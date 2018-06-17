Терезія Яценюк: Арсеній з дітьми - сам як дитина

УНІАН продовжує серію інтерв’ю з дружинами кандидатів у Президенти України. ( Інтерв`ю з Вікторією Тігіпко читайте тут, з Оксаною Ващенко (дружиною Симоненка) - тут)

На наші запитання відповіла і дружина наймолодшого кандидата на пост Президента і голова наглядової ради Благодійного фонду Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» Терезія Яценюк Дружина кандидата в Президенти – це велика відповідальність і робота. На сьогодні ваша соціальна роль – забезпечення сімейного затишку чи Ви допомагаєте чоловікові готуватися до виборів? Думаю, підтримка й розуміння – це моя головна допомога.

Коли Арсеній став кандидатом у Президенти, не можу сказати, що в нашому житті багато змінилося, – адже в чоловіка завжди була відповідальна і напружена робота.

Мій “фронт”, як і раніше, – це дім, діти (Христині – 10 років, Софії – 5) і робота. Я працюю в Благодійному фонді «Відкрий Україну» (OpenUkraine), очолюю наглядову раду. Цей фонд заснував мій чоловік. Весь день розписаний, і вільного часу справді небагато.

У житті Вашого чоловіка були не тільки злети: довелося піти з НБУ, залишити крісло спікера. Як переживав ці періоди Арсеній Петрович? Ні те, ні інше не було для нього катастрофою. Додому він ніколи не приносить поганий настрій.

Після звільнення з Нацбанку Арсеній написав книгу “Банківська таємниця часів Помаранчевої революції”. Близько трьох місяців у нього була перерва в роботі. Але він і вдома працював, вивчав англійську. А потім ми зібрали речі й переїхали до Одеси – його призначили заступником голови обладміністрації. Тоді вже народилася Софійка. До речі, коли старша – Христина – була маленькою, ми точно так само переїжджали до Криму, де Арсеній був міністром економіки. Для нього високий пост ніколи не був самоціллю. Його завжди більше цікавить конкретний результат роботи, що він зміг зробити на тій чи іншій посаді, які плани реалізувати.

Арсеній Петрович залишив крісло спікера з двома мріями: вивчити французьку і з Вашою допомогою навчитися грати на фортепіано. Він виявився здібним учнем? Французьку він дійсно давно збирається вивчити, адже його мама – викладач французької мови. Але поки краще знає англійську. А на фортепіано нові мелодії він розучує зі старшою дочкою – Христиною. В Арсенія хороший слух.

Арсеній Петрович заявив, що тричі на тиждень тягає залізо у тренажерному залі. Важко відповідати такому чоловікові?

Я теж стараюся тримати себе у формі, адже завжди була дуже вимоглива до свого зовнішнього вигляду. Прокидаюся о 6-7 ранку, пробіжка, зарядка. Поки була одна дитина, встигала ходити у тренажерний зал.

Якось Ваш чоловік зізнався, що чудово готує яєчню. Які ще кулінарні таланти він приховує? У неділю він готує нам усім свій фірмовий омлет на сніданок – це наша сімейна традиція. Якщо чесно, готувати йому ніколи. Та й, мабуть, Арсеній не прагне заперечувати мою першість на кухні – йому подобається, як я готую. Але я підозрюю, що до кінця не знаю, які ще таланти він приховує...

А чим смачненьким Ви його балуєте? Я часто пробую нові рецепти – в мене ціла колекція кулінарних книг. Арсенію особливо подобаються млинці з яблуками. Ще – качка в апельсиновому соку, за рецептом моєї мами.

Чи виконує Арсеній Петрович якісь хатні обов`язки, чи допомагає Вам по господарству? Якщо жінка вийшла заміж за людину, яка присвячує своє життя таким обсягам роботи, яка ставить перед собою такі цілі... Дружина не повинна бути егоїсткою.

Арсеній іноді може заїхати купити по дорозі продукти...

Скільки часу Арсеній Петрович приділяє донькам? Увесь вільний час. Коли він приходить додому – дочки просто від нього не відходять. В Арсенія особливий підхід до дітей, він із ними сам як дитина – грає, малює. Коли читає Софійці казки – це ціла вистава в ролях! Діти його обожнюють. Із котом вони граються разом. Ми недавно кошеня взяли, думали, мишей ловитиме на дачі. З дворового кошеняти виріс перс, і насправді він зовсім не ловить мишей і не збирається їх ловити, на вулицю не виходить: він просто їсть і спить. Звати Персик, а Арсеній називає його як кота в мультфільмі – Гарфілд.

У дітей є няня, гувернантка чи вдома їх виховуєте тільки Ви з чоловіком? Коли діти були маленькі, нам допомагала няня. І, звичайно, велике спасибі моїй мамі й мамі Арсенія. Зараз уже легше, дівчатка підросли – ходять до школи і в садок. Мої батьки живуть у Києві. Батько продовжує викладати (він доктор філософських наук). Мама на пенсії. Батьки Арсенія живуть у Чернівцях. Коли я приїжджаю до свекрухи, то можу відпочивати – вона всі турботи бере на себе.

А щодо виховання дітей, то я вважаю, що методи і погляди батьків повинні збігатися. Тому я раджуся з чоловіком завжди. Іноді він радить мені бути лояльнішою, але, взагалі-то, він теж вимогливий до дітей. Особливо в тому, що стосується навчання, освіти, розвитку. Арсенія діти слухаються, він уміє, коли треба, бути строгим.

Нещодавно Ваш чоловік заспівав “Пісню про зайців”. Як часто він співає вдома?

Іноді співає. Це можуть бути українські народні пісні, наприклад. В Арсенія музичний слух і приємний баритон.

Віктор Ющенко розповів нещодавно, що краватки йому вибирає виключно дружина. Арсеній Петрович, обираючи вбрання, теж покладається на Ваш смак? В Арсенія чудовий смак, і він сам купує одяг. Я, наприклад, краватки йому люблю дарувати, сорочки незвичайні. Він любить краватки, завжди стежить за тенденціями моди. Часом радиться зі мною.

У пресі писали, що з майбутнім чоловіком Ви познайомилися на новорічній вечірці в банку, де обидва працювали. Чим він Вас підкорив?

Я не знаю, звідки взялась ця інформація. Ми дійсно разом працювали в кредитному відділі і познайомилися саме там, а не на вечірці. Він вразив мене почуттям гумору. Всі знали, що він прийшов на роботу, тому що чути було його заразливий сміх, жарти. У всіх відразу ж покращувався настрій.

І ще, що я завжди ціную в чоловіках, – це розум. Мені було цікаво з Арсенієм, ми годинами розмовляли на абсолютно різні теми. Спочатку ми дружили, а потім дружба переросла в любов, у сім`ю. Я вважаю, те, що ми з Арсенієм разом, – це доля.

Анна Ященко