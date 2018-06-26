Судмедексперт розповів УНІАН, від чого помирають люди

На основі розтинів ми дійшли висновку: це зовсім не пневмонія, а серцево-легенева недостатність і кардіогенний шок... Вірус потрапляє прямо в легені, відбувається крововилив... Антибіотики використовувати не можна...

Чому ми отримали такий результат по країні захворюваності і смертності? Тому що лікували не лікарі, а аптечна мережа... Ніяка це не легенева чума. Це все дурниці... Тут антибіотики не допомагають... У кого імунна система сильна – людина виживає. У кого слабка – нічого з цього не вийде... Маски – це 30% збереження. Якщо до цього додати окуляри – то вже 40%, тому що вірус проникає через слизову оболонку.

Начальник бюро Чернівецької обласної судмедекспертизи, доктор наук, професор Віктор Бачинський виступив з гучною заявою: усі жертви вірусу на Буковині (22 особи віком від 20 до 40 років) померли не від двосторонньої пневмонії, як це вважалося раніше, а в результаті вірусного дистрес-синдрому, тобто тотального враження легень. Ми зв’язалися з професором Віктор Бачинським, щоб з’ясувати, як він дійшов до таких висновків і як можна вберегтися від такої хвороби.

Пане професоре, раніше ви заявили, що вірус, від якого померло чимало людей, – це суміш типів парагрипу та грипу А/H1N1. Як ви це встановили і як від такої хвороби лікуватися?

Питання, як лікувати, – не до мене. Я морфолог. Я просто визначив, що це таке і поставив точний діагноз. А залежно від поставленого діагнозу треба призначати правильне лікування.

Є таке поняття в медицині, як протоколи і стандарти лікування. Якщо лікар “залікував” людину до смерті, родичі можуть поскаржитися, що лікували не правильно. Щоб виявити – правильно чи ні, – у Міністерстві охорони здоров’я призначено протоколи й стандарти лікування з кожного діагнозу. Якщо діагноз встановлено правильний, то й лікування має бути правильне...

У нас в області на той момент померло 18 осіб. Ми опрацювали всі історії хвороб, доклінічний етап, клінічний, реанімаційний. Під час розтинів ми подивилися на органи й тканини, зробили гістологічні дослідження й дійшли висновку, що це ніяка не пневмонія, і ніякого відношення до пневмонії не має. Це привід для того, щоб лікарі, котрі лікують цю хворобу по всій Україні, змінили тактику й стандарти лікування й націлили на це всіх.

Новий вірус виліковний?

Це залежить від імунної системи організму. Якщо в людини імунна система сильна, то він його подолає. Є люди, які цей штам H1N1 переносять на ногах і навіть не помічають, що хворіли.

Застосовувати антибіотики в даному разі не можна. Чому ми отримали такий результат по країні (захворюваності й смертності), тому що лікували не лікарі, а аптечна мережа. Люди приходили в аптеку, називали свої симптоми й просили ліки. Скупили всі антибіотики, наїлися їх, знизили імунну систему й отримали погіршення стану здоров’я. А якби в нас видавалися медикаменти за рецептами, як за кордоном, то такої б дурниці не було. Їм же аби продати, а про те, що вони зробили шкоду державі, ніхто не каже...

Як виглядали легені померлих. Вони справді були чорні, що породило стільки розмов про легеневу чуму?

Ніякі вони не чорні... Це зовсім не легенева чума. Це все дурниці. Легенева чума має зовсім іншу морфологічну картину. У нас, наприклад, захворіло 60 тисяч осіб, а померли 23. При легеневій чумі ми мали б смертність – 59 тисяч...

Це вірусне враження легень.

Виходить, що не тільки на Буковині, а й по всій Україні люди помирали не від пневмонії, а від цього токсичного штаму?

Це не пневмонія! Це тотальне враження легень. Цей штам дуже токсичний, і якщо імунна система слабка, відбуваються крововиливи в легені. У легенях є найменша структура – ацінус. Виглядає як гроно винограду. Людина вдихнула – у це гроно винограду зайшов кисень. По поверхні цього ацінусу є капіляри, де еритроцити насичуються киснем і віддають кров, за рахунок чого всі тканини й органи отримують живлення в організмі.

А цей вірус одразу потрапляє в легені – в ацінус, і одразу відбувається крововилив. Суцільний крововилив... Проходить декілька годин. У крові утворюється фібрин, а від нього – гіолінова мембрана, як целофановий мішок. Вона огортає ацінус, і людина кисень вдихає, а він не передається тканинам. І людина просто задихається. Настає серцево-легенева недостатність і кардіогенний шок. Людина гине від кардіогенного шоку. А пневмонії немає. Пневмонія – це запалення, яке лікується антибіотиками. А тут антибіотики на жодному етапі не допомагають. Тут потрібно абсолютно інше лікування.

А як щодо “Таміфлю” – він хоч допомагає?

Це не антибіотик, а противірусний препарат, який потрібно застосовувати на другу-третю добу захворювання. Але не можна вживати їх профілактично, бо вони токсичні.

Як можна протистояти хворобі? Чи доцільно використовувати маски, часник, вітамін С?

Це основне. Найперше – маски. Це 30% збереження. Якщо до цього додати окуляри – то вже 40%. Тому що вірус проникає через слизові оболонки.

Треба піднімати імунну систему людини. Не тільки зараз, а взагалі. Це і часник, і цибуля, і шипшина, і калина, і малина, і цитрусові, і мед, фрукти, овочі – що хочете. У кого імунна система сильна – людина виживає. У кого слабка – нічого з цього не вийде.

У нас люди безкультурні, вимагають відкривати ринки. Чим пізніше ми ринки відкриємо, тим менше людей контактуватимуть одне з одним і тим більше населення ми збережемо.

Ви казали, що звернулися в МОЗ, щоб вони переглянули стандарти лікування хворих. Що вам відповіли?

Ми надіслали їм протоколи й стандарти лікування, дані, що це за діагноз. Вони реагують. Але зрозуміло, що це не може бути одномоментно.

А чому досі нікому не вдалося встановити, що це за хвороба? Що робили провідні фахівці міністерства охорони здоров’я?

Може, це пов’язано з тим, що є науковці, які працюють суто теоретично. А є науковці, які бачать розтини. Я практик, начальник обласного бюро судмедекспертизи й одночасно професор. Те, що ми встановили цей діагноз – це не тільки моя заслуга, і це не моя особиста думка. Це думка фахівців, морфологів і клініцистів Буковини. Нас працювало п’ятеро професорів – я просто очолював цю групу.

Анна Ященко