Голова Вищого адмінсуду навів доказ незалежності судової системи

Голова Вищого адміністративного суду України Олександр ПАСЕНЮК вважає підтримку його кандидатури на посаду голови ВАСУ на повторний термін доказом незалежності судової системи від політичних сил.

Про це О.ПАСЕНЮК заявив, коментуючи сьогоднішню рекомендацію Ради суддів адміністративних судів України призначити його на посаду голови Вищого адмінсуду повторно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Вищого адміністративного суду України, “таке рішення Ради суддів адміністративних судів про підтримку голови ВАСУ О.ПАСЕНЮКА стало високою оцінкою роботи всієї системи адміністративних судів країни. Водночас це, без сумніву, гідна оцінка дій голови ВАСУ зі створення незалежної системи судів в Україні, його діяльності із забезпечення реального, а не декларативного захисту прав та свобод громадян в державі”.

За словами О.ПАСЕНЮКА, така підтримка з боку колег стала незаперечним свідченням здатності судової системи протистояти тому безпрецедентному політичному тиску, який напередодні виборів випробовують на собі адміністративні суди. «Сьогодні судді з різних регіонів України продемонстрували єдину волю до відстоювання позицій Закону. Це, без сумніву, не може не вселяти оптимізм напередодні виборів Президента України», - наголосив голова ВАСУ.

Він вважає, що сьогоднішнє рішення Ради суддів адміністративних судів є одночасно свідченням єдності системи адміністративних судів і застереженням для тих, хто звик використовувати судову систему для власних інтересів. «Лише незалежність ВАСУ від політичних сил гарантує максимальну неупередженість під час прийняття рішень, пов`язаних із виборчим процесом», - зауважив О.ПАСЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, термін повноважень голови ВАСУ О.ПАСЕНЮКА на посаді закінчується 24 грудня цього року.