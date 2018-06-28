Віхи тижня: Тимошенко побачила змову, Ющенко розповів, що таке криза, а ВООЗ і нині лобіює вакцину

Ющенко випромінював упевненість у своїй майбутній перемозі. Тимошенко не змогла переконати парламентаріїв у своїй здатності розпорядитися мільярдом гривень для боротьби з грипом. Янукович почав підшукувати собі майбутнього прем`єр-міністра...

Карантин, пов`язаний з епідемією грипу, закінчився, і українські політики з новими силами вступили в передвиборчу боротьбу. Правда, Юлія Тимошенко не припиняє битву із заразою, заручившись підтримкою представників Всесвітньої організації охорони здоров`я. Проблема тільки в тому, що сьогодні ВООЗ у західній пресі звинувачують у надто щільній співпраці з фармацевтичними гігантами, тому виділення мільйонів доз протигрипозної вакцини для нашої країни на перевірку може виявитися масштабним випробуванням нових ліків.

Але Юлія Володимирівна не звикла відступати. Її соратники скликали позачергове засідання парламенту для подолання президентського вето на рішення про виділення мільярда гривень для боротьби з грипом. Напередодні Тимошенко в уже звичній якості телевізійного спін-доктора з`явилася на блакитних екранах країни, повідала про страшні пророцтва ВООЗ і закликала не припиняти профілактичні заходи. Але ні на більшість громадян (людей у масках на вулицях українських міст стає все менше), ні на депутатів з Партії регіонів промова прем`єра не мала бажаної дії. Грубо кажучи, вони не стали тим вірусом, протистояти дії якого неможливо. Одержавши замість необхідних трьох сотень всього 231 депутатський голос, прем`єр звинуватила Януковича і Ющенка в змові заради перемоги на президентських виборах. Деякої пікантності ситуації додає той факт, що парламентарії не подолали президентське вето напередодні дня народження Юлії Тимошенко.

До речі, колишній політичний партнер лідера БЮТ, що нині працює Президентом України, за його власними словами, іменинницю привітав і навіть подарунок передав. Але це не завадило. Треба сказати, що останнім часом у публічних виступах Ющенка змінився. Він випромінює упевненість у своїй правоті, деколи хамський (публіці це подобається), здатний жартом підфарбувати нудне статистичне викладення. Та й цифрами оперує з легкістю, що свідчить про розуміння економічних процесів. Перетворення глави держави примушує задуматися, чому ж ці таланти проявилися тільки сьогодні, коли його шанси на збереження президентського крісла, відверто кажучи, мінімальні. Мабуть, щоб чарівність Ющенка не охопила країну, його вчорашній фаворит, а сьогодні переконаний «сердечник». Чиє б, як то кажуть, нявчало.

Втім, лідери держави знайшли привід, щоб синхронно з`явитися на публіці. Їх на якийсь час звів День пам`яті жертв Голодомору. У заходах брали участь усі керівники країни – за сумісництвом конкуренти у президентських перегонах. Нагадаємо, що соратники Тимошенко встигли зареєструвати законопроект про визнання УПА воюючою стороною в другій світовій війні. Мабуть, Юлія Володимирівна серйозно стурбована зростанням рейтингу Віктора Андрійовича на заході країни.

Ще кілька кандидатів у президенти минулого вікенду обзавелися власними партіями. Арсеній Яценюк отримав не лише пост голови у завчасно переформатованій партії «Фронт змін», але й дістав у подарунок гайковий ключ, щоб наводити з його допомогою лад у країні. Через мілітаристську символіку власної виборчої кампанії Яценюк став схожий на офіцера-залізничника, який викладає бійцям ази поводження з інструментом. Якщо говорити серйозно, то Яценюк обіцяє створити партію, яка не стане олігархічним проектом, і відмовляється вести переговори з конкурентами на будь-яку тему, окрім розпуску діючої Верховної Ради. Сергій Тігіпко також провів трансформацію «трудовиків» у «силовиків», очоливши партію «Сильна Україна». Не виключено, що тепер усі змагання із силових видів спорту проходитимуть під патронатом Сергія Леонідовича. Отже якщо не на прем`єрський портфель, то на пост міністра спорту Тігіпко у разі поразки на президентських виборах розраховувати може.

Віктор Янукович дещо несподівано завів розмову про кандидатуру майбутнього прем`єра. Ці міркування у нього виходять куди краще, ніж входження в образ толстовця-непротивленця, який п`ять років тому власним упокорюванням не допустив кровопролиття. Фактично лідер Партії регіонів вступив у відкриті торги з іншими претендентами на президентське крісло. Він не виключає можливості очолити уряд для політика, який займе третє або четверте місце в президентському марафоні. При цьому Юлію Тимошенко з прем`єрського пасьянсу Янукович виключив, на що бютівці відповідають просуванням придуманої у їх штабах тези про те, що прем`єром за Януковича може стати Віктор Ющенко.

Тим часом Нафтогазу України і Газпрому вдалося формалізувати ялтинські обіцянки Володимира Путіна. Документально закріплено відмову російської енергетичної монополії від стягування штрафів за недобір газу з України, на третину скорочений план з поставок «блакитного палива» нашій країні наступного року. Шеф Нафтогазу Олег Дубина задоволено констатує, що наступного року плата за транзит газу українською територією зросте на 60%, але скромно мовчить про ціну палива. Вона, за прикидками Газпрому, складе в середньому 280 доларів за тисячу кубометрів, що важко назвати бажаним новорічним подарунком для українських хіміків і металургів.

Євген Магда