Литвин розплакався перед з'їздом, який назвав його кандидатом
14:11, 21 жовтня 2009Політика
3687 0
...одноголосно
З’їзд Народної партії висунув лідера цієї політичної сили, голову Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА кандидатом у президенти України.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Києві проходить XI з`їзд Народної партії, делегати якого одноголосно ухвалили рішення про висунення В.ЛИТВИНА кандидатом у президенти.
За спостереженням журналістів, на очах В.ЛИТВИНА, перед його виступом як кандидата на пост глави держави, з’явилися сльози.
У роботі з’їзду беруть участь близько 10 тисяч делегатів і запрошених гостей, які представляють усі регіони України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter