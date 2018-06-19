Кому віддадуть голоси виборці Тігіпка, Яценюка та інших?

Залишилось 20 днів до другого туру президентських виборів. Незважаючи на впевненість, яку демонструють обидва штаби кандидатів у президенти, їх чекають два тижні тяжкої боротьби за голоси. За кого голосуватиме в другому турі електорат Тігіпка, Яценюка, Ющенка, Симоненка, Литвина? Прогнозують експерти.

Тарас Чорновіл, народний депутат

ЗА ТІГІПКА ГОЛОСУВАЛИ ДУМАЮЧІ ЛЮДИ, НЕ ЗАДОВОЛЕНІ АЗАРОВЩИНОЮ ТА НИНІШНІМ ПРЕСИНГОМ

Орієнтація виборця Яценюка більше збігається з напрямком Тимошенко. Тому гадаю, що частина виборців Яценюка, особливо ображені за випади, спрямовані проти нього, не підуть голосувати, інші – віддадуть голоси за Тимошенко. Питання в тому, наскільки зможе Юлія Володимирівна мобілізувати цих виборців на свою підтримку.

Що стосується виборців Тігіпка – це дуже специфічна категорія. Це люди, які у 2004 році переважно голосували за Віктора Януковича і які раніше підтримували його політичну силу, але в певний період захотіли з нею попрощатися (унаслідок певних трансформацій, що відбулися всередині партії, дуже серйозних негативних змін, які відбулися з лідером) і свідомо зробили інший вибір. Це є достатньо інтелігентні, думаючі люди, які на сьогодні не готові вважати когось своїм кумиром. Особливу роль відіграватимуть виборці Тігіпка на Півдні України й на Дніпропетровщині.

Це, як правило, технічна інтелігенція та бізнес, люди, не задоволені ні колишньою азаровщиною, ні нинішнім податковим пресингом. Вони не сприймають популізму, на них не впливає ні януковичівське “покращення життя вже сьогодні”, ні Юлина Тигрюля. На відміну від класичних виборців, так званого “твердого електорату” Тимошенко чи Януковича, цей виборець сприймає свого кандидата не як кумира, а як партнера. Якщо Тимошенко зуміє спрацювати з ними як з партнерами, представити їм позиції, які їх зацікавлять, вона може взяти голоси Тігіпка не тільки в Центрі й на Заході України, а й пару вирішальних процентів на Сході. Цього разу доля виборів вирішуватиметься не в Центрі України, а на Півдні.

Має змінитися хід виборчої кампанії. У першому турі кандидати агітували за себе, як правило, за принципом: “Голосуй за нас – бо ми білі й пухнасті, а вони – погані й злі”. Але в такий спосіб можна впливати тільки на свій твердий електорат. А на чужих виборців, які належать до категорії так званого м’якого електорату, таким способом впливати не можна. Якщо буде продумана виборча кампанія, то в Юлії Володимирівни є багато шансів виграти. Бо ці люди вже в Януковича були, і вони від нього пішли.

Литвин зруйнував свій електорат повністю. Люди, які зараз голосували за Литвина, – це не зовсім литвинівський класичний електорат. Оті заяви про “єдиний економічний простір”, про те, що батьківщину й землю не продають, і т.д., відвернули від нього село, і він фактично його втратив. Більше такого поняття, як класичний литвинівський електорат, немає. Якщо вони підуть на парламентські дострокові вибори – це буде найстрашніший провал для Литвина за всю його історію.

Михайло Погребинський, політолог

ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА КАНДИДАТІВ – МОБІЛІЗУВАТИ СВІЙ ЕЛЕКТОРАТ І НЕ НАЛЯКАТИ ЧУЖИЙ

Результати другого туру залежатимуть не тільки від того, кому віддадуть голоси виборці Тігіпка, Яценюка чи інших кандидатів, а ще й від того, наскільки активним буде електоральне поле, як активно прийдуть виборці на дільниці на Сході, Півдні, Заході й Центрі. Ми звикли до шаленої активності на Галичині. Зараз її немає. Тому тут велика проблема в Тимошенко мобілізувати виборців.

Також для неї виникає проблема протиріччя між метою забезпечити високу явку на Заході й отримати голоси таких кандидатів, як Тігіпко і Яценюк. Щоб мобілізувати людей у Західній Україні, їх треба дуже налякати Януковичем: якщо ви не прийдете – прийдуть “донецькі” і “буде всім кінець”. Але якщо піти таким шляхом, то можна втратити голоси таких поміркованих кандидатів, як Тігіпко і Яценюк. За них голосували люди, котрі точно не повірять байці про “кінець”. Вони будуть скоріше налякані Тимошенко і проголосують за Януковича. Як упорається з цим протиріччям команда Тимошенко – невідомо. Тут потрібна тонка гра. Бо потенційно це може бути її електорат, оскільки вони обрали Тігіпка, а не Януковича. Хоча живуть у Дніпропетровську, Одесі, Харкові. Тимошенко має показати: приходьте до мене, я не така страшна, як здається на перший погляд.

Є дані опитувань громадської думки, яке ми проводили раніше. Ми запитували людей: якщо в другому турі ваш кандидат не пройде, за кого ви будете голосувати? Майже всі, хто голосував за Ющенка, голосуватимуть за Тимошенко і майже всі вони підуть на вибори. Аналогічна ситуація з Тягнибоком і Костенком. Свідомих людей не треба особливо переконувати. Третина виборців Яценюка взагалі не піде на вибори, близько 20 відсотків голосуватимуть за Януковича і близько 50 – віддадуть свої голоси Тимошенко. 20 відсотків тігіпківців на вибори не підуть, приблизно третина проголосує за Тимошенко і 50 відсотків – за Януковича. Трішки більше виборців Литвина голосуватимуть за Януковича, ніж за Тимошенко. Якщо все порахувати, то вийде, що Янукович переможе. Якби вибори були сьогодні, перемогу отримав би Янукович.

Але це було два тижні тому. Як виборці думають сьогодні – невідомо. Люди змінюють думки, особливо щодо таких тонких речей. Зараз вони дослухаються до всього, що чують по телебаченню, на них впливає, за кого голосуватимуть їхні сусіди, друзі і т.д. Як вони поводитимуться через три тижні, залежатиме більшою мірою від того, що буде відбуватися протягом цього періоду. Головна проблема кандидатів – мобілізувавши свій електорат, не налякати чужий.

Євген Головаха, заступник директора Інституту соціології НАНУ:

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКЗИТ-ПОЛ ВИКОРИСТАЛИ ЯК ЗБРОЮ?

Екзит-пол ICTV містив запитання: за кого ви голосуватимете в другому турі. Розподіл голосів приблизно такий. Електорат Ющенка 83% – за Тимошенко, 56% виборців Тігіпка – за Януковича. Близько 80% виборців Яценюка віддадуть свої голоси за Тимошенко. Комуністи, майже 90%, голосуватимуть за Януковича. У середньому 44% проголосують за Януковича і 37% – за Тимошенко. Це за результатами опитування в рамках екзит-полу ICTV.

Чомусь зараз ніхто не говорить про показники національного екзит-полу. Ви бачили, як Тимошенко намагалася замутити воду, мовляв, п’ять екзит-полів неправильні, дані ЦВК неправильні, дані міжнародних спостерігачів неправильні, а правильний тільки національний екзит-пол (який давав перевагу Януковича на Тимошенко в 4 відсотки. – Авт.). Скільки галасу було! І про цей факт усі мовчать. А про це треба говорити, насамперед для того, щоб екзит-поли не використовували як політичну зброю, як це робилося у 2004 році й що робиться зараз руками Тимошенко й Турчинова. А уявіть, якщо таке саме буде під час другого туру...

Близько 7-відсотковий розрив між Януковчием і Тимошенко в другому турі – це серйозно. Але шанси в Тимошенко є. Дуже багато залежить від самих кандидатів, від їхньої активності й конструктивної політики, яку вони запропонують виборцям.

Олег Покальчук, соціальний психолог

ЕЛЕКТОРАТ ТІГІПКА НЕ ПІДЕ НА ВИБОРИ

Голоси Тігіпка можуть ні до кого не перейти. Рівень довіри його електорату до нього достатньо високий, це свідома група людей. І виборці Тігіпка не підуть голосувати в другому турі взагалі. “Перетікання” голосів Тігіпка буде в межах 1–2 відсотків, не більше. Мої знайомі, котрі голосували за нього, не йдуть на вибори. Голоси Яценюка частково відійдуть до Тимошенко, а частково – ні за кого, бо ці люди також не голосуватимуть. Литвинівці – це, по суті, такий електорат, як у Яценюка й Тігіпка, просто більш сільський. Вони теж можуть ні за кого не проголосувати.

У цій виборчій кампанії сформовані електоральні групи достатньо стійкі. На другий тур виборів підуть тільки ті, хто справді знають, за кого хочуть голосувати. У першому турі вони голосували не за тенденцію, а за свого лідера... Тому ситуацію може змінити лише явка на вибори.

Денис Богуш, політтехнолог

НІ ТИМОШЕНКО, НІ ЯНУКОВИЧ НЕ ЗНАЮТЬ, ЧИ ВИГРАЮТЬ

Соціологія дає можливість прорахувати, скільки голосів у відсотках відійдуть від Тігіпка чи Яценюка до Тимошенко та Януковича. Але сюди додаються й інші фактори. Що скажуть своїм виборцям Тігіпко і Яценюк?

Результат Тігіпка прогнозований. По-перше, він мав потенціал ще з часів Кучми. Це був той кандидат, на кого можна було зробити ставку тоді, і він би виграв вибори 2004 року. Але він загрався з Януковичем – не вийшло (очолював виборчий штаб під час кампанії 2004 року, але залишив посаду після другого туру. – Авт.). І зараз він намагався реалізувати той потенціал. По-друге, його сприймають як молодого Януковича. Він є альтернативою Януковичу на Сході: економіст, простий, сильний, подобається жінкам...

Більшість голосів Тігіпка відійде Януковичу. Від Яценюка, навпаки, – до Тимошенко. У нього основний електорат – на Заході. Більшість тих, хто голосував за Ющенка, теж віддадуть голоси за Тимошенко. Майже весь електорат Симоненка підтримає Януковича. Прихильники Литвина ближче до Тимошенко – це переважно сільські люди, а в селі більше підтримують Юлію Володимирівну. Але голосів Литвина не так багато, щоб вони кудись відходили.

Як зараз діють табори обох кандидатів, – беруть карту й дивляться на результати голосування по регіонах. У “своїх” регіонах їхнє завдання – мобілізувати свій електорат, у “ворожих” – зірвати вибори. Відпрацьовані цілі схеми фальсифікацій.

Особливістю цих виборів є те, що ні Тимошенко, ні Янукович не знають, чи виграють. Набагато більше шансів, звісно, у Януковича. Але на 100 відсотків ніхто сказати не може, що він переможе.

Опитувала Анна Ященко