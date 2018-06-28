Чи зачепив вашу родину Голодомор 1933-го?

Майже дві третини опитаних відвідувачів сайту УНІАН дали ствердну відповідь. Менш як чверть сказали – ні. Близько 7 відсотків не знають відповіді на це запитання.

Воно було сформульоване таким чином: “Чи торкнувся Вашої родини (Ваших предків) Голодомор 1933-го?”

Відповіді розподілилися таким чином:

Так – 64,8%

Ні – 22,9%

Не знаю – 6,7%

Байдуже – 3,3%

Свій варіант – 2,4%.

Чимало “своїх відповідей” дають пояснення на кшталт: “Ні, бо моя родина з Західної України” або “Ні, я з Росії”. Окремі відвідувачі, переважно з Російської Федерації, закликають припинити “спекулювати кістками”, стверджують, що “Голодомору не було” тощо.

Загалом на запитання УНІАН станом на 30 листопада, 19.15, відповіло 4435 користувачів Інтернет.