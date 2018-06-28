Віхи тижня: Тимошенко побачила змову, Ющенко розповів, що таке криза, а ВООЗ і нині лобіює вакцину
Янукович завів розмову про кандидатуру майбутнього прем`єра і вступив у відкриті торги з іншими претендентами на президентське крісло...
Ющенко випромінював упевненість у своїй майбутній перемозі. Тимошенко не змогла переконати парламентаріїв у своїй здатності розпорядитися мільярдом гривень для боротьби з грипом. Янукович почав підшукувати собі майбутнього прем`єр-міністра...
|Юлія Тимошенко
Але Юлія Володимирівна не звикла відступати. Її соратники скликали позачергове засідання парламенту для подолання президентського вето на рішення про виділення мільярда гривень для боротьби з грипом. Напередодні Тимошенко в уже звичній якості телевізійного спін-доктора з`явилася на блакитних екранах країни, повідала про страшні пророцтва ВООЗ і закликала не припиняти профілактичні заходи. Але ні на більшість громадян (людей у масках на вулицях українських міст стає все менше), ні на депутатів з Партії регіонів промова прем`єра не мала бажаної дії. Грубо кажучи, вони не стали тим вірусом, протистояти дії якого неможливо. Одержавши замість необхідних трьох сотень всього 231 депутатський голос, прем`єр звинуватила Януковича і Ющенка в змові заради перемоги на президентських виборах. Деякої пікантності ситуації додає той факт, що парламентарії не подолали президентське вето напередодні дня народження Юлії Тимошенко.
|Віктор Ющенко
Втім, лідери держави знайшли привід, щоб синхронно з`явитися на публіці. Їх на якийсь час звів День пам`яті жертв Голодомору. У заходах брали участь усі керівники країни – за сумісництвом конкуренти у президентських перегонах. Нагадаємо, що соратники Тимошенко встигли зареєструвати законопроект про визнання УПА воюючою стороною в другій світовій війні. Мабуть, Юлія Володимирівна серйозно стурбована зростанням рейтингу Віктора Андрійовича на заході країни.
Ще кілька кандидатів у президенти минулого вікенду обзавелися власними партіями. Арсеній Яценюк отримав не лише пост голови у завчасно переформатованій партії «Фронт змін», але й дістав у подарунок гайковий ключ, щоб наводити з його допомогою лад у країні. Через мілітаристську символіку власної виборчої кампанії Яценюк став схожий на офіцера-залізничника, який викладає бійцям ази поводження з інструментом. Якщо говорити серйозно, то Яценюк обіцяє створити партію, яка не стане олігархічним проектом, і відмовляється вести переговори з конкурентами на будь-яку тему, окрім розпуску діючої Верховної Ради. Сергій Тігіпко також провів трансформацію «трудовиків» у «силовиків», очоливши партію «Сильна Україна». Не виключено, що тепер усі змагання із силових видів спорту проходитимуть під патронатом Сергія Леонідовича. Отже якщо не на прем`єрський портфель, то на пост міністра спорту Тігіпко у разі поразки на президентських виборах розраховувати може.
Сергій Тігіпко
Віктор Янукович дещо несподівано завів розмову про кандидатуру майбутнього прем`єра. Ці міркування у нього виходять куди краще, ніж входження в образ толстовця-непротивленця, який п`ять років тому власним упокорюванням не допустив кровопролиття. Фактично лідер Партії регіонів вступив у відкриті торги з іншими претендентами на президентське крісло. Він не виключає можливості очолити уряд для політика, який займе третє або четверте місце в президентському марафоні. При цьому Юлію Тимошенко з прем`єрського пасьянсу Янукович виключив, на що бютівці відповідають просуванням придуманої у їх штабах тези про те, що прем`єром за Януковича може стати Віктор Ющенко.
Віктор Янукович
Тим часом Нафтогазу України і Газпрому вдалося формалізувати ялтинські обіцянки Володимира Путіна. Документально закріплено відмову російської енергетичної монополії від стягування штрафів за недобір газу з України, на третину скорочений план з поставок «блакитного палива» нашій країні наступного року. Шеф Нафтогазу Олег Дубина задоволено констатує, що наступного року плата за транзит газу українською територією зросте на 60%, але скромно мовчить про ціну палива. Вона, за прикидками Газпрому, складе в середньому 280 доларів за тисячу кубометрів, що важко назвати бажаним новорічним подарунком для українських хіміків і металургів.
Євген Магда