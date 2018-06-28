Віхи тижня: Тимошенко гне свою лінію, Ющенко заграє з правими, фінанси співають романси

Україна не отримає Державний бюджет-2010 раніше весни наступного року. Відкритій дискусії з опонентами кандидати на президентський пост віддають перевагу зрежисованим піар-акціям. МВФ продовжує залишатися головною надією Кабінету Міністрів. вирішила здвоєним пленарним тижнем завершити календарний рік. Правда, народні депутати особливо не перетруджуються: прогулюються кулуарами, купують новорічні подарунки практично не відходячи від робочого місця та імітують бурхливу активність. Законодавці так і не змогли минулого тижня ані прийняти зміни в закон про вибори Президента (нинішню версію регіонали вважають цілком демократичною), ані звільнити міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Схоже, сесійна зала впала в зимову сплячку, і монотонний голос Олександра Лавриновича, який веде засідання, заколисує залишки політичної активності.

Наприклад, не відбулося публічне виштовхування на пенсію Володимира Стельмаха, у якого закінчився термін повноважень голови правління Національного банку. Віктор Ющенко не поспішає міняти на переправі перевіреного фінансового важковаговика, а БЮТ, який непримиренно критикував Стельмаха, вважає за краще не робити різких рухів. Мабуть, розуміють, що в нинішній ситуації вивчений супротивник кращий за ентузіаста перебудови фінансової системи.

Заразом політики вже змирилися, що Україна увійде до Нового року без Державного бюджету. Якщо впродовж декількох останніх років у парламенті в кінці грудня кипіла робота з «розпилювання» доходів і витрат на користь конкуруючих угрупувань, то виборча кампанія позбавила будь-яких перспектив тих, хто хоче відщипнути кусник від бюджетного пирога. Навіть Юлія Тимошенко заявила, що бюджет-2010 буде прийнятий після президентських виборів. У відповідь Віктор Ющенко офіційно зажадав припинити фінансувати виключно ті регіони, які планує відвідати Юлія Володимирівна. Мабуть, Президент стурбований тим, що прем`єр давненько не була на Сумщині. Для більшої наочності Віктор Андрійович порівняв лідера БЮТ зі Снігуронькою, яка роздає передвиборні подарунки за державний кошт.

Будемо відверті: не будь Україна парламентсько-президентською республікою, машини і квартири щедрою рукою сіяв би на електоральному полі і сам Ющенко. Але такої можливості у нього сьогодні немає, тому доводиться шукати інші варіанти підвищення рейтингу. Серед них - активне загравання з правими націоналістичними організаціями. Президент не виключив можливості присвоєння Степану Бандері звання Героя України. Але куди цікавіше інше: Ющенко анонсував проведення переговорів з представниками націонал-демократичних сил, які балотуються в Президенти, про висунення єдиного кандидата. Правда, потенційні учасники об`єднання від такої перспективи відхрещуються.

Після Нового року частина претендентів на президентське крісло дістане можливість під час дебатів на Першому національному донести свою позицію до виборця. Втім, «чудова п`ятірка» - керівники країни, лідер опозиції і Арсеній Яценюк, який долучився до них, - відмовилися від участі в теледебатах у першому турі. Вони вважають за краще проводити власні мітинги і виступи з наперед відомою тематикою і відсутністю каверзних запитань. Ющенко і Янукович навіть не прийшли на канал «Україна», що спробував влаштувати телевізійне «танго утрьох» за участю обох Вікторів і однієї Юлії. Тимошенко прийшла і максимально використала ефірний час для критики опонентів. Почуттів від виступу прем`єра декілька. Напевно, якби піар мав богиню, то Юлія Володимирівна могла би претендувати на це звання. Вона вміло ухилялася від неприємних питань і наполегливо гнула свою лінію. Погодьтеся, немало в світі прем`єрів, які стверджують, що зараз не час говорити про цифри як показники економічної стабільності. Та й нехитромудрий, але ефективний фокус із пропозицією гостям студії руками проголосувати за президентську або парламентську форму правління багато вартий. Тимошенко так і не дала відповідь на запитання про співпрацю з Віктором Медведчуком, зате пообіцяла, що Януковича і близько до влади не підпустить. Віктор Федорович для лідера БЮТ - «втілення зла, що нависло над Україною».

До того ж Тимошенко виразно заявила, що після обрання президентом у країні більше не буде олігархів, у яких залишиться виключно майно, придбане законним шляхом. Не знаю, чи спокійно спали після 4-годинного телебенефісу Юлії Володимирівни Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Богдан Губський та інші, але масового підйому у лавах бізнесу під гаслом «Юля - наш Президент!» поки не спостерігається. Мабуть, «нормальних» з точки зору прем`єра бізнесменів у країні практично не залишилося. Хоча, ні - один точно є. Це Олександр Геннадійович Тимошенко, який уміло що приховує від дружини назви своїх фірм.

Щиро жаль, що дипломатичний протокол і зайнятість державними і передвиборчими справами не дозволяють Юлії Володимирівні особисто махнути до Вашингтона, щоб переконати керівництво МВФ таки підкинути мільярдик-два для України. Віце-прем`єр Григорій Немиря і шеф Мінфіну Ігор Уманський поки не зуміли домовитися про новий транш для офіційного Києва, без якого січень може виявитися нерадісним. Ось і «Газпром» вже обіцяє з 1 січня підвищення ціни до 300 доларів за тисячу кубометрів, нагадуючи, що за транзит в першому кварталі 2010-го вже давно розрахувався.

Євген Магда