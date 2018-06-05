Віхи тижня: парламент прокинувся, Порошенко повернувся, Ющенко побачився з Медведєвим

Верховна Рада повернулася до нормального функціонування. Петро Порошенко досить несподівано став міністром закордонних справ. Віктор Ющенко після енергійної самореклами відвідав саміт СНД, де переконався, що російський колега Дмитро Медведєв спілкуватися з ним не налаштований.

Парламент, який нормально голосує, в Україні останнім часом став рідкістю. Певно, законодавці вирішили зробити своєрідний подарунок своїм виборцям перед президентською кампанією. Заразом 259 парламентаріїв у першому читанні прийняли законопроект Олега Зарубінського (Блок Литвина) про підвищення соціальних стандартів. Цей крок Юлія Тимошенко назвала «атомною бомбою під фінансову стабільність України», оголосивши, що для виконання норм документа потрібен ще один бюджет. Втім, парламентарії не звертають уваги на випади прем`єра - надто багато кандидатів у президенти зібралося в сесійній залі Верховної Ради. До речі, в третій декаді жовтня соратникам фаворитів президентського марафону доведеться вирішувати непросту задачу: як проголосувати в остаточному вигляді за підвищення соцстандартів і затвердити кандидатів на вакантні крісла в уряді, при цьому не допустивши блокування роботи Верховної Ради.

Прикре для прем`єра голосування за підвищення соцстандартів разом із заявами двох членів Української народної партії мали поховати парламентську коаліцію. Але цей ефемерний політичний організм не тільки цинічно існує, але й усе більше нагадує Кощія Безсмертного, смерть якого вимагала виконання маси попередніх умов. Логіка дій лідера УНП Юрія Костенка зрозуміла і не нова: кадрових преференцій його однопартійці не дочекалися, а тому причин для співпраці з прем`єром більше немає. Та й сенсу особливого теж, адже, як стверджують бютівці й сама Тимошенко, слоган «Вона працює» - це не про Юлію Володимирівну, а про всю Україну.

Невчасним для Юрія Костенка виявилося затвердження парламентом у якості міністра закордонних справ Петра Порошенка - 240 депутатів віддали свої голоси за беручкого й чіпкого політика. «Шоколадний король», який чотири роки чекав повторного призову на державну службу здався їм цілком прийнятною кандидатурою для керівництва зовнішньополітичним відомством. Показово, що Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко досягли негласного консенсусу щодо цього призначення. Невідомо, чи доб`ється Петро Олексійович приголомшуючих успіхів на дипломатичному фронті, але в розряд політичних важкоатлетів він уже повернувся. А там, як то кажуть, аби почати, а там воно й піде.

Новоспеченому міністрові довелося оперативно відбути до Кишинева для участі в саміті СНД. Правда, як виявилось, можна було особливо не поспішати. До столиці Молдови не прибули лідери центральноазіатських республік, а розмова під час пленарного засідання йшла без дипломатичних еківоків.

Віктор Ющенко, якому так і не вдалося добитися особистої зустрічі з Дмитром Медведєвим (вимучене рукостискання в кулуарах саміту - не рахується) разом з Олександром Лукашенком критикували Росію доволі гостро. Причина - відмова Москви створювати зону вільної торгівлі в СНД. Віктор Андрійович був помітно натхенний власним відкриттям: перед відльотом до Кишинева він в інтерв`ю Українській службі Бі-Бі-Сі назвав останні п`ять років найвдалішими в новітній історії України. Президент Медведєв не став вступати в дискусію, ймовірно, Кремль відповість в кінці року, коли прийде час погоджувати об`єми поставок газу. Шеф «Газпрому» Олексій Міллер вже запевнив, що російська енергетична монополія не збирається зменшувати об`єми поставок до України.

Юлія Тимошенко, що показово, стверджує зворотне. Чи є у неї слово заповітне, щоб переконати Володимира Путіна, ми скоро дізнаємося. Наразі ж Юлія Володимирівна стурбована переведенням листонош на повну ставку, станом поштових скриньок і табличок з адресами на стінах будинків. Якщо тенденція збережеться, напередодні першого туру президентських виборів комусь пощастить побачити лідера БЮТ, яка митиме підлогу в під`їзді багатоквартирного будинку. Втім, як стверджують соціологи з «Соціса», поки Тимошенко не вдається ліквідувати майже 10-процентне відставання від Віктора Януковича. З іншого боку, є приводи для радості - решта учасників президентських перегонів може розраховувати тільки на обвал рейтингів фаворитів, який прогнозує Володимир Литвин. Сам спікер глибоко обурений урядовими планами урізати фінансування Верховної Ради наступного року на тлі зростання асигнувань на утримання Президента і Кабінету міністрів.

Загрозлива ситуація склалася після відставки начальника Генерального штабу Сергія Кириченка - Збройні Сили фактично позбулися головнокомандуючого в мирний час. На Банковій форсовано розкладають кадровий пасьянс з потенційних претендентів на пост міністра оборони. Не виключено, що ним стане сам Кириченко, якщо встигне виконати всі формальності. Правда, кого б не затвердили новим міністром, грошей на армію в бюджеті від цього не додасться.

Євген Магда