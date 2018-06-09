Віхи тижня: Тимошенко викривала, Путін хамив, Ющенко фонтанував

Українські політики без пафосу згадували події п`ятирічної давнини на Майдані... У президентській кампанії настало тривожне затишшя... Путін у своєму типу-гуморі перевершив усі очікування...

Політичне чуття Юлії Тимошенко незмінно викликає повагу. Здавалося б, тему епідемії грипу в інформаційному плані вже практично відіграли, але Юлія Володимирівна стрепенулася і оголосила хрестовий похід проти тих, хто наживався на державних закупівлях ліків. Пообіцяла особисто очолити міжвідомчу групу і протягом місяця дати результати - прізвища і суми. Тема практично безпрограшна, можна не тільки президентських соратників і опозиціонерів замазати, але й парочку соратників, які зарвалися, під шумок віддати на моральне лінчування. Нетерплячий, наче службовий пес, який напав на слід, Юрій Луценко вже готовий запустити своїх співробітників у коридори Мінохоронздоров`я. Ну а начальник МОЗ Василь Князевич зі зрозумілих причин нервує.

Боротьба з розкрадачами державних коштів дозволила Юлії Володимирівні порівняти з терористами Ющенка і Януковича, які сприяли набуттю чинності закону про підвищення соціальних стандартів. Але Тимошенко не варто гарячкувати: була б вона в опозиції, обидва Віктори одержали б показовий урок прикладного популізму. Це взагалі у генотипі українських політиків закладено: бити своїх, щоб чужі боялися, і обіцяти свідомо більше, ніж можеш виконати. Тому навіть локальна невдача з проектом Державного бюджету на 2010 рік (його законодавці повернули уряду на доопрацювання) прем`єра не засмутила. Ну а своєму соратникові Олегові Ляшку, який завзято захищав головний фінансовий документ країни у сесійній залі парламенту, прем`єр може подарувати нову краватку. За старанність.

Сама ж бо Юлія Володимирівна краватки не носить, як вона відзначила у відповідь на хамські жарти російського прем`єра під час спільної прес-конференції в Ялті. Можливо, модниці і вважають Тимошенко «іконою стилю», але з догідливим підхіхікуванням типу-жартам на вищому рівні лідерові БЮТ треба щось робити. Інакше шанси на перемогу в президентських перегонах будуть не рости, а падати. Україна одержала від Путіна не тільки набір домашніх заготовок, але й запевнення, що штрафи за недобір газу в 2009 році стягуватися не будуть. Документально закріплювати обіцянки Володимира Володимировича в Москві чомусь не поспішають. Зустріч російського і українського прем`єрів не зумів затьмарити навіть відкритий «газовий» лист, у якому Віктор Ющенко закликав Дмитра Медведєва створити робочу групу для перегляду газових домовленостей. До речі, Юлія Тимошенко стверджує, що нікому не дозволить переглядати угоди, що стали «перемогою України на 10 років вперед».

Тим часом Ющенко продовжує турбуватися не про перемоги Збройних Сил, а про стан їх фінансування, який Президент назвав «злочином перед нацією і державою». Глава держави намагається виштовхнути прем`єра на парламентську трибуну зі звітом про фінансування потреб армії, але Юлія Володимирівна впирається з наполегливістю новобранця, який не хоче брати рушницю. Причини зрозумілі й очевидні, так само як і неможливість Юрія Єханурова повернутися в кабінет міністра оборони. Юрій Іванович не тільки відмовився бути слухняною мішенню для прем`єрських звинувачень у корупції, але й погодився на безнадійне висунення кандидатом у глави військового відомства. Тепер йому належить випити чашу ганьби під час голосування за нього у Верховній Раді.

Партія регіонів тим часом з нарочитістю провінційних акторів імітує рішучість звільнити Юлію Тимошенко за невиконання закону про підвищення соціальних стандартів. Віктор Янукович на все горло кричить про це у містах і селах, а Олександр Єфремов старанно збирає підписи під постановою. Наразі більше 173 автографів нашкребти не вдалося, що цілком відповідає розкладу політичних сил у сесійній залі. Комуністи проголосують за звільнення Тимошенко тільки після консультацій з нею, позиція БЮТ зрозуміла, вичавити чітке рішення з фракції НУ-НС неможливо навіть під загрозою політичної смерті, а Володимир Литвин завчасно відмовився робити Тимошенко подарунки у вигляді звільнення з поста прем`єра. Натомість Володимир Михайлович самоусунувся від ведення пленарних засідань, віддавши перевагу походам у народ. Спікер користується певним затишшям у президентській кампанії, побоюючись нових викидів компромату і масштабних скандалів.

Як годиться, пізньої осені провідні політики згадували події на Майдані. І тут спікер вважав за краще відмовчатися, адже у 2010-му його шанси стати посередником у політичному діалозі невисокі. Віктор Янукович порадив «помаранчевим» не відзначати п`яту річницю революції, а Юлія Тимошенко запевнила прихильників, що Віктор Федорович ніколи не стане Президентом. Головний герой подій пізньої осені 2004-го, Віктор Ющенко, зібрав прихильників в Українському домі. Злі язики напевно скажуть, що його прийшли послухати всі, хто готовий голосувати за другий президентський термін Віктора Андрійовича, за винятком баби Параски, яка залишилася за дверима. Ющенко вважає, що Майдан може повторитися, якщо країна не отримає свободу, і впевнений, що події п`ятирічної давнини не можна повторити за гроші.

Блажен, хто вірує.

Євген Магда