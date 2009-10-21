Литвин розплакався перед з'їздом, який назвав його кандидатом

З’їзд Народної партії висунув лідера цієї політичної сили, голову Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА кандидатом у президенти України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Києві проходить XI з`їзд Народної партії, делегати якого одноголосно ухвалили рішення про висунення В.ЛИТВИНА кандидатом у президенти.

За спостереженням журналістів, на очах В.ЛИТВИНА, перед його виступом як кандидата на пост глави держави, з’явилися сльози.

У роботі з’їзду беруть участь близько 10 тисяч делегатів і запрошених гостей, які представляють усі регіони України.