації Литвину, генпрокуророві. Усі були в цьому зацікавлені. Річ у тому, що в 90-х ми не могли проводити в Криму міжнародні саміти. Голови держав відмовлялися туди їхати, оскільки їх розвідки не без підстав вважали Крим українським «чикаго». Чому сам Кравчук там не відпочивав? Туди навіть президенти боялися їхати... І тому наведення в Криму порядку стало для української влади справою честі.

А що тепер відбувається? Від мене вимагають здати мандат, щоб позбавити недоторканності, а потім Секретаріат готовий піти назустріч «регіоналам» і припинити чинність наказу про моє призначення. А все тому, що криміналітет отримав покровителів у Києві.

Я багато читала про ту вашу кримську війну. Але писали, що, посадивши і розігнавши цю публіку, дуже багатьох керівників ОЗГ ви не взяли, вони втекли – хто з країни, хто з Криму, – а потім почали потихеньку повертатися.

Так, це правда. Але це не від мене залежало. Коли мене переводили з Криму, я говорив покійному міністрові внутрішніх справа Кравченку: тут роботи ще на півтора роки, я хотів би завершити. А він сказав: без тебе завершать. Але нічого, крапка в цій кримській війні ще не поставлена. Поки не знайдені всі жертви, не розкриті злочини, поки винні в цих жертвах не стоять перед судом.

Писали, що в 90-х в одній з ОЗГ налічувалася близько тисячі двохсот осіб. Що, всіх садитимете? Ті, хто залишився в живих, відповідатимуть у суді. Матері, що втратили синів, діти, що втратили батьків, дружини, що втратили чоловіків, мають право знати, як загинула їх рідна людина, і повинні вірити, що держава їх захистить. Я вважаю, що ми повинні пам`ятати всіх жертв Кримської кримінальної війни. А хіба тільки Кримської? На початку 90-х такі війни велися і в інших регіонах.

Нещодавно Віктор Янукович усунув від керівництва і виключив з партії голову кримської регіональної організації Василя Кисельова. Василь Кисельов заявляє, що на нього готувався замах і що замовив його нібито Мельник.

Уперше Василя Кисельова замовили ще 1997 року. І сьогоднішня його заява має під собою підстави.

А Мельник називає це маренням. Каже, що Кисельов мститься йому, бо той відмовлявся лобіювати будівництво газопроводу, яким займалося підприємство Кисельова. А оце вже марення. Кисельов живе на депутатську зарплату. Хай добру зарплату. Але в нього нічого немає. Я багато в чому не поділяю його поглядів, але по-людськи я його розумію. Адже він створював регіональний осередок Партії регіонів у непростий момент. Тоді Янукович ще не був прем`єром. І бачити, що тепер створену тобою партійну структуру віддають в руки незбагни-кому – важко.

Розкажіть, чи мала продовження історія, коли 9 серпня цього року депутат Мельник побив на стадіоні під час футбольного матчу Сергія Ткаченка?

Сама історія мала місце, про неї багато писали. За заявою арбітра порушена кримінальна справа. Але судді спочатку поставили діагноз, а потім швидко виписали з лікарні. Ми не стали робити судмедекспертизу в Криму, тепер чекаємо, коли одержимо висновок з Київського республіканського бюро експертиз. А там це не швидко, там велика черга, і це справа не настільки термінова, щоб її порушувати.

Скажіть, пройшла інформація про те, що в Іспанії зловили людину, підозрювану у вбивстві віце-прем`єра Криму Олександра Сафонцева в 1998 році. Відомо, що за кілька днів до вбивства Сафонцев реєструвався кандидатом у Верховну Раду Криму в тому ж виборчому окрузі, що й нинішній спікер Гріценко. Цей підозрюваний вже дає свідчення? Питання про екстрадицію ще в процесі рішення. Скажу вам правду: версія про те, що Сафонцева могли усунути через його відмову зняти свою кандидатуру на виборах, нами спочатку навіть не розглядалася. Все що завгодно перевіряли, але цього не допускали. А тепер довелося, коли з`ясували, хто вибухівку в урну клав, хто приводив в дію механізм. Я тоді в день убивства мав із Сафонцевим їхати в готель. Ми збиралися заїхати до нього в готель разом і разом опинитися біля тієї урни. Але я спочатку заїхав до главку, потрібно було деякі справи залагодити. Тому я тут живий і з вами розмовляю і тому для мене розслідувати це – справа честі. Я розмовляю з вами, а на столі перед очима лежить довідка про його реєстрацію кандидатом у депутати в 5-му виборчому окрузі.

Скажіть, а яку проблему в Криму ви вважаєте найгострішою? Крім усього, про що ми тільки що говорили, достатньо гострою залишається проблема проросійських настроїв. Це те, з чим потрібно працювати.

Авжеж, як з ними працювати, якщо з ними ФСБ працює?

Потрібно працювати. Кучма, бувши Президентом, регулярно зустрічався з татарами, слухав їх прохання, роздавав доручення. Доручення ці часто не виконувалися, але татари були дуже задоволені. Ось і тут треба зустрічатися з активістами російського руху. Запитати їх: що ви хочете? Хочете російський буквар – тримайте. Хочете перевидання Чехова чи Достоєвського російською – одержіть. Може, українською хтось гірше розуміє філософію Достоєвського... Я упевнений, що ці люди люблять свою землю, і з ними можна працювати. Якби не любили – давно б виїхали за програмою переселення до Росії.

Єдині, кого б я заборонив, це організацію «Хізб-ут-тахрір». Якщо хочуть люди будувати ісламську державу Халіфат, хай візьмуть в пустелі шматок землі, як Ізраїль, і будують. В Україні не треба.

У Києві без вас самотньо. Ніхто не моніторить достовірність дипломів керівництва СБУ...

Я ось хотів заступникові голови СБУ Андрію Кислинському порадити. Ти б зареєструвався в Інтернеті в соціальних мережах і попросив однокурсників прийти на зустріч біля СБУ. Якби я в «Контактах» з’явився і запросив моїх однокурсників прийти на зустріч, то пришли б. Ну хоч пару людей – і з Залізничного технікуму, який я закінчував, і з Академії МВС... А Андрій все ніяк не може здогадатися. Ось і виходить, що СБУ замість того, щоб шпигунами займатися, державність захищати, Пукача шукає, зараз, напевно, Лозінського шукатимуть. Оперативно-розшукова робота – це важливо, але це не профіль спецслужб. Вони не дуже це вміють. І прошу пригадати, скільки разів я за минулі роки казав, що Пукач живий-здоровий.

Геннадію Геннадійовичу, а ви вірите, що цього разу вам вдасться завершити всі ці кримінальні справи?

Багато залежатиме від результату президентських виборів і подальших кадрових перестановок. Ось я кажу землякам: ви голосуєте вісімнадцять років поспіль, а потім лаєте обрану владу. Якщо і тепер не так проголосуєте, то вже треба буде не владу міняти, а виборця.

Розмовляла Лана Самохвалова