Губернатор Тернопільщини: Ми били на сполох вісім днів, а нам кажуть – смертність нормальна

УНІАН продовжує відстежувати тему поширення епідемії грипу та боротьби з нею. Розмовляємо з головою Тернопільської облдержадмінстрації Юрієм Чижмарем.

СВИНЯЧИЙ ГРИП НЕ ВИЗНАВАЛИ, АЛЕ Ж МИ БАЧИЛИ СИМПТОМИ

Пане Юрію, саме з Тернополя почалася епідемія грипу. Яка у вас ситуація на сьогодні?

Спостерігається уповільнення динаміки захворюваності, зменшуються виклики швидкої, падає смертність. За два дні ми практично не маємо жодної смерті. Крім того, вісім чоловік, які досі дихали за допомогою апаратів штучної вентиляції, зараз дихають самостійно. Уже кілька чоловік виписалося з лікарні після цілковитого одужання. Зменшується кількість тяжкохворих, вони переводяться в категорію середньої тяжкості, а з середньої тяжкості – у легку форму.

Так, ми використовуємо «Таміфлю» – ним ми цілком забезпечені. Практично всі, хто захворів грипом, пройшли курс лікування цим препаратом.

Чи спостерігалися побічні дії від нього, про які активно пишуть у ЗМІ?

Справді, це дуже сильний препарат, тому є побічні дії. Наприклад, у деяких хворих він викликає галюцинації. Проте практично відразу після його застосування, у хворих спостерігається покращення щодо основної хвороби.

Чи вистачає в лікарнях препаратів першої необхідності?

Ні, не вистачає. Бракує антибіотиків широкого спектру. Хоча вчора надійшли кошти з держбюджету – із резервного фонду, – проте ми не можемо ними користуватися без проведення тендеру. Тому вчора я телефонував прем’єр-міністрові, порушував цю проблему, казав, що ми не зможемо ефективно використати ці гроші, якщо нас не звільнять від тендерної процедури. І прем’єр дала доручення на засіданні Кабміну, аби внесли зміни до постанови щодо прав обласних управлінь охорони здоров’я здійснювати закупівлю без тендерів, за спрощеною процедурою. Також я просив, щоб дали можливість закуповувати не лише медикаменти, бо в нас немає необхідності витрачати 4,5 мільйона лише на ліки, оскільки грип щороку мутує, – нам не треба робити запасів.

Ми просимо дозволу закуповувати також медтехніку, придбати й пошити маски, реактиви для лабораторій, апарати вентиляцій штучного дихання, різного роду бронхоскопи. Тобто те, чого сьогодні нам украй не вистачає. Нам зараз довелося припинити всі планові хірургічні операції, аби мати можливість лікувати більше людей від епідемії.

Ми вже домовилися про закупівлю всього цього, і якщо таке рішення буде прийнято, то воно в нас буде одразу ж по оплаті.

Прем’єр обіцяла нам цілу лабораторію, проте сьогодні надійшли тільки ламінарні бокси. Та навіть для введення в експлуатацію лабораторій потрібні кошти, інакше вони стоятимуть на складах...

На всю Тернопільщину немає інфекційної лікарні. Як таке можливо?

Так, її давно варто побудувати. Ми мали медичне приміщення, яке відповідає всім санітарним нормам, але в процесі приватизації воно було продано ще десять років тому. Сьогодні я зустрічався з власниками, вони погодилися знову продати його державі. Це вийде значно дешевше, ніж будувати нове, – близько 12 мільйонів гривень. В експлуатацію ми зможемо ввести його тільки з літа наступного року.

Уряд демонструє, як швидко реагує на ситуацію з грипом. Це справді так?

Я готовий відповідати за свої слова, тому кажу відверто, що ми подавали перші відомості щодо захворюваності на пневмонію, починаючи з 17 жовтня. Незважаючи на відсутність реакції з боку Міністерства охорони здоров’я, моїм розпорядженням 20 жовтня було запроваджено карантин на території області. Карантин на території України введено 30 числа. Тобто через десять днів.

Хоча в Україні не визнавали, що в нас є свинячий грип, бо, мовляв, немає лабораторних підтверджень цього, – ми бачили симптоми хворих. Аналізуючи симптоматику, описану Всесвітньою організацією охорони здоров’я, ми почали лікувати людей з жовтня за протоколом МОЗ як від свинячого грипу. Це сьогодні дало нам змогу, навіть за браку інфекційної лікарні, лабораторій, показувати динаміку одужання.

Поки що детальнішого аналізу я робити не можу.

Потім, гадаю, потрібно буде створити комісію з аналітиків, які б дали чіткі рекомендації, що в системі охорони здоров’я необхідно зробити на майбутнє.

СЕРЕД ПОМЕРЛИХ – ЖОДНОГО ПЕНСІОНЕРА, ЛИШЕ МОЛОДІ, ПРАЦЕЗДАТНІ ЛЮДИ

Чи був ажіотаж на ліки до того, як уряд повідомив, що в Україні бушує епідемія?

Відверто кажучи, такого ажіотажу не було.

Проте по Тернополю ходили чутки, що начебто люди помирають від невідомої хвороби, що з літаків щось розсипають, що розкопали могилу, де була якась зараза... Говорили про черевний тиф, потім – про легеневу чуму. Тому я був серед ініціаторів того, аби хтось виступив і дав людям якісь рекомендації...

Але інформаційна політика потребує коригування. На жаль, сьогодні в Україні епідеміологічну обстановку коментує будь-хто і будь-де, крім фахівців. Спеціаліст говорить професійно, але сухо, а будь-якого роду коментатори смакують різними, навіть сумнівними фактами. До нас надходили звернення – начебто хтось бачив, як 16 і 30 жовтня над Тернополем літав літак і щось розсипав… У ці числа прилітала прем’єр. 16-го – з туром «З Україною в серці», а 30-го – на селекторну нараду.

Тобто ситуацію почали доводити до абсурду.

Виступ прем’єра, з одного боку, навіть приніс користь, бо люди припинили масово самолікуватися й почали більше звертатися по допомогу до лікарів. Завдяки цьому ми виявили масу нових хворих. Люди, недооцінюючи небезпеку, приймали різного роду “антигрипіни”, які нічим їм не допомагали. Якби й надалі мовчали, то хворі потрапляли б у лікарню вже в тяжкому стані.

16 померлих під час епідемії на Тернопільщині – це мало чи багато, якщо порівнювати з минулим роком?

Звісно, від легеневих хвороб помирає набагато більше, проте проблема в іншому… Якщо дивитися за кількісними показниками, то ми виглядаємо просто гарно, але якісний показник насторожує: помирають молоді, працездатні люди. Торік помирали літні особи та люди з ослабленим імунітетом.

У чому тут загадка, поки що рано говорити, потрібно проводити ретельні дослідження. Розглядається версія, що, можливо, у людей старшого покоління є імунітет до цього грипу, чого немає в молодих. Віковий діапазон померлих – 20–50 років. Немає жодної особи пенсійного віку.

Вразив грип також породіль. 13 з них знаходяться у тяжкому стані, одна померла, дитину ми врятували.

ТЕСТИ, ЯКІ НАМ ВИДАВ УРЯД ЩЕ ВЛІТКУ, НІЧОГО НЕ ПОКАЗУЮТЬ

Чи можете авторитетно заявити, що уряд робить усе можливе для подолання епідемії?

Я не маю права давати оцінку уряду…

Проте скажу як звичайний тернополянин. Мене не задовольняє ось що... Нам ніхто не сказав, що ті швидкі тести, які нам уряд надав ще влітку, є недієвими. Ті люди, які померли, а також хворі сьогодні проходили через ті тести, і вони не показали захворюваності взагалі! Це нас тільки збило з пантелику.

Можливо, це просто підробка?

Я не можу про це сказати. Вони нам надходили офіційно, сертифіковані. Проте чомусь ці тести взагалі не показували захворюваності... Коли ми повідомляли “нагору” про свинячий грип, то від нас вимагали результатів швидкого тестування і звітність мала базуватися тільки на цих результатах. Хоча світова медицина знає два способи визначення хвороби – лабораторний і клінічний. За клінікою ми бачили нетипову пневмонію, за тестами – нічого.

ЖОДНА ЛАБОРАТОРІЯ В УКРАЇНІ НЕ ЗДАТНА ДАТИ ДОСТЕМЕННИЙ ВИСНОВОК

Лабораторія в Тернополі здатна ідентифікувати той чи інший вірус?

Ні наша, ні будь-яка лабораторія в Україні не здатна сьогодні дати стовідсотковий висновок щодо типу інфекції. Ну як можна проводити дослідження, коли в нас бракує матеріалу для висівання?.. Грип же змінюється, модифікує, потрібно мати реактиви.

МИ БИЛИ НА СПОЛОХ ВІСІМ ДНІВ, А ТУРЧИНОВ СКАЗАВ, ЩО МИ ЩОСЬ ПРИХОВУВАЛИ

Кажуть, ви не одразу повідомили в Київ про небезпеку...

Це неправда… Пам’ятаєте, як торік від вакцинації померла дитина? На всю країну підняли галас, когось там звільнили, когось хотіли притягнути до кримінальної відповідальності, тобто був резонанс. Проте коли ми повідомили в Київ, що в нас оце померла породілля і що мають місце незрозумілі смерті, комісія з Києва, знаючи, що Україна - на порозі пандемії грипу, до нас не приїхала. З 14 жовтня ми почали інформувати в усному порядку, а з 19-го – уже писати офіційні листи в центральну санепідеміологічну станцію України. Там мені сказали, що кількість смертей нормальна.

Я не лікар за фахом, я юрист. Але коли дивлюся на якісну характеристику нашої статистики, то і я розумію – щось нетипове, тому терміново потрібно присилати комісію й вивчати, хто від чого помирає.

Тому комісія, зважаючи на те, що ми ще з весни готувалися до пандемії, мала приїхати не 28 жовтня, а того ж самого дня чи хоча б числа 20-го. Чому була затримка на вісім днів – я не розумію.

Було дуже неприємно (і несправедливо!) чути, коли Турчинов (перший віце-прем’єр) в ефірі 5-го каналу сказав, що ми приховували захворюваність і займалися самолікуванням. А коли побачили, що не справляємося, то звернулися до уряду.

Гадаю, це питання варте окремого розгляду.

КРІМ ОМАНЛИВИХ ТЕСТІВ, З 50 МЛН. ГРН., ВИДІЛЕНИХ УРЯДОМ, МИ НЕ ОТРИМАЛИ НІЧОГО

З тих 50 мільйонів гривень, які влітку виділялися на протидію свинячому грипу, скільки отримав чи відчув на собі Тернопіль?

Крім швидких тестів, які нас лише ввели в оману, абсолютно нічого! Якби не було цих тестів, ми б одразу правильно констатували хворобу.

Я б не сказав, що уряд зараз не діє... Інше питання – що до пандемії зовсім ніхто не готувався.

Сумно спостерігати, як в Україні навіть з грипу примудрилися зробити політичне шоу. Не потрібно кидатися фразами «як на війні» чи щось таке. Дуже важливо, аби виступали саме фахівці й інформували населення, як їм уберегтися від хвороби.

Розмовляла Оксана Климончук

Фото Віктора Гурняка