Секретаріат Президента пропонує формулу успіху на три букви

Президент накладе вето на Закон про Кабінет Міністрів... Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав доручення своєму Секретаріату підготувати вето на закон про Кабінет міністрів України, ухвалений парламентом 21 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що ухвалюючи цей закон, Верховна Рада не врахувала жодної з 86 внесених поправок Президента. "Примітивне переписування тих чи інших норм вже чинної Конституції і більше того - урізання чи додавання тих чи інших повноважень, які не притаманні органу виконавчої влади, - не є адекватним підходом до цього закону", - заявив А.ЯЦЕНЮК.

"В тій формі, в якій цей закон проголосований, він Президентом України не буде підписаний, і Президент вже дав відповідне доручення щодо підготовки вето на даний законопроект", - заявив А.ЯЦЕНЮК.

(Як повідомляв УНІАН, 16 листопада ВР прийняла у першому читанні урядовий законопроект про Кабмін, при цьому за президентський варіант парламент не голосував. 21 грудня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Кабінет Міністрів України». «За» проголосували 247 народних депутатів із 325, зареєстрованих у сесійній залі. Цей закон визначає організацію, повноваження і порядок діяльності уряду).

...натомість запропонує прийняти взаємоузгоджений варіант Президент Віктор ЮЩЕНКО пропонує внести до парламенту узгоджений між Секретаріатом глави держави і урядом проект закону про Кабінет Міністрів.

"Президентом України знову запропоновано компромісне рішення, яке полягає в наступному: давайте зберемося у відповідній робочій групі і внесемо на розгляд Верховної Ради України спільний, узгоджений проект закону про Кабінет Міністрів", - зокрема сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, позиція Президента полягає в тому, що цей закон повинен нести стабільність і розвиток державної влади і системи державної служби в цілому.

Президент передав “питання Тарасюка” до Конституційного суду Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду з проханням розтлумачити його повноваження з кадрових питань.

Про це повідомив глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА сьогодні на брифінгу, коментуючи ситуацію з міністром закордонних справ Борисом ТАРАСЮКОМ.

Він нагадав, що підписано відповідний указ, в якому Б.ТАРАСЮКУ доручається продовжувати виконання ним обов’язків міністра. Також є рішення Шевченківського суду про призупинення постанови Верховної Ради.

В.БАЛОГА висловив думку, що всі гілки влади мають виконувати рішення суду.

Одночасно, за його словами, Президент звернувся до КС, «щоб він виніс свій вердикт, яка гілка влада вчинила правильно» в цій ситуації.

Конституційна комісія працюватиме з нового року Глава Секретаріату Президента вважає, що з 2007 року створена Президентом конституційна комісія буде працювати.

Він нагадав, що Президент як і раніше виступає за вдосконалення політичної реформи, причому цей процес, на думку Президента, не має бути монополією лише парламенту.

В.БАЛОГА нагадав, що Президент підписав указ, яким створив відповідну конституційну комісію.

«Я думаю, що вона запрацює після Нового року», - сказав В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату Президента впевнений, що робота комісії буде ефективною.

(Довідка УНІАН. Комісія з опрацьовування пропозицій про внесення змін до Конституції України і підготовки законопроектів, спрямованих на їх реалізацію, була створена Указом Президента від 2 листопада 2006 року. Мета комісії – забезпечити системну і комплексну підготовку пропозицій з удосконалення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні. 20 листопада Президент звернувся до голови Верховної Ради, прем`єр-міністра і лідерів парламентських фракцій з проханням запропонувати кандидатури для включення в конституційну комісію).

2007-й рік має стати роком вдосконалення конституційної реформи

Про це заявив глава Віктор БАЛОГА. Говорячи про здобутки року, що минає, В.БАЛОГА зауважив, що головним здобутком України стали чесні і демократичні вибори, однак трансформація політичної системи в результаті конституційної реформи призвела до затягування формування інститутів влади. «Після виборів боротьба за владу проводилась спочатку у вигляді формування правлячої коаліції, а після її формування - у вигляді війни повноважень», - наголосив він.

В.БАЛОГА підкреслив, що конституційна реформа не завершена, і залишати її “на півдорозі” є згубним як для політичної системи, так і для держави в цілому.

Він наголосив, що Конституція України потребує вдосконалення і має завершити формування дієвої і ефективної парламентсько-президентської республіки.

Президент особисто призначатиме в. о. губернаторів Президент України Віктор ЮЩЕНКО особисто призначатиме виконуючих обов’язки голови облдержадміністрації у випадку висловлення керівнику ОДА недовіри або подання ним заяви про відставку, заявив Віктор БАЛОГА.

Він пообіцяв, що сьогодні на офіційному сайті Президента з’явиться указ про порядок призначення виконуючих обов’язки голови ОДА у випадку зняття з посади чинного керівника.

«Після цього ви зрозумієте, що жодна політична сила не буде мати бажання ні в одному регіоні знімати керівника по політичним мотивам. Буде бажання знайти компроміс для того, щоб працювати, а не думати про те, хто буде черговим керівником, наприклад, Харківської, Сумської області», - сказав В.БАЛОГА.

Крім того, він пояснив, що Президент особисто призначатиме виконуючих обов’язки, виходячи з власного бачення кандидатури нового керівника.

Останні 2-3 місяці рейтингу Президента не падає Глава Секретаріату вважає, що за останні 2-3 місяці падіння рейтингу Президента України Віктора ЮЩЕНКА немає. «Це моє особисте враження», - додав В.БАЛОГА. (Як повідомляв УНІАН, за результатами ряду соціологічних досліджень, рейтинг Президента за останній час знизився).

"Держава" і "уряд" не те ж саме...

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА наголошує, що "держава" і "уряд" не є тотожними поняттями, і глава держави зміцнюватиме президентську вертикаль. Державу очолює Президент, незалежно від того, хто керує урядом: "В Україні один глава держави - це Президент", який "є і буде надалі залишатися верховним політиком України", - підкреслив він.

Зазначивши, що "держава" і "уряд" - це "не те ж саме", В.БАЛОГА підкреслив: "Усвідомлення цього факту всіма суб’єктами піде тільки на користь спільній справі".

"Глава держави і надалі зміцнюватиме президентську вертикаль влади, братиме участь у формуванні та призначені кадрів", - додав В.БАЛОГА.

Україна і Білорусь вели переговори щодо російського газу

Україна і Білорусь вели переговори щодо узгодження тарифної політики на транспортування російського газу. Про це сказав заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів, чи ведуться сьогодні переговори з Росією про збільшення об’ємів транспортування газу через територію України, О.ЧАЛИЙ зазначив, що йому не відомо про нові пропозиції збоку Росії у зв’язку із ситуацією, що склалась з підвищенням цін на газ для Білорусі.

Водночас він ствердно відповів на запитання про наявність переговорів з Білоруссю про узгодження тарифної політики.

За його словами, такі переговори мали місце і були дуже активними під час саміту СНД у Мінську 28 листопада. Зокрема, під час зустрічі президентів України і Білорусі, а потім дипломатичними каналами ці консультації підтримувалися.

При цьому секретар Ради національної безпеки і оборони Віталій ГАЙДУК зазначив, що Україна не має можливості ділитись з Білоруссю газом, але в той же час є технічна можливість перерозподілити електроенергію. «Але я не думаю, що це вирішить проблему газу», - сказав він.

В той же час заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК наголосив на тому, що питання полягає в іншому – в енергетичній безпеці Європи, точніше її відсутності.

«Я хотів би вам нагадати історичний екскурс на початок поточного року – шоу по відключенню газу (в Україні – УНІАН). До того моменту, доки на газовому ринку в світі не буде зрозумілих і чітких правил ціноутворення на поставки газу, енергетична хартія із категорії декларативної в категорію загальнообов’язкової не перейде. І ми будемо думати, яким чином повинна бути побудована спільна енергетична політика Європи», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

(Як повідомляв УНІАН, 26 грудня російська компанія «Газпром» і Білорусь не домовилися про обсяги і ціну постачань російського газу в 2007 році. Термін дії контракту на постачання в Білорусь російського газу закінчується 31 грудня 2006 року. Білорусь в 2006 році купує в Росії природний газ по 47 доларів за тисячу кубометрів російського газу. Але починаючи з 1 січня 2007 року, «Газпром» має намір продавати Білорусі газ за ціною 200 доларів за тисячу кубометрів.)

РНБО виконала всі поставлені Президентом завдання

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Віталій ГАЙДУК заявляє, що РНБО виконала у 2006 році всі поставлені Президентом завдання.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу у Києві.

В.ГАЙДУК наголосив, що апарат РНБО виконав практично всі завдання, які поставив перед ним Президент.

За його словами, було проведено низку засідань РНБО, на яких розглянуто питання щодо вирішення проблем у житлово-комунальному господарстві, також проблем повернення податку на додану вартість. В.ГАЙДУК нагадав, що з цього питання РНБО прийняла рішення і відправила на підпис Президентові.

Він також наголосив, що РНБО розглянула Стратегію національної безпеки України. Секретар РНБО додав, що стратегія була прийнята за основу. Зараз встановлено термін, протягом якого вона буде ухвалена і також відправлена на підпис Президентові.

РНБО своєю роботою спростувала звинувачення у її політизації, повідомлення про те, що рада перетворюється на політичний орган, не виправдались. «РНБО працює абсолютно прагматично як функціональний орган, в роботі якого не має ніякої політики», - сказав В.ГАЙДУК.

РНБО розгляне питання боротьби з корупцією, реформування МВС та судових органів

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Віталій ГАЙДУК.

Він нагадав, що відповідно до Указу Президента наступного року засідання РНБО будуть відбуватися кожного місяця.

Зокрема, він зазначив, що протягом року буде розглянута низка стратегічних питань, серед яких проблеми боротьби з корупцією, реформування Міністерства внутрішніх справ, а також реформування судової гілки влади.

Крім цього, за словам В.ГАЙДУКА, РНБО займеться питаннями трудової міграції українців, а також нелегальної міграції.

За його словами, у спільній з урядом робочій групі працівники РНБО розглянуть питання бюджету на військові потреби.

Формат «5+2» буде відновлено

Секретар РНБО Віталій ГАЙДУК вважає, що діалог з проблем Придністров’я у форматі «5+2» буде відновлено. (УНІАН: формат “5+2” передбачає переговори за участю посередників - Україна, РФ, ОБСЄ - та спостерігачів - США, ЄС).

Він зазначив, що апарат РНБО займався цим питанням, а пізніше до цього долучився також і уряд.

В.ГАЙДУК нагадав, що проблема Придністров’я також обговорювалась під час засідання українсько-російської міждержавної комісії в Києві.

«Ми не бачимо підстав, щоб не відкрити діалог у форматі «5+2», - сказав секретар РНБОУ.

Він нагадав, що цю позицію підтвердили Президенти України і Росії Віктор ЮЩЕНКО і Володимир ПУТІН після закінчення засідання міждержавної комісії.

В.ГАЙДУК також зазначив, що зараз план В.ЮЩЕНКА щодо придністровського врегулювання набуває актуальності.

(Як повідомляв УНІАН, у Придністров`ї 10 грудня пройшли президентські вибори, на яких переміг нинішній глава невизнаної республіки Ігор СМИРНОВ. Молдова не визнала вибори в Придністров`ї, назвавши їх "провокацією". Міжнародне співтовариство, у тому числі Україна, також вважають вибори у Придністров’ї та їхні наслідки нелегітимними і закликає відновити переговори у форматі „5+2”).

Секретаріат Президента прогнозує інфляцію за підсумками року на рівні 12%

Про це повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, даний рівень інфляції є загрозливою тенденцією для економічного розвитку. При цьому А.ЯЦЕНЮК зазначив, що ця тенденція в 2007 р. посилиться. Причиною цього є перегляд діючим урядом рівня цін на газ в 2007 році.

«Ця тенденція посилюється тим, що на початок 2006 року було підписано угоду, відповідно до якої ціна (на газ – УНІАН) в 95 дол. визначалася на 5 років», - сказав А.ЯЦЕНЮК, підкресливши, що з підвищенням ціни на газ в 2006 році економіці України вдалося успішно справитися. Це підтверджується тим, що темпи економічного зростання за підсумками поточного року будуть значно вищі за прогнозовані. Але нова ціна газу в 2007 році може стати чинником зростання інфляції.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, утримати показники інфляції наступного року на прогнозованому рівні буде дуже непросто.

Крім того, вважає А.ЯЦЕНЮК, наступного року на стан економіки матиме великий вплив попит на українську продукцію на світових ринках. Ще одним чинником економічного розвитку в 2007 році А.ЯЦЕНЮК назвав розробку і ухвалення програми соціально-економічного розвитку України.

(Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем`єр-міністр України, міністр фінансів Микола АЗАРОВ заявив, що уряд планує «вписатися» в прогнозовані показники інфляції на 2007 рік. За словами міністра, утримати інфляцію в прогнозованих рамках уряду вдасться завдяки спільній роботі з Національним банком України. М.АЗАРОВ вважає, що 2007 рік буде перехідним роком і стабілізаційним щодо інфляції, нормальним рівнем якої він назвав 3-5%. Досягти такого показника інфляції, за словами М.АЗАРОВА, уряд планує в 2008 році.

Довідка УНІАН. У січні 2006 року Міністерство економіки прогнозувало інфляцію в 2006 році на рівні 11,4-11,6%. При формуванні держбюджету на 2006 рік Кабінет Міністрів виходив з прогнозу зростання ВВП в 2006 році 7%, показника інфляції - 8,7%. Інфляція в Україні в грудні 2005 року становила 0,9%, в цілому за підсумками 2005 року - 10,3%).

Подальший процес вступу України до СОТ залежить виключно від уряду

Про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, Президент України Віктор ЮЩЕНКО зробив усе, що залежить від нього, для досягнення позитивного результату (щодо вступу України до СОТ - УНІАН). А.ЯЦЕНЮК нагадав, що було підписано двосторонні принципові угоди про доступ на ринки товарів і послуг із США, Австралією і Китаєм.

Окрім цього, Президент України подав до парламенту законопроекти, ухвалення яких було необхідне для вступу до СОТ.

Як сказав А.ЯЦЕНЮК, «сьогодні м`яч виключно в площині уряду, він повинен внести ряд змін до своїх нормативних актів». Окрім цього, на думку представника Секретаріату Президента, Кабінет Міністрів повинен взяти якнайактивнішу участь у наступному засіданні Робочої групи (з розгляду заявки України на вступ до СОТ - УНІАН), яке заплановане на січень 2007 року.

«Уряд фактично повинен завершити всі формальності щодо узгодження звіту Робочої групи», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При узгодженні всіх формальностей, вважає А.ЯЦЕНЮК, реальні терміни вступу України до СОТ - другий квартал 2007 року. При цьому він відзначив, що зараз фактично «Україна на 90% вже у СОТ».

(Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ прогнозує вступ України до Світової організації торгівлі в лютому 2007 року, за умови внесення в цей термін Робочою групою даного питання на розгляд Генеральної асамблеї СОТ.

“Мені видається так, що якщо буде винесена ця постанова в лютому цього року - вона буде позитивною”, - сказав прем`єр, відзначивши при цьому, що з боку Робочої групи можуть виникнути додаткові питання, а також умови. В даному випадку, наголосив прем`єр, Україна готова ухвалити таке рішення.

Разом з тим, відзначив В.ЯНУКОВИЧ, у разі, якщо умови, висунуті Робочою групою, матимуть негативний характер у плані вітчизняних виробників, то Україна може відстрочити свій вступ до Організації).

У 2007 році уряд підвищить соціальні гарантії

У Секретаріаті Президента України переконані, що в 2007 році уряд підвищить соціальні гарантії, як це передбачено прийнятою на додаток до держбюджету-2007 постановою Верховної Ради.

Про це заявив Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, відповідно до конституційної реформи постанова парламенту є не просто декларативним документом, а документом, обов`язковим для виконання урядом і Президентом.

Формула успіху на 2007 р. вкладається в три літери...

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА обіцяє відправити на пенсію ті політичні сили, які не хочуть іти шляхом порозуміння і компромісу.

В.БАЛОГА підкреслив, що монополії на владу у будь-якої політичної сили в українському суспільстві не буде. За його словами, всі політичні сили повинні скласти іспит на здатність до компромісу. На думку В.БАЛОГИ, треба співпрацювати, конкурувати, а не воювати. «Я переконаний, що перемога - за стратегією порозуміння. Нам нав’язували і нав’язують конфлікт, а ми пропонуємо конкуренцію та компроміс. Компроміс – це зброя сильного», - сказав В.БАЛОГА, додавши, що «замість одного «к» - конфлікт, ми пропонуємо «три К - конкуренція, компроміс і консолідація». Глава Секретаріату підкреслив, що саме ці три літери «К» є формою успіху на 2007 рік.

Він наголосив, що Секретаріат Президент ніколи не підтримуватиме конфлікти і не братиме в них участь. «Це не наша політика», - сказав В.БАЛОГА.

«А тим, хто не хоче конкурувати, тим, хто не хоче компромісу, заради українського суспільства, я думаю, вони мають всі права і почесті піти спілкуватися з КРАВЧУКОМ, з КУЧМОЮ на заслужений відпочинок», - завважив В.БАЛОГА.

Партія регіонів розчарувала своїх виборців

Глава Секретаріату Президента вважає, що Партія регіонів розчарувала своїх виборців. Відповідаючи на питання журналістів, В.БАЛОГА зазначив, що кожна гілка влади працює з метою покращання життя людей.

Він зазначив, що після перемоги на парламентських виборах Партія регіонів стала надією для українських громадян. Однак, за його словами, ці надія не справдилась і люди розчарувались.

Такий свій висновок В.БАЛОГА підтвердив результатами останніх соціологічних опитувань, відповідно до яких, за його даними, більшість людей заявили, що їхній життєвий рівень не покращився.

«На жаль, життя людей не покращилось», - сказав В.БАЛОГА.