Порошенко нарощує рейтинг в очах Президента опозицією до Тимошенко

“Українська аварія-2006” – так називалося засідання круглого столу, на якому політологи, політики та економісти висловлювали свої позиції щодо нинішньої політичної ситуації. Кореспондент УНІАН узяв кілька ексклюзивних коментарів з тем, які сьогодні в усіх на слуху.

Юля дожме “Нашу Україну” і змусить погодитися на її прем`єрство

Володимир Маленкович, політолог: Шанси стати прем`єром у Тимошенко досить високі. Вона «дожме» НУ і змусить погодитися на її прем`єрство. Щоправда, НУ обставить це все погодженнями, але хто сказав, що Юлія Володимирівна їх дотримуватиметься?

Представники великого бізнесу – Порошенко, Мартиненко, Порошенко, Третьяков, Жванія є основними конкурентами Тимошенко в боротьбі за прем’єрство. Вони самі не хочуть цієї посади, але й не хочуть, щоби її отримала Юля. Інша група “Нашої України”, до якої, зокрема, входять Роман Безсмертний та Роман Зварич, готові на союз з Тимошенко, але на певних жорстких умовах.

Команда Порошенка, який заявляє, що Тимошенко робить усе, щоб першою вийти з коаліції, насправді хоче так “зав’язати” її різними умовами, щоб вона зірвалась і пішла в опозицію. Вони підштовхують її до цього.

Тимошенко й справді краще таки піти в опозицію - з точки зору її шансів на отримання президентства. Але сьогодні бути прем’єром вигідніше, ніж Президентом. Тим більше, що другий варіант можливий лише через три роки, а прем’єром - уже зараз. Вона хоче схопити владу - лише подивіться, яка вона роздратована. Влада вже поруч, а Юлія Володимирівна не може її вхопити. Тож не думаю, що вона добровільно піде в опозицію. Вона це зробить, коли її обплетуть такими умовами, що вона не зможе керувати країною самостійно. А вона цього хоче. Бо Президент країною не керуватиме, оскільки скасування конституційної реформи малоймовірна. Корекція – можливо. Навіть, якщо Ющенку через Конституційний суд удасться скасувати поправки до Конституції, йому доведеться затвердити такий самий закон про парламентсько-президентську республіку, але скоректувавши певні положення.

Порошенко може бути корисним Президентові тільки тоді, коли він виступає проти Тимошенко Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій: Сьогоднішня перепалка Тимошенко - Порошенко вже впливає на хід переговорів про коаліцію. Порошенко - проти Тимошенко-прем’єра. Якби не було його позиції в “Нашій Україні”, блок давно б підписав протокол про створення коаліції, у тому числі – з шостим пунктом, який пропонує віддати посаду голови уряду політичній силі, яка отримала перше місце на виборах серед “помаранчевих” партій. Тимошенко розуміє, що багато її планів не реалізуються через те, що протилежну позицію займає Петро Олексійович. З іншого боку, той розуміє: бути корисним для своєї партії і Президента він може тоді, коли виступає проти Тимошенко. Цим він набирає рейтинги й отримує більшої значимості. Він ніби пропонує себе бути “утримувачем” Юлії Володимирівни, коли вона стане прем’єром або отримає якусь іншу посаду. Так було ще тоді, коли вона вперше очолювала уряд. Ця їхня “суперечка” часто працює на обох – зокрема піднімає їхню політичну значимість.

Юля не піде в опозицію, тому що до виборів Президента ще дуже довго. Якщо ж таки вона очолить уряд, буде прийнято програму діяльності уряду, яка захищатиме прем’єра від відставки протягом року.

Потрібен прем’єр, який зрадить виборців

Олександр Розенфельд, доктор економічних наук, професор: Економічна програма Тимошенко незрозуміла. Що вона робитиме на посаді прем’єра – також незрозуміло. Люди хочуть це знати, але під час різних виступів вона каже різні речі. Я не маю достатньо підстав, аби говорити, що вона буде поганим прем’єром. Потрібен сильний прем’єр. Потрібен сильний правий уряд, який не соромитиметься сказати, що він правий, що країні треба заробити гроші, аби виконати свої соціальні зобов’язання.

Зараз нам потрібен правий поворот. Потрібні випереджальні темпи економічного розвитку. Ну й – сильний прем’єр має бути... Чи може бути таким Тимошенко? Мабуть, так, судячи з її особистих якостей.

Перша її спроба прем’єрства була жахливою. Це відбувалося на хвилі призначення вождів, що перемогли в революції. Вони діяли без знання ситуації, не розуміючи економічних інструментів і важелів.. Але то був постреволюційний період. Зараз ми вступаємо в інший період – коли необхідно щось робити з країною. Потрібні довгострокові орієнтири, розуміння, якою має бути країна через 20 років. Програма Президента “10 кроків назустріч людям” містить багато правильних слів, але це – не програма. Програма, яка має бути – це сукупність трьох складників: аналіз сьогоднішнього моменту; визначення точки прицілу та вибір траєкторії. Україні потрібен новий курс. Останній пункт має бути проведений з урахуванням лівих настроїв населення. Цілком можливо, Тимошенко як прем’єр зможе його визначити. Можливо, у неї немає самостійної економічної програми. Але таку треба розробити. Думаю, Юлія Володимирівна отримала добрий урок. Але багато залежить від того, наскільки вона відчуває свою відповідальність за долю країни в довгостроковій перспективі. Як казав генерал де Голль, перед вибраним політиком стоїть дилема: або зрадити свою країну, або виборців. Він поставив на друге. І нам потрібна така людина, яка вчинить так само.

Дмитро Стаховський