Тимошенко говорить про розвал коаліції. Наша Україна - про дострокові вибори

Коаліція розвалиться через Порошенка

Порушення кримінальних справ проти Олександра ТУРЧИНОВА та Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА має призвести до розвалу демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції за результатами екстреного засідання політичної ради БЮТ.

Вона повідомила, що Петро ПОРОШЕНКО дійсно співпрацює із заступником генерального прокурора Віктором ШОКІНИМ, а Микола МАРТИНЕНКО дійсно співпрацює з головою СБУ Ігорем ДРІЖЧАНИМ з тим, щоб порушити кримінальні справи і дати санкцію на арешти О.ТУРЧИНОВА та А.КОЖЕМ’ЯКІНА, які практично вже є народними депутатами.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що це робиться для того, щоб БЮТ вийшла із коаліції і «започаткувала певну конфронтацію з «Нашою Україною». За її словами, це потрібно ряду людей з «Нашої України», щоб не допустити демократичної коаліції і створити коаліцію з Партією регіонів.

На запитання журналістів, що робитиме БЮТ, якщо О.ТУРЧИНОВА арештують, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла: «я думаю, 129 народних депутатів і 6 млн. виборців, які за нас голосували, зметемо з лиця землі те СІЗО, де його утримуватимуть».

Ми проведемо дострокові вибори

В свою чергу, Блок «Наша Україна» сподівається на створення коаліції з БЮТ і СПУ, але серед інших розглядає варіант і дострокових виборів.

Про це на прес-конференції повідомив перший заступник керівника виконкому партії “Народний Союз “Наша Україна” Ігор ЖДАНОВ

І.ЖДАНОВ презентував проект програмних засад діяльності коаліції демократичних сил у Верховній Раді України 5-го скликання. Він висловив сподівання, що ці програмні засади будуть узгоджені і підписані «Нашою Україною», БЮТ і СПУ. Він повідомив, що вони напрацьовані на основі програми Президента та його щорічного звернення до ВР.

І.ЖДАНОВ висловив сподівання, що коаліція буде створена.

Відповідаючи на запитання, що буде, якщо БЮТ відмовиться від коаліції, оскільки «Наша Україна» не погоджується на прем’єрство Юлії ТИМОШЕНКО, І.ЖДАНОВ сказав, що у разі, якщо при формування коаліції будуть думати не про посади, то вона буде створена. Він заперечив, що «Наша Україна» веде переговори з Партією регіонів. Він зауважив, що сьогодні аналітики блоку відпрацьовують різні варіанти розвитку подій, в тому числі і дострокові вибори. При цьому він підкреслив, що це лише один з багатьох варіантів.

І.ЖДАНОВ також зауважив, що не готовий коментувати чи скористається Президент своїм правом розпустити парламент, якщо протягом місяця коаліція у ВР створена не буде.

“Наша Україна” знову зволікає

Як повідомила керівник інформаційного управління блоку “Наша Україна” Тетяна МОКРІД І, «Наша Україна» відклала на завтра рішення щодо підписання протоколу про коаліцію демократичних сил у Верховній Раді України.

За її словами, сьогодні відбулось засідання політради блоку, на якому були присутні керівники всіх партій, що входять до блоку. Обговорювалось питання підписання протоколу про коаліцію демократичних сил.

Як зазначила Т.МОКРІДІ, сьогодні рішення не було ухвалено, оскільки всі важливі питання ухвалюються консенсусом. А через те, що не всі політичні сили, що входять до блоку, провели засідання керівних органів, рішення відкладено на завтра. Зокрема блок очікує рішення керівного органу Християнсько-демократичного союзу. Т.МОКРІДІ пообіцяла завтра зробити офіційну заяву за результатами завтрашнього засідання.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня блок «Наша Україна», Блок Юлії Тимошенко та Соціалістична партія України підписали Протокол щодо процедури формування Коаліції демократичних сил.

Цей документ передбачає, що проект Угоди про Коаліцію демократичних сил буде підготовлений робочою групою з представників політичних сил - учасників коаліції і буде парафований у перший день роботи Верховної Ради України нового скликання, але не раніше складення присяги народними депутатами України та формування фракцій.

Останній, 6-й, пункт протоколу говорить, що угода про коаліцію "готується на основі принципів, закладених в проект меморандуму про коаліцію демократичних сил". Меморандум передбачав, що прем`єра пропонує та політична сила, яка набирає найбільшу кількість голосів.

14 квітня голова ради блоку “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив, що президія ради партії «Народний Союз Наша Україна» виступила за виключення шостого пункту Протоколу. Водночас представники політичних партій, що входять до блоку “Наша Україна”, мають до вівторка, 18 квітня, винести рішення своїх керівних органів щодо внесених змін до Протоколу про порядок формування Коаліції демократичних сил.