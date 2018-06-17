Що приховують чоловіки й дружини кандидатів у Президенти?

На жаль, публічність залишається однією з найважчих засвоюваних наук для наших депутатських і кандидатських родин. Наприклад, прес-секретар Литвина відповіла, що “Тетяна Костянтинівна (дружина Литвина – авт.) не дає інтерв`ю, оскільки вона людина не публічна”. За європейськими мірками у людей рангу чоловіка кандидата в Президенти немає прайвасі, вони просто не можуть дозволити собі право непублічності. За відсутністю прямих відповідей декого із впливових “других половинок” кандидатів у Президенти, ми спробували скласти їх портрет, в першу чергу посилаючись на їх власні висловлювання. Дружина Литвина – “морж”

Про дружину голови Верховної Ради Володимира Литвина Тетяну Литвин відомо мало. На світських заходах вона з`являється рідко. Удвох під об`єктиви фотокамер Литвин та його дружина стабільно потрапляють хіба що під час традиційного голосування на виборах. Якось пара засвітилася на шоу Яна Табачника, а ще Тетяні не вдалося вислизнути з-під уваги преси на відкритті в центрі Києва Дому розкоші доньки Литвиних Олени (Дім розкоші називають одним з найдорожчих столичних бутіків), та на шкільному випускному сина. Чому дружина спікера ВР так уникає журналістів, не вдалося дізнатися й нам. На прохання УНІАН прес-секретар Литвина відповіла, що “Тетяна Костянтинівна не дає інтерв`ю, оскільки вона людина не публічна”.

Тетяна за фахом економіст. Правда, про її професійну діяльність історія мовчить. Нещодавно читач однієї з газет під час прямої лінії з Литвиним запитав у спікера: “Чим займається ваша дружина?” “Ну, любить мене! І, думаю, це дуже немало. Тому що любити мене - дуже складно. Я - важке щастя”, - намагався відбутися жартами глава парламенту. Про свою любов до дружини і якийсь страх перед нею свідчать уривки з численних інтерв`ю Литвина: “Що стосується найбільш авторитетної, шанованої і відомої жінки України, то для мене – це моя дружина...”, “Мені подобаються жінки - не політики. Я не розвиватиму цю тему, оскільки немає гарантії, що це інтерв`ю не прочитає моя дружина. Можу сказати одне - ми тільки тих жінок вибираємо, які нас вибрали вже...”, “Мені взагалі-то подобається моя дружина, і говорити вголос, що хтось ще симпатичний, я не можу”.

Виявляється, дружина спікера – “морж”. Про це знову таки дізнаємося із слів Литвина. “Я не “морж”, – але я супроводжую дружину, коли вона ходить взимку купатися. Хоча деколи мені й страшно на це дивитися”, - розповів глава ВР одному з видань.

Почитавши вислови Литвина про свою дружину складається враження, що Тетяна тримає чоловіка в шорах: “Сьогодні без краватки, тому що дружини немає вдома”, “Коли я їхав до Лисичанська, то мені подзвонила дружина і сказала, щоб я їхав додому, тому, що картоплю треба копати. Журналісти, які сьогодні зі мною їздили, покажіть мене, будь ласка, якомога більше по телевізору, щоб моя дружина переконалася в тому, що я тут не відпочивав і не розважався, а дійсно працював. Я взагалі подумав, що мені потрібно якусь довідку взяти про те, де я сьогодні був”, “Частина моєї зарплатні йде на літературу, слава богу, за книжки мене дружина не лає”. Хоча цілком можливо, що віце-спікер і лукавить. Чужа душа – темний ліс.

Дружина Януковича: або доля, або кохання з першого погляду Ганну Герман неприємно здивувало наше прохання про організацію інтерв`ю з Людмилою Янукович. “Я що, прес-секретар Людмили Янукович?” - парирувала депутат. “Прийнято вважати, що ви відповідаєте за інформаційну політику Віктора Федоровича”, - аргументували свою позицію ми. “Я відповідаю за департамент комунікацій. Я не працюю з Людмилою Олександрівною. Я її дуже люблю і поважаю. Час від часу ми передзвонюємося, у нас хороші стосунки, вітаємо один одного на свята. Це все”, - резюмувала Герман.

Пам`ятаю на одному з мітингів на підтримку Партії регіонів, щоб народ не сумував, організатори влаштували своєрідний лікнеп із біографії Віктора Федоровича – на великих плазмах транслювали документальний фільм про нього. Серед іншого Янукович розповідав про знайомство з дружиною. Як обидва працювали на Єнакіївському металургійному заводі, як одного разу туди привезли розвантажувати цеглу і трапилося, що одна цеглина впала Людмилі на ногу. А Янукович, як справжній джентльмен, намагався допомогти.

– Худий, високий....Це була або доля, або кохання з першого погляду, - згадує першу зустріч Людмила Олександрівна.

Дружина Януковича Людмила Олександрівна – людина непублічна. Після своєї відомої заяви під час Помаранчевої революції про апельсини, вона майже не показується на масових і світських заходах. Разом подружжя Януковичів з`являється тільки на виборчій дільниці в період виборів, у храмах на найбільш значущих православних святах і зрідка на мітингах на підтримку Партії регіонів, але тільки в Донецьку.

“Так, вона не оратор. Але вона хороша, приємна і цікава в спілкуванні людина, врешті-решт, як мені здалося, хороша мати і хороша дружина. Що б не говорили про неї, вона залишила у мене хороше враження. Її головною якістю я назвав би внутрішній спокій і вміння створювати затишок...”, - поділився з пресою своїми враженнями про дружину Януковича його колишній однопартієць Тарас Чорновіл.

Дружина Януковича – домогосподарка. ЗМІ відзначають, що Людмила Олександрівна ходить у Донецький драматичний театр і спокійно отоварюється в місцевих супермаркетах. А ще дружина лідера Партії регіонів любить співати.

Аполітичний чоловік Тимошенко Цілком можливо, що цього року в Україні не буде першої леді. Велика ймовірність, що “першим джентльменом” може стати чоловік Юлії Тимошенко Олександр. Чоловік нинішнього прем`єра, один з колишніх керівників корпорації ЄЕСУ, ще темніша конячка, ніж дружина Януковича. Він то надовго випадає з публічного життя, то несподівано з`являється на людях.

У новорічну ніч-2010, яку прем`єр провела на Майдані разом з групою підтримки з представників українського шоу-бізнесу, Олександр Тимошенко знову з`явився в об`єктивах фотокамер. У традиційному для БЮТ білому пуховику він дістав табличку з написом “Юля переможе!”, повеселивши дружину. “Я бачу, ти вже визначився, кого підтримаєш на президентських виборах”, - жартувала Тимошенко.

Особисте життя Тимошенко вже давно є приводом для пересудів, чуток і пліток. Одна з них, що подружжя вже давно живе окремо, хоча офіційно вони не розлучилися.

“Хоча Тимошенки й не розлучені, формально разом уже давно не живуть. У них спільні ділові інтереси, але сім`єю їх назвати вже не можна”, - пише Кокотюха у своїй книзі “Юля”.

Але цю інформацію в родині Тимошенко категорично заперечують. ЗМІ цитують тітку Тимошенко Антоніну Ульяхіну, яка розповіла про те, як романтично Олександр вітав Юлю з черговим Днем народження: “300 гелієвих куль з серпантином “обліпили” всі стелі кімнат. І коли Юля вийшла з кімнати, то побачила їх і трояндочку, прив`язану біля спальні...”

В інтерв`ю для фільму про кандидата в Президенти чоловік прем`єра повідомив, що не любить політику і неодноразово пропонував дружині піти з неї.

– Після неодноразових моїх прохань, пропозицій і запитань, чи не закінчити нам це і почати спокійно займатися бізнесом, вона мені завжди наводила приклад: я в політиці, я займатимуся тільки політикою і докладу всіх зусиль, щоб про Україну почали говорити хоч би з повагою, - поділився Олександр.

Сам Олександр Тимошенко – бізнесмен. Кілька років тому Тимошенко розповідала, як її чоловік займався виробництвом і продажем перепелиних яєць. А на початку грудня минулого року в ефірі одного з телеканалів Юлія Володимирівна заявила, що у її чоловіка “скромний, маленький бізнес”, пов`язаний із сільським господарством і будівництвом. Вона також уточнила, що не вникає в ділову діяльність чоловіка, оскільки у неї на це не вистачає часу. “Коли я приходжу - він уже спить, йду - він ще спить”, - повідомила Тимошенко, додавши, що спілкуються вони переважно на вихідних.

А ось доходи чоловіка прем`єра цілком влаштовують: “Слава Богу, він нормально годує сім`ю".

Раніше в одному зі своїх інтерв`ю, відповідаючи на запитання про своє дороге вбрання і, відповідно, доходи, Тимошенко відповіла: “Жінка може виглядати на мільйон, не маючи в кишені ні гривні. І може виглядати на гривню, маючи навіть мільярд. Я вже давно не займаюся бізнесом і сподіваюся, мій чоловік і надалі зможе мене забезпечити сукнями”.

Виходить, що на костюми від українських дизайнерів, у яких дефілює Тимошенко, грошей у чоловіка вистачає, а вже на “віттони” вся родина скидається. (Антоніна Ульяхіна в інтерв`ю “Українській правді” розповіла: “Повірте, у нас буває такий момент, коли ми всі скидаємося – абсолютно всі, підчищаємо всі свої комірки, і Юлія Володимирівна їде і купує собі “Луї Віттон”

Дизайнер для Богословської

Офіційно Інна Богословська - розлучена. З першим чоловіком вона прожила 13 років. З тих пір шлюб як такий Інна Германівна не сприймає і називає його “атавізмом, пов`язаним з поняттям власності”. Але проте “другий чоловік” у неї є. Принаймні, саме так вона називає свого цивільного чоловіка відомого харківського дизайнера і архітектора Юрія Ринтовта.

Спочатку прес-секретар Інни Богословською дуже люб`язно відгукнувся на нашу пропозицію про інтерв`ю з Юрієм, але попросив наперед вислати запитання. З часом він почав ухилятися від відповіді, переносити дату і у результаті просто перестав відповідати на дзвінки. Тому нам довелося складати портрет Ринтовта на основі рідкісних висловів про нього Інни Германівни і самотніх публікацій у пресі.

“Коли я стала бабусею, до мене в життя прийшла нова любов”, - розповідає Богословська про свого обранця, з яким вони разом вже більше десятка років.

Юрій керує своєю творчою майстернею “Ryntovt Design”, що спеціалізується на архітектурному проектуванні, дизайні меблів та інтер`єрів. Майстерня знаходиться в самому центрі Харкова. А ось деякі ЗМІ пишуть, що більшу частину часу Ринтовт проживає в дерев`яній хатині власного дизайну в лісі під Харковом. На берегах Сіверського Донця в околицях хутора Коропів Юрій створив незвичайні колоритні глиняні будиночки в українському стилі.

А ось Інну Германівну, судячи з усього, екодизайн і бажання побути ближче до природи не особливо надихають. Тому вона й живе в будинку під Києвом, у який частку коштів вклав і Юрій. “Юрій, мій другий чоловік, зробив подвиг – продав хутір і привіз мені гроші”, – розповіла Богословська в одному з інтерв`ю.

Крім дизайнерської діяльності Ринтовт є співзасновником і художнім керівником харківського театрально-концертного клубу “Родной Дом”. “РОДДомом” Ринтовт і Богословська володіють спільно. У трудову діяльність концертного залу залучена й донька Богословської Анастасія. На сцені “РОДДому” побували Юрій Башмет, Володимир Співаков і оркестр “Віртуози Москви”, Пол Болленбек, Андрій Кондаков, Давид Голощокін, Цезарія Евора, Кенні Гарретт, Роман Кофман, Михайло Козаков, Біллі Кобем, Ал Ді Меола, Паризький “Оркестр контрабасів”, Євген Гришковець, Паскаль Годар, Ніно Катамадзе та ін.

Деякі ЗМІ стверджують, що своїм кар`єрним зльотом Богословська завдячує деякою мірою якраз своєму цивільному чоловікові. “Саме, його фірма, за твердженням низки ЗМІ, була створена на гроші крупного діяча СДПУ(о) і колишнього віце-губернатора Харкова Володимира Шепетіна, який помер минулого року. У середині 90-х Юрій Леонідович Ринтовт, тоді дизайнер-авангардист-початківець, займався дизайном квартири Шепетіна в Харкові. Ця обставина зіграла певну роль у налагодженні взаємовигідних ділових контактів Інни Богословської з есдеком, який набирав обертів. У той час Інна Германівна вже встигла заявити про себе як про перспективного директора приватної юридичної фірми “Юридична міжнародна служба”. Але після знайомства з Шепетіним. Інна Богословська остаточно стала на шлях, що веде до великих політичних висот”.

В одному з недавніх інтерв`ю, кандидат у Президенти зізналася, що не проти знову стати мамою.

“Я й сама не проти ще раз народити”, - чи то жартує, чи то відверто зізнається Богословська, щоправда, ім`я потенційного майбутнього тата не називає.

Улюблений стиліст Ющенка Сьогоднішня перша леді України Катерина Ющенко – жінка досить діяльна й активна. Як дружина Президента і Голова Наглядової ради Міжнародного доброчинного фонду «Україна 3000», Катерина Михайлівна займається благодійністю, бере активну участь у різних культурних заходах. Спочатку прес-секретар пані Ющенко пообіцяла, що дружина Президента відповість на наші запитання ближче до Нового року, інтерв`ю відкладалося, і лише днями нас повідомили, що Катерина Михайлівна вибачається, але через брак часу не встигає відповісти на наші запитання.

“Ви можете вважати мене нескромною, але, запевняю вас: бути дружиною Президента і очолювати один з найбільших доброчинних фондів у країні - це робота. І зараз я труджуся набагато більше й важче, ніж коли працювала в банківській сфері і в бізнесі. Моя "робота" дружини Президента - це часті поїздки за кордон і по країні, спілкування з іноземними лідерами та їх дружинами, з дипломатами, громадськими діячами, простими громадянами. А ще - участь у безлічі різноманітних заходів. Я багато що зробила з того часу, як у 2000 році пішла з високооплачуваної роботи. Мені є чим пишатися вже зараз, і в майбутньому я продовжу свою активну діяльність”, – розповіла недавно дружина Президента в інтерв`ю одній з газет.

На офіційному сайті президентського подружжянаписано, що Катерина Ющенко любить читати і пишається своєю бібліотекою, яку вона збирає ще з дитинства. “Вона пристрасна збирачка зразків українського мистецтва і побуту. Пані Ющенко колекціонує зразки живопису з образами матері й дитини. Вона захоплюється архітектурою і дизайном приміщень. Пані Ющенко особливо любить готувати страви за рецептами різних кухонь світу і пригощати ними гостей”.

Останній постулат підтверджує і сама перша леді. В одному з інтерв`ю вона зізналася, що може приготувати все що завгодно, але найкраще у неї виходять страви української кухні, особливо борщ. А ось друзі першої леді люблять її італійську лазанью, мексиканські соуси, французькі пироги і європейські супи.

Свого часу Катерина Ющенко навіть прочинила завісу свого приватного життя з Віктором Андрійовичем і розповіла про романтику, що панує у їхніх сімейних стосунках. “Мій чоловік якось сказав (і мене це вразило), що любов потрібно відроджувати щодня. Щодня говорити один одному “Я тебе люблю”. Щодня, вітаючись один з одним, цілувати. Іноді я вранці встаю і йду кудись, думаючи про своє. І Віктор мене зупиняє: “Здається, ти про щось забула”. Романтика наших стосунків виявляється в погляді, наприклад, кинутому на людях, або в дотику. Пройшли роки, відчуття не згасли. Любов живлять загальні цінності: віра, родина, Батьківщина. Адже все інше – молодість, краса, пристрасть – минає”, – поділилася перша леді секретами свого сімейного щастя з глянсовим журналом.

Останнім часом Віктор Андрійович все частіше в своїх публічних виступах згадує свою дружину. Виступаючи на Конгресі української інтелігенції в Одесі глава держави ще раз торкнувся теми “Катерина Ющенко - “агент американської спецслужби”. “Скільки сліз я бачив у своєї дружини, коли приходиш увечері додому. Скільки разів я пояснював, що вона (моя дружина) не агент ФБР, вона українка”, - сказав Президент, додавши жартома: “дружина сказала, що у ФБР мало платять”.

А ще Віктор Андрійович повністю довіряє дружинікомплектацію свого гардероба. “90% того, що я ношу, купує моя дружина. І не дай Бог я десь скажу: “Катю, це не ти купила, це, мабуть, я купив”, – це скандал на півтора дні. Я в цьому питанні повністю підкоряюся своїй дружині. І це порада чоловікам: у цих питаннях не ведіть дискусій. Це не таке важливе питання в родині, хто краватки купує. Хай це робить жінка”, – сказав Ющенко.

Анна Ященко