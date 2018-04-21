Топ-п’ятірка політичних свинств 2006 року

Напередодні року Свині закономірно задатися запитанням про найбільші політичні свинства, вчинені протягом 2006 року. Топ-п’ятірку таких свинств складено нами за результатом опитування експертів-політологів.

Свиня №1: Політична

Перше місце експерти майже одностайно присудили тій велетенській і потворній свині, яку в серпні підклав своїм політичним союзникам з „Нашої України” та БЮТ лідер соціалістів Олександр Мороз. Даремно чекали ті, хто стояв на трибуні буремного Майдану поряд із Сан Саничем, що він охоче увіллється до коаліції демократичних сил, що проголосує, як обіцяв, за кандидатуру спікера від союзної „Нашої України”. Мороз надто хотів спікерського крісла сам. І миттєво розвернувся на сто вісімдесят градусів у політичному сенсі. Зачудованим націонал-демократам залишилося тільки сумно споглядати страшну політичну свиню у вигляді так званої „антикризової коаліції”, парламентської червоно-малиново-біло-блакитної більшості й уряду Віктора Януковича. А також слухати химерні виправдання Мороза про те, що „Наша Україна” хотіла „кинути” і його, і Тимошенко, тому він мусив зраджувати на випередження... Може, Сан Санич когось і переконав, але рейтинг у нього обвалився, а експерти гідно оцінили цей вигадливий політичний маневр.

Свиня №2: Соціальна

Друге місце посіла свинюка, яку мало не підклав переважній більшості українців Кабмін Віктора Януковича у вигляді урядового проекту держбюджету на 2007 рік. Усупереч елементарним вимогам соціального захисту населення донецькі урядовці не спромоглися привести розміри прожиткового мінімуму у відповідність до експертних розрахунків (замість 405 грн. заклали 385 грн.), а також дорівняти розмір мінімальної пенсії для пенсіонерів до прожиткового мінімуму. Тобто, за словами Президента Ющенка, уряд збирався щомісяця на рівному місці забирати з кишені старих людей щонайменше 20–30 гривень. Насправді – значно більше, оскільки ці мінімальні показники є основою для перерахунків зарплат бюджетників та пенсій пенсіонерів. Глава держави наклав вето на закон, ухвалений представниками сили, яка так переконливо обіцяла ще в березні виборцям „краще життя вже зараз”. І підписав бюджет-2007 начебто лише після отримання гарантій виконання урядом цих елементарний соціальних вимог.

Свиня №3: Комунальна

Третє місце – за свинею, яку намагається підкласти киянам обраний „облагодіяною” гречкою та консервами менш як третиною жителів столиці мер Леонід Черновецький. Леонід Михайлович своїм одноосібним розпорядженням підвищив тарифи на житлово-комунальні послуги в Києві в середньому у 3,4 раза. При цьому не надав хоча б про людське око жодних економічних обґрунтувань такого нечуваного удару по кишені пересічного киянина. Не дивно, що розлючені столичні мешканці назвали тарифи від Черновецького „грабіжницькими” й організували низку масових акцій протесту. Під тиском киян мер мусив знизити коефіцієнт підняття житлово-комунальних тарифів до 2,58 раза. Але до визначеного експертами рівня (1,8 раза) ще залишилася чимала дистанція. Оскільки Міністерство юстиції визнало всі тарифні розпорядження Черновецького недійсними (очевидно, боячись юридичної експертизи, хитрий мер не став, як того вимагає закон, реєструвати розпорядження у Київському міському відділенні Мін’юсту), то є сподівання, що ця свиня від Леоніда Михайловича не зможе пролізти у Новий 2007 рік.

Свиня №4: Дипломатична

Четверту за рейтингом свиню підклав Віктору Януковичу міністр закордонних справ Борис Тарасюк наприкінці листопада. Він ледве не зірвав омріяний Януковичем візит до США, коли надіслав ноту до Вашингтона з проханням перенести терміни візиту прем’єра. Причина – Янукович не узгодив програму візиту й тези своїх месиджів з Президентом згідно з відповідним указом глави держави. Зрештою Віктор Федорович мусив надсилати „візитну” документацію до Секретаріату Президента, щоб нейтралізувати підступну дипломатичну свиню.

Свиня №5: Кадрова

Зрештою, п’яте політичне свинство року – це відповідь Януковича на „ноту Тарасюка”. Фактично цю свиню прем’єр адресував Президентові. 1 грудня проурядова більшість Верховної Ради відправила Бориса Івановича у відставку з посади міністра закордонних справ. Хоча Шевченківський суд у м. Києві й визнав це рішення незаконним, але Тарасюк фактично завис у повітрі. Два рази його елементарно не пропускали на засідання уряду, втретє він і сам не пішов, щоб не наражатися на неприємності. Сьогодні Тарасюк має невизначений статус, отже „свиня”, підкладена Януковичем і компанією, таки „дістала” і Тарасюка, і самого Віктора Ющенка, для якого постать полум’яного євроатлантичного інтегратора явно є сакральною.

Микола Писарчук