Ющенко розказав, чому його дружина плаче вечорами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що він більше всіх постраждав від утвердження в Україні свободи слова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на регіональному форумі Конгресу української інтелігенції в Одесі.

Водночас Президент підкреслив, що він готовий і надалі терпіти, оскільки без збереження свободи слова не можлива демократія.

Він зауважив, що йому дуже часто доводилось пояснювати багато речей.

«Мені доводилось пояснювати, не те, що в буквальному слові пояснювати, а знімати одежу і пояснювати, чому я шаную свого батька – Героя Радянської Армії», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що дуже багато сліз принесли його родині деякі повідомлення ЗМІ.

«Скільки сліз я бачив у своєї дружини, коли приходиш ввечері додому… Скільки раз я пояснював, що вона (моя дружина) не агент ФБР, вона українка», - сказав Президент.

Також він нагадав про повідомлення про його сина, невістку тощо.

«Чи я не розумію, скільки тягот я приніс родині своїй, брату своєму, матері своїй, але я не можу сісти обгорнути їх і сказати – ви будете під таким захистом…», - сказав Президент. Він наголосив, що треба терпіти подібні повідомлення в ЗМІ, оскільки необхідно розуміти, що лише вільний журналіст може донести правду людям, що, в свою чергу, забезпечить інші демократичні процеси, зокрема чесні вибори. «Приходиться терпіти, тому що свобода слова і свобода виборів – це кореспондентська пара», - сказав В.ЮЩЕНКО.