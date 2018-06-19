Андрій Клюєв: гасло «купуй українське» має стати частиною нашої культури

"На Україну чекає продовження кризи наступного року - сьогодні влада підводить країну до банкрутства. Вперше гроші МВФ спрямовуються не на стабілізацію валюти, а на витрати держбюджету... Влада мала підтримувати інвестиційну активність в усі можливі способи..." Народний депутат України, заступник голови Партії регіонів Андрій Клюєв в інтерв`ю розповів про своє бачення нинішньої ситуації в Україні і про шляхи виходу з економічної кризи.

Андрію Петровичу, влада заявляє про швидке закінчення кризи і початок зростання. Ви згодні з цим? Оцініть, будь ласка, сьогоднішню економічну ситуацію в Україні.

Про яке зростання йдеться? Ніякого зростання немає, і не може бути. Скорочуються темпи падіння. Уся справа в наднизькій базі порівняння. Нагадаю, темпи промислового виробництва почали сповільнюватися вже в червні 2008 р., в серпні почався спад, а в листопаді і грудні минулого року падіння промвиробництва склало майже 29% і 27% відповідно.

Триває падіння інвестицій, істотно скорочені державні капітальні вкладення, росте збитковість підприємств. Весь позитив поки тільки в певному пожвавленні зовнішніх ринків. Але сподіватися лише на них ніяк не можна. Внутрішній ринок повністю стоїть.

Важливо дивитися на динаміку економічної ситуації за минулі роки. Лише так можна побачити перспективу і зрозуміти, що потрібно робити в найближче десятиріччя.

На Україну чекає продовження кризи наступного року - сьогодні влада підводить країну до банкрутства. Половина бюджетних витрат цього року фінансувалися за рахунок накопичення боргів. Ще частина - за рахунок валютних резервів, прямої грошової емісії, наперед зібраних податків. Стрімко нарощується зовнішній борг. Йдеться про кредити МВФ, Всесвітнього банку, ЄБРР, піраміди державних облігацій і т.д. Лише за останні два роки влада позичила більше, ніж за всі попередні роки незалежності країни. І вперше гроші МВФ спрямовуються не на стабілізацію валюти, а на витрати держбюджету. Але на що конкретно витрачаються ці гроші? При тому, що влада рапортувала про перевиконання бюджету, відомо, що цього року до пуття не профінансовано жодної програми розвитку, всі виділені кошти йдуть на «проїдання». Це оцінка не тільки експертів Партії регіонів, але й Рахункової палати. До проекту бюджету на 2010 рік внесено 131 держпрограму, але закладено мізерне фінансування.

Чергове підвищення ціни на газ для підприємств знову вдарить по базовим галузям. Якщо кардинально не поміняти підходи, вихід із кризи може бути дуже тривалим і важким.

Добре, а що Ви пропонуєте робити? Не платити зарплати і пенсії? Ви ж навпаки, наполягаєте на їх підвищенні. Ви голосуватимете за бюджет?

По-перше, на зарплати і пенсії коштів вистачає. По-друге, ми вимагаємо підвищення для самих незахищених, у кого зарплата нижча за прожитковий мінімум. Отже підвищення не вимагає таких величезних сум, які називали наші опоненти.

Що робити? Влада мала підтримувати інвестиційну активність всіма можливими способами. Через механізм низьких відсоткових ставок і за рахунок грошей, які мали йти на рефінансування банків. А ті, в свою чергу, - кредитувати реальний сектор економіки. Нічого цього зроблено не було. Навпаки, знекровлені падінням ринків, підприємства не могли взяти кредит ані всередині України, ані за кордоном. Вони позбавлені обігових коштів збиранням податків наперед. А експортерів душать багатомісячним неповерненням ПДВ.

Держбюджет - це механізм, за допомогою якого можна і потрібно стимулювати швидке відновлення економіки, - сконцентрувати кошти на найбільш важливих ділянках. Ми докладемо зусиль внести наші поправки. Але ми голосуватимемо за проект бюджету тоді, коли будемо впевнені, що він достатньо допрацьований.

Але ж і уряд Януковича свого часу звинувачували в заборгованостях із ПДВ. І Ви також брали кредити на зовнішніх ринках…

З приводу ПДВ: заборгованість була, але вдесятеро менше, ніж сьогодні. А кредити ми брали вдвадцятеро менші! І на значно вигідніших для країни умовах. І на який момент? Тоді економіка зростала на 12,5% на рік. Ми вкладали їх у розвиток інфраструктури, в створення бази для майбутнього зростання. Що побудувала нинішня влада за ці роки? Нічого.

Я не випадково говорив про те, що потрібно оцінювати ситуацію в перспективі декількох років. Ви подивіться на дії «помаранчевої влади» з 2005 року в економіці. По-перше, було надано дорогу імпорту, пригнічувалося власне виробництво. По-друге, непомірне зростання зовнішнього фінансування, спрямовувалось не в стимулювання модернізації виробництва, а на «проїдання» - неадекватне зростання цін на нерухомість, масову покупку імпортних автомобілів, побутової техніки і т. д. Власне, було побудовано фінансову піраміду. Коли у момент кризи в єдину мить іноземні гроші, переважно, спекулятивні, втекли з України, виявилось, що підтримувати наші банки нічим. У результаті влада однією рукою отримує кредити, наприклад, тільки від МВФ - на $11 млрд., іншою - тримає вітчизняну промисловість на «фінансовому голоді», кредитні ставки піднято «до небес». У результаті економіка обвалюється на істотно велику суму. А в усьому світі кредитні ставки опускають нанівець, накачують ринок ліквідністю для відновлення власного виробництва. Звісно, потрібна стабільність, насамперед, національної валюти. Але не ціною знищення власного виробника!

Який висновок мають зробити всі громадяни України з цієї кризи? Гасло «купуй українське» має стати частиною нашої культури. Кожен повинен розуміти, що відмовляючись від імпорту, підтримує рівень життя майбутніх поколінь громадян України.

У передвиборчій кампанії традиційно говорять про зовнішню політику. Вам не здається, що на цей раз ця тема не так поляризує суспільство? І Партія регіонів якось менше говорить про відносини з Росією. Чому?

Ми прагматики, а наші мети полягають в галузі економіки – лише її зростання може підвищити життєвий рівень в Україні. Тому ми послідовно виступаємо за взаємовигідні відносини з усіма країнами. Але Російська Федерація для нас справді стратегічний партнер. І для нашого народу Росія значно більше, ніж просто сусідня країна. Український і російський народи - братські народи. Росія - це величезний ринок для нашої продукції. За даними 9 місяців цього року, на одну Росію припадає майже 21% нашого експорту. Це не набагато менше, ніж на всі три десятки європейських країн разом узятих.

Подивіться, що показала криза. У абсолютних цифрах наш експорт впав удвічі. Але якщо деякі країни для нас майже закрилися, то в інших ми продали товарів у декілька разів більше, ніж минулого року. Частка країн СНД у нашому експорті майже не змінилася. Якщо дещо знизилася частка Росії, то виросла частка Казахстану і потроху інших країн. Водночас, знизилася частка Європи - з 29,5% до 25,2%. Кардинально зіщулився і без того невеликий ринок для наших товарів у США - майже з трьох відсотків до половини відсотка.

Водночас значно виросла частка нашого експорту до Азії - з 22,8% до 31,5%. В основному за рахунок Китаю, Індії, Лівану і Ірану.

Це говорить, по-перше, про ту ступінь кризи, якої зазнали різні країни, що у свою чергу, підкреслює глобальні економічні і політичні зміни. Отже - про ті можливості, що є у нас для розширення наших ринків. А, по-друге, - ми бачимо, як легко закриваються для нас ринки західних країн, і як буде важко нам туди повернутися. Тому ми весь час говоримо про те, що взаємини з Росією і країнами СНД для нас пріоритетні.

Ви хочете сказати, що нам тепер не потрібно дружити з США і ЄС, оскільки наші товари там не купують?

Навпаки. На жаль, наші «помаранчеві» опоненти багато років обманювали народ, мовляв, дайте їм владу, і всі заживуть, як у Європі. Але за гарною риторикою часто ховалися протилежні дії - економічний базис для поліпшення життя громадян, на жаль, істотно підірваний. Частково – через зовнішньополітичну конфліктність влади.

А ми, навпаки, повинні використовувати поєднання розумної економічної і гнучкої зовнішньополітичної стратегії держави. Тільки таке поєднання може бути ефективним і корисним для громадян України. Тільки продуманими, системними, і послідовними діями ми зробимо нашу країну сильною і процвітаючою.