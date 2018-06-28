Чи зачепив вашу родину Голодомор 1933-го?
Майже дві третини дали ствердну відповідь. Менш як чверть сказали – ні... “Ні, бо моя родина з Західної України”... “Ні, я з Росії”... “Голодомору не було”...
Майже дві третини опитаних відвідувачів сайту УНІАН дали ствердну відповідь. Менш як чверть сказали – ні. Близько 7 відсотків не знають відповіді на це запитання.
Воно було сформульоване таким чином: “Чи торкнувся Вашої родини (Ваших предків) Голодомор 1933-го?”
Відповіді розподілилися таким чином:
Так – 64,8%
Ні – 22,9%
Не знаю – 6,7%
Байдуже – 3,3%
Свій варіант – 2,4%.
Чимало “своїх відповідей” дають пояснення на кшталт: “Ні, бо моя родина з Західної України” або “Ні, я з Росії”. Окремі відвідувачі, переважно з Російської Федерації, закликають припинити “спекулювати кістками”, стверджують, що “Голодомору не було” тощо.
Загалом на запитання УНІАН станом на 30 листопада, 19.15, відповіло 4435 користувачів Інтернет.