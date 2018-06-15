Віхи тижня: Ющенко зрозумів, хто така Тимошенко, улюбленець Кремля висловив таємні побажання босів
Небайдужа людина відшукалася в Секретаріаті. Козачок, за його версією, як тільки побачив текст «угоди» між Ю і Я, залишив держслужбу...
Міжнародний валютний фонд відновить співпрацю з Україною після завершення президентської кампанії. На Банковій працював принциповий і пильний Козачок, якого Ющенко хоче «узяти за штани і відвести в прокуратуру». Чеченський президент позиціонував себе як військового стратега антиукраїнської спрямованості.
|Юлія Тимошенко
Про ухвалення Державного бюджету на 2010 рік в парламенті вже й не заїкаються. Та і як можна прогнозувати кошторис доходів і витрат країни, якщо МВФ зневажив усі старання українського уряду і пішов на різдвяні канікули, не видавши Києву навіть ламаного цента. У Вашингтоні, де знаходиться штаб-квартира організації, чітко дали зрозуміти представникам Кабінету Міністрів, що за свої обіцянки солідним державним мужам варто відповідати. Тому Юлії Тимошенко, яка випромінювала впевненість у швидкому відновленні співпраці з Фондом, доведеться несолодко. Не виключено, що прем`єр кине всі ресурси на забезпечення виплат зарплат і пенсій у січні, щоб не дати впасти рейтингу, який похитнувся.
|Юрій Луценко
Небайдужа людина несподівано знайшлася в президентському Секретаріаті. Ярослав Козачок, за його власною версією, як тільки побачив текст «угоди» між Ющенком і Януковичем, вирішив залишити державну службу. І свій перший день як безробітний присвятив наданню розголосу «пакту Ющенка – Януковича». Якщо вірити цьому документу, то обидва Віктори наче домовилися підтвердити всі припущення Юлії Тимошенко про змову проти неї. Напевно, в штабі БЮТ забули, що працювати джентльменом сьогодні черга Луценка, а Президент і лідер опозиції зараз балотуються на вищий державний пост.
Віктор Андрійович, наприклад, критикує Юлію Володимирівну з таким захватом, ніби він усю президентську каденцію чекав можливості висловитися про особливості стилю управління Тимошенко. Радники і спічрайтери Ющенка, схоже, взяли на озброєння весь арсенал негативних висловів на адресу лідера БЮТ за останні п`ять років. Глава держави топить прем`єра як Герасим Муму, паралельно при цьому примудряючись висловлювати надію на успішний виступ «Нашої України» на найближчих місцевих і парламентських виборах. Політичний оптимізм Віктора Андрійовича, чесно кажучи, зашкалює.
Віктор Ющенко
Віктор Янукович у заочній сутичці відстояв можливість особистого бенефісу в студії Савіка Шустера, під час якого запевнив, що не візьме на роботу Ющенка прем`єром. Це місце Віктор Федорович вже визначив для Бориса Колеснікова – народного депутата і друга дитинства Ріната Ахметова. При цьому Янукович дав зрозуміти, що після його перемоги в президентських перегонах (він запевнив, що розрив у 15% з Тимошенко позбавляє фальсифікації всякого сенсу) владу формуватимуть не тільки представники Партії регіонів. Чи зможуть вловити тонкий натяк териконового Лідера його суперники з президентських перегонів? Арсеній Яценюк, наприклад, запевнив, що не стане політичною повією і працювати прем`єром у переможця виборів не буде. Сергій Тігіпко, ймовірно, чекає результатів першого туру – адже надії живлять не лише юнаків, але й досвідчених політиків.
Віктор Янукович
Судячи з того, наскільки енергійна боротьба розвернулася за пост голови Вищого адміністративного суду, у веденні якого знаходяться справи, пов`язані з президентськими виборами, далеко не всі кандидати в президенти покладаються на волевиявлення співгромадян під час виборчої кампанії. Боротьба між Олександром Пасенюком і Миколою Сірошем за право очолювати ВАСУ може подарувати відомому авторові юридичних трилерів Джону Грішему новий сюжет для захоплюючого романа з українським національним колоритом.
|Рамзан Кадиров
Євген Магда
Р.S. До зустрічі в Новому році!