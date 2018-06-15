Віхи тижня: Ющенко зрозумів, хто така Тимошенко, улюбленець Кремля висловив таємні побажання босів

Міжнародний валютний фонд відновить співпрацю з Україною після завершення президентської кампанії. На Банковій працював принциповий і пильний Козачок, якого Ющенко хоче «узяти за штани і відвести в прокуратуру». Чеченський президент позиціонував себе як військового стратега антиукраїнської спрямованості.

Напередодні свят. Оскільки його результати для деяких слуг народу, поза сумнівом, стануть потрясінням, їм зараз краще відпочити і набратися сил. БЮТ і Партія регіонів лякали один одного можливістю створення тимчасових слідчих комісій для розслідування непривабливих справ лідерів опонентів, але у результаті пришли до негласного перемир`я. До речі, Андрій Кожем’якін, який виконує функції керівника біло-сердечної фракції, помітно поступається її офіційному лідерові Івану Кириленку в красномовстві. Але Іван Григорович бореться за перемогу Юлії Тимошенко на відповідальній ділянці – в Дніпропетровській області – і раніше середини лютого до Києва ні ногою.

Про ухвалення Державного бюджету на 2010 рік в парламенті вже й не заїкаються. Та і як можна прогнозувати кошторис доходів і витрат країни, якщо МВФ зневажив усі старання українського уряду і пішов на різдвяні канікули, не видавши Києву навіть ламаного цента. У Вашингтоні, де знаходиться штаб-квартира організації, чітко дали зрозуміти представникам Кабінету Міністрів, що за свої обіцянки солідним державним мужам варто відповідати. Тому Юлії Тимошенко, яка випромінювала впевненість у швидкому відновленні співпраці з Фондом, доведеться несолодко. Не виключено, що прем`єр кине всі ресурси на забезпечення виплат зарплат і пенсій у січні, щоб не дати впасти рейтингу, який похитнувся.

Як справжній джентльмен вчинив Юрій Луценко.. Юрій Віталійович не приховує свого негативного ставлення до Віктора Януковича, і встиг заявити, що одна з політичних сил готує фальсифікації результатів президентських виборів. До речі, дуже цікаво, як на спроби спотворити підсумки волевиявлення співгромадян реагуватиме міліція, на чолі якої стоїть відомий політичний діяч? Відрадно чути з вуст Луценка запевнення, що Президент Тимошенко особисто керуватиме роботою уряду. Цікаво тільки, чи збереже у такому разі свій портфель лідер «Народної самооборони» – адже Юлія Володимирівна привселюдно пообіцяла призначати в майбутній склад Кабінету Міністрів виключно професіоналів.

Небайдужа людина несподівано знайшлася в президентському Секретаріаті. Ярослав Козачок, за його власною версією, як тільки побачив текст «угоди» між Ющенком і Януковичем, вирішив залишити державну службу. І свій перший день як безробітний присвятив наданню розголосу «пакту Ющенка – Януковича». Якщо вірити цьому документу, то обидва Віктори наче домовилися підтвердити всі припущення Юлії Тимошенко про змову проти неї. Напевно, в штабі БЮТ забули, що працювати джентльменом сьогодні черга Луценка, а Президент і лідер опозиції зараз балотуються на вищий державний пост.

Віктор Андрійович, наприклад, критикує Юлію Володимирівну з таким захватом, ніби він усю президентську каденцію чекав можливості висловитися про особливості стилю управління Тимошенко. Радники і спічрайтери Ющенка, схоже, взяли на озброєння весь арсенал негативних висловів на адресу лідера БЮТ за останні п`ять років. Глава держави топить прем`єра як Герасим Муму, паралельно при цьому примудряючись висловлювати надію на успішний виступ «Нашої України» на найближчих місцевих і парламентських виборах. Політичний оптимізм Віктора Андрійовича, чесно кажучи, зашкалює.

Віктор Янукович у заочній сутичці відстояв можливість особистого бенефісу в студії Савіка Шустера, під час якого запевнив, що не візьме на роботу Ющенка прем`єром. Це місце Віктор Федорович вже визначив для Бориса Колеснікова – народного депутата і друга дитинства Ріната Ахметова. При цьому Янукович дав зрозуміти, що після його перемоги в президентських перегонах (він запевнив, що розрив у 15% з Тимошенко позбавляє фальсифікації всякого сенсу) владу формуватимуть не тільки представники Партії регіонів. Чи зможуть вловити тонкий натяк териконового Лідера його суперники з президентських перегонів? Арсеній Яценюк, наприклад, запевнив, що не стане політичною повією і працювати прем`єром у переможця виборів не буде. Сергій Тігіпко, ймовірно, чекає результатів першого туру – адже надії живлять не лише юнаків, але й досвідчених політиків.

Судячи з того, наскільки енергійна боротьба розвернулася за пост голови Вищого адміністративного суду, у веденні якого знаходяться справи, пов`язані з президентськими виборами, далеко не всі кандидати в президенти покладаються на волевиявлення співгромадян під час виборчої кампанії. Боротьба між Олександром Пасенюком і Миколою Сірошем за право очолювати ВАСУ може подарувати відомому авторові юридичних трилерів Джону Грішему новий сюжет для захоплюючого романа з українським національним колоритом.

Внутрішньополітичні проблеми України посилилися заявою президента Чечні Рамзана Кадирова. ЦейЗвичайно, російський МЗС від подібних висловів показово дистанціювався, але всі, хто хоч трохи знайомий із політичними реаліями РФ, розуміють, що без санкції Москви Кадиров рота би не розкрив. Показово, що українські офіційні особи запропонували співгромадянам не звертати уваги на вислови чеченського царка, а дипломати вирішили залагоджувати інцидент непублічно.

Євген Магда

Р.S. До зустрічі в Новому році!