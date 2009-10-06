Кисельов закликає Януковича піти

Народний депутат Василь КИСЕЛЬОВ (фракція ПР) закликає Віктора ЯНУКОВИЧА піти з посади лідера Партії регіонів.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

В.КИСЕЛЬОВ зазначив, що не проти того, аби В.ЯНУКОВИЧ балотувався на посаду Президента, однак закликав його на з’їзді ПР порушити питання про зміну лідера партії. Свою позицію В.КИСЕЛЬОВ пояснив порушеннями В.ЯНУКОВИЧЕМ програмних засад партії і, відповідно, неможливістю обіймати посаду лідера партії. Він зазначив, що “є люди, які можуть достойно замінити нинішнього лідера партії”, однак відмовився назвати їхні прізвища.

В.КИСЕЛЬОВ також звинуватив В.ЯНУКОВИЧА у “веденні гри” з чинним Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ. За його словами, такі ігри можуть привести до зриву виборів Президента, і “ЮЩЕНКО продовжить мучити країну”.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня президія політради Партії регіонів вирішила виключити В.КИСЕЛЬОВА з лав партії за «завдання шкоди її репутації й порушення вимог статуту» і відкликати В.КИСЕЛЬОВА з членів політради ПР.

17 вересня В.КИСЕЛЬОВ заявив про добровільний вихід із Партії регіонів. При цьому він сказав, що не має наміру за власною ініціативою залишати фракцію «регіоналів» у ВР. «Якщо вони мене виключать із фракції - це їхня воля. Сам я з фракції не піду, оскільки, згідно із законом, я втрачу депутатський мандат. Я цієї дурості не зроблю, такого подарунка я нікому не дам», - сказав парламентарій.

В.КИСЕЛЬОВ також заявив, що В.ЯНУКОВИЧ «передав владу в Криму криміналітету».